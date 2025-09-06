Colombia

Maluma sorprende con un Ferrari que personalizó para su colección: esta es la millonada que cuesta

El cantante exhibió el primer SUV de Ferrari adaptado a su estilo, un auto de alto rendimiento con más de 700 caballos de fuerza y toques personales que destacan en la industria del lujo

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

Guardar
El cantante colombiano sorprendió a
El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar el único Ferrari Purosangue personalizado en verde menta, un auto de lujo que refleja su estilo y el éxito que ha cosechado en la música - crédito @maluma / Instagram

El cantante colombiano Maluma exhibió en sus redes sociales un Ferrari Purosangue verde menta, un vehículo personalizado considerado único en el mundo, cuya adquisición ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

El automóvil, un SUV de lujo de la reconocida marca italiana, cuenta con características que lo sitúan entre los modelos más exclusivos disponibles en el mercado.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El Ferrari Purosangue adquirido por Maluma tiene un precio cercano a los 280.000 dólares estadounidenses, equivalentes aproximadamente a 1.113.691.540 pesos colombianos al tipo de cambio actual. El modelo ofrece más de 700 caballos de fuerza y espacio para cuatro pasajeros, ubicándose entre los vehículos más potentes y codiciados del segmento de automóviles de alta gama.

Maluma personalizó el SUV incorporando detalles únicos, como una marquilla roja en una de las maletas con el nombre “Don Juan”, apodo con el que el artista suele identificarse. Tras recibir el automóvil, compartió imágenes celebratorias en sus cuentas oficiales, en las que se observa el momento de la entrega.

Poseer un automóvil de la marca Ferrari implica cumplir requisitos exclusivos de la empresa y representa un símbolo de exclusividad y poder adquisitivo. El Ferrari Purosangue no es el primer auto de lujo en el garaje del intérprete de Medellín, aunque sí destaca por su nivel de personalización y por ser el primer SUV presentado por la marca italiana.

El SUV de lujo Ferrari
El SUV de lujo Ferrari Purosangue, único por su color y detalles, forma parte de las más recientes adquisiciones del cantante colombiano - crédito @maluma / Instagram

La adquisición volvió tendencia a Maluma en redes sociales por motivos ajenos a la música y reactivó la conversación en torno al lujo y la exclusividad automotriz. Diversos usuarios se preguntan si este automóvil marcará el inicio de una nueva colección de autos de alta gama para el cantante colombiano o si representa el cumplimiento de un objetivo particular.

El modelo Ferrari Purosangue se posiciona internacionalmente como el primer utilitario deportivo de la marca, presenta innovaciones técnicas y diversas opciones de personalización para clientes alrededor del mundo.

El lujoso Ferrari tiene detalles
El lujoso Ferrari tiene detalles en la tapicería - crédito @maluma / Instagram

“Ufffff, bello. Disfrutatelo bro, que para eso trabajas”, “Felicidades mi hermano que naveeee carro 🥵“, ”Lanchotaaaa felicidades mi niño ❤️“, ”Una vueltita😍🔥felicidades mi rey", “Se vale soñar 😍😍😍😍 espectacular", fueron algunas de las reacciones.

Maluma destacó el trabajo del presidente de El Salvador en un reciente concierto

Antes de presumir su lujoso Ferrari, Maluma fue viral en redes sociales hace un par de semanas, después de ofrecer un concierto el 23 de agosto de 2025 en el Estadio Jorge El Mágico González de El Salvador como parte de su gira internacional +Pretty +Dirty World Tour.

Durante la presentación, que reunió a miles de personas bajo la lluvia, el artista expresó su agradecimiento por la calidez del público y dedicó palabras de reconocimiento al país centroamericano.

“Estoy feliz de estar en este escenario, de estar frente a todos ustedes y que se sepan mis canciones. Muchísimas gracias de verdad”, manifestó el músico, resaltando la energía y recepción positiva del público. Más adelante, Maluma se refirió a los cambios recientes experimentados por El Salvador: “Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país Salvador. Felicidades. Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas”.

El público, lejos de dispersarse
El público, lejos de dispersarse ante la lluvia que antecedió el espectáculo, respondió con una energía que el propio artista calificó de inolvidable - crédito redes sociales

El intérprete añadió un mensaje dirigido a su país natal: “Les tengo que decir algo. Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano Salvador”.

