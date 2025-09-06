Rodolfo José Hernández evalúa postularse al Senado para continuar el legado de su padre: “La persecución judicial contra mi papá fue más dura que contra cualquier colombiano”

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel - crédito Colprensa y @rodolfoj.hernandez.o/Instagram

Rodolfo José Hernández, hijo del fallecido excandidato presidencial Rodolfo Hernández, confirmó que contempla postularse al Senado de Colombia.

Su principal motivación es continuar el legado político de su padre, al que acompañó desde el inicio de su carrera pública. Hernández destaca su compromiso con la ética y la independencia política, y considera que el país necesita representantes que respondan únicamente ante los electores, especialmente los más vulnerables.

En diálogo con Semana, Hernández explicó que la responsabilidad de mantener vivas las ideas de su padre lo impulsa a considerar una candidatura.

“Siempre estuve a su lado desde el primer día en que decidió meterse en política y hasta su último respiro, por lo que sé cómo pensaba. Fue la mejor universidad que la vida me ha dado, ser su sombra desde 2008”, afirmó. Para él, el Senado es un escenario adecuado para iniciar su carrera política, convencido de que las propuestas de su padre siguen vigentes.

Hernández sostiene que la mayor herencia recibida es el ejemplo de integridad y trabajo de su padre. Resaltó que Rodolfo Hernández demostró que es posible hacer política en Colombia sin recurrir a prácticas clientelistas ni a la compra de votos, sino actuando con lógica, ética y transparencia.

El empresario y especialista en marketing considera postularse al Senado, impulsado por el ejemplo de integridad de su padre y el respaldo de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, sin alianzas con políticos tradicionales - crédito Redes Sociales / X

El posible candidato planea apoyarse en su familia, amigos y allegados tanto en Santander como en el resto del país, y remarcó que no buscará el aval de ningún político tradicional, ya que cuenta con la Liga de Gobernantes Anticorrupción, partido que considera listo y organizado para participar en el proceso electoral.

Al referirse a la herencia política, Hernández enfatizó que su padre dejó una empresa exitosa y una familia unida, además de un mensaje claro sobre la posibilidad de hacer política sin depender de maquinarias.

“Arrancaremos con mi familia, amigos, allegados en Santander y en todo el país. No tenemos que salir a rogarle el aval a ningún político; tenemos el partido Liga de Gobernantes Anticorrupción, que está libre, organizado y listo para participar”, declaró al medio mencionado.

Hernández también compartió su visión crítica sobre el sistema político y electoral colombiano. Aseguró que la derrota de su padre en las elecciones presidenciales de 2022 se debió a la intervención de “fuerzas oscuras” y a la compra de votos mediante acuerdos y entrega de ministerios a partidos tradicionales.

Según su análisis, los resultados de la segunda vuelta no se correspondieron con las proyecciones basadas en la primera, y atribuyó el aumento de votos a favor de Gustavo Petro a prácticas irregulares.

La posible candidatura de Rodolfo José Hernández al Senado reabre el debate sobre la continuidad de proyectos políticos independientes y la capacidad de renovar la representación en un sistema marcado por el clientelismo - crédito redes sociales

“A Petro le aparecieron 3 millones más. ¿Usted sabe cómo salen 3 millones de personas más a votar? A punta de plata, de entregar ministerios al Partido Liberal, a los conservadores, al Partido de la U, a los verdes. Ahí vimos el resultado”, sostuvo.

En la entrevista, Hernández reiteró sus denuncias sobre fraude electoral y criticó la dinámica de alianzas políticas que, a su juicio, favorecieron la victoria de Petro. Mencionó casos como la supuesta entrega de recursos a partidos y sindicatos, y la superación de los topes de campaña, según hallazgos del Consejo Nacional Electoral (CNE). “Por eso, reafirmo: Petro ganó con trampa, toda Colombia lo sabe. En unas elecciones transparentes no se hubiese ni asomado por la presidencia”, afirmó.

En cuanto a su experiencia personal y profesional, Hernández resaltó su formación en marketing y su trayectoria de 18 años al frente del departamento de mercadeo de la empresa familiar.

Explicó que las redes sociales serán un pilar fundamental de su eventual campaña, recordando que fue él quien introdujo a su padre en el uso de tecnología y plataformas digitales. “Las redes son mi especialidad. Fui el que le enseñé a manejar iPhone y redes sociales a mi papá, fui el de las ideas de las transmisiones en vivo cuando era alcalde”, detalló.

La situación familiar también ocupa un lugar central en su relato. Hernández recordó la desaparición de su hermana Juliana Hernández Oliveros hace 21 años y el proceso judicial aún abierto para la sucesión de sus bienes.

La intención de Rodolfo José Hernández de ingresar al Senado plantea interrogantes sobre la viabilidad de propuestas éticas en un entorno político cuestionado por prácticas irregulares y alianzas de conveniencia - crédito @ingrodolfohernandez/Instagram

Además, relató el impacto personal de la pérdida de su padre y de su perro Narco José en un corto lapso, y señaló que cuenta con el respaldo de su familia en su decisión de incursionar en la política. Sobre los procesos judiciales que enfrentó su padre, indicó que de casi 400 investigaciones solo permanecen menos de 30, y calificó la mayoría como intentos de obstaculizar su labor política. “La persecución judicial contra mi papá fue más dura que contra cualquier colombiano”, expresó.

Al referirse a otros actores políticos, Hernández valoró la postura de Marelen Castillo, exfórmula vicepresidencial de su padre, por no haberse alineado con el gobierno actual.

Sobre Jota Pe Hernández, recordó el apoyo público que su padre le brindó en las elecciones al Congreso de 2022, aunque señaló que el contexto político ha cambiado y que su prioridad es el legado familiar. Respecto a Érika Tatiana Sánchez Pinto y Juan Manuel Cortés Dueñas, respaldados por Rodolfo Hernández en 2022, opinó que carecen de base electoral propia y que su futuro político es incierto.