Estas palabras generaron una ola de reacciones tanto en el escenario como en distintos espacios digitales, donde fanáticos compartieron videos y mensajes que destacaron la producción del show y la conexión entre el cantante y la audiencia local. Algunos usuarios, pese a la celebración, expresaron críticas respecto a la mención de políticas salvadoreñas lideradas por el presidente Nayib Bukele.

El artista colombiano señaló que Colombia debería aprender del país centroamericano - crédito redes sociales

“Maluma dice esto mientras canta cubriendo sus tatuajes”, “qué incoherente”, “muy lindo, pero en la cabeza no hay nada”, “donde no tuviera plata estaría en alguna cárcel de El Salvador”, fueron los comentarios en redes sociales debido a las restricciones que existen en este país.

Temas Relacionados

MalumaFerrariFerrari PurosangueMaluma Ferrari Purosangueautos de lujocelebridadesSUV Ferrarivehículos de lujoColombia-NoticiasColombia-Entretenimiento

Más Noticias

Bloqueos indígenas en la vía Panamericana cumplen cinco días y paralizan al Cauca, afectando economía y movilidad

Por cuarto día consecutivo, comunidades indígenas mantienen bloqueada la vía Panamericana en el norte del Cauca, generando desabastecimiento, represamiento de vehículos y afectaciones al comercio, la educación y la salud en el suroccidente colombiano

Bloqueos indígenas en la vía

Abogado del colegio de Valeria Afanador afirmó que nunca se alteraron evidencias en la investigación de la desaparición de Valeria Afanador: “Nunca alteró, ni esconde evidencia”

El jurista confirmó que el cuidado de Valeria estaba a cargo de dos profesores del plantel, y tan pronto notaron que la niña no se encontraba en las instalaciones, activaron el respectivo proceso

Abogado del colegio de Valeria

Dos enfrentamientos armados en Antioquia y Bolívar dejan un muerto y un vehículo abandonado

La tensión en las comunidades crece mientras las autoridades buscan pistas sobre los responsables de los recientes hechos violentos.

Dos enfrentamientos armados en Antioquia

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El delantero colombiano se convirtió en pieza clave en la obtención de la Supercopa de Alemania tras su millonario traspaso desde el Liverpool

Excompañero de Luis Díaz en

Capturan a alias La M, segundo al mando de los Espartanos, en Buenaventura

La Armada Nacional detuvo en el barrio Pueblo Nuevo a alias La M, pieza clave en la estructura criminal que controla territorios y la canasta básica en la ciudad portuaria

Capturan a alias La M,
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó el hombre señalado de

Cayó el hombre señalado de coordinar el ataque sicarial contra el periodista Gustavo Chicangana y su esposa: recibía órdenes de ‘Calarcá’

Camión de reconocida marca de gaseosas fue incinerado en vía La Donjuana - Chinácota, en Norte de Santander

Subdirector de la Policía anunció la designación de grupo especial en caso de joven secuestrado en Miranda, Cauca

Gobernador de Putumayo calificó como el “peor de los crímenes” el caso de los militares quemados en medio de una asonada

Sociólogo analizó el nombre ‘Plata o plomo’, del grupo criminal que atentó contra Miguel Uribe Turbay: “La violencia ha sido una herramienta de control social”

ENTRETENIMIENTO

Presentadora de RCN confesó episodio

Presentadora de RCN confesó episodio de exclusión por parte de un jefe: “Me discriminó por mi edad”

Sofía Avendaño apareció en evento de moda vestida de hombre: “Acepté el reto”

Hombre chino confesó que aprendió a hablar español viendo ‘Betty, la fea’: “Después de ver muchos episodios”

En imágenes| Los mejores momentos del concierto de Manuel Medrano en Bogotá: marcó el inicio de su gira internacional y el lanzamiento de un nuevo álbum

Claudia Bahamón conmovió a los jurados de ‘MasterChef Celebrity’ con emotiva carta: “No estoy sola”

Deportes

Excompañero de Luis Díaz en

Excompañero de Luis Díaz en Liverpool reveló que casi no se da el fichaje del colombiano al Bayern Múnich: “Negocié con ellos”

El Pibe Valderrama analizó a la selección Colombia después de la clasificación al Mundial 2026: “El profe va en coche”

Así están los colombianos en la clasificación general de la Vuelta a España al término de la etapa 14

Millonarios vs. Santa Fe EN VIVO, fecha 10 de la Liga Betplay: Hernán Torres disputa otro clásico capitalino

FIFA dedicó homenaje a James Rodríguez por clasificación al Mundial 2026: “Tuvo que esperar mucho para volver a sentirse él”