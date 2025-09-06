Maluma sorprende con un Ferrari que personalizó para su colección: esta es la millonada que cuesta

El cantante colombiano sorprendió a sus seguidores al mostrar el único Ferrari Purosangue personalizado en verde menta, un auto de lujo que refleja su estilo y el éxito que ha cosechado en la música - crédito @maluma / Instagram

El cantante colombiano Maluma exhibió en sus redes sociales un Ferrari Purosangue verde menta, un vehículo personalizado considerado único en el mundo, cuya adquisición ha generado múltiples reacciones entre sus seguidores.

El automóvil, un SUV de lujo de la reconocida marca italiana, cuenta con características que lo sitúan entre los modelos más exclusivos disponibles en el mercado.

El Ferrari Purosangue adquirido por Maluma tiene un precio cercano a los 280.000 dólares estadounidenses, equivalentes aproximadamente a 1.113.691.540 pesos colombianos al tipo de cambio actual. El modelo ofrece más de 700 caballos de fuerza y espacio para cuatro pasajeros, ubicándose entre los vehículos más potentes y codiciados del segmento de automóviles de alta gama.

Maluma personalizó el SUV incorporando detalles únicos, como una marquilla roja en una de las maletas con el nombre “Don Juan”, apodo con el que el artista suele identificarse. Tras recibir el automóvil, compartió imágenes celebratorias en sus cuentas oficiales, en las que se observa el momento de la entrega.

Poseer un automóvil de la marca Ferrari implica cumplir requisitos exclusivos de la empresa y representa un símbolo de exclusividad y poder adquisitivo. El Ferrari Purosangue no es el primer auto de lujo en el garaje del intérprete de Medellín, aunque sí destaca por su nivel de personalización y por ser el primer SUV presentado por la marca italiana.

El SUV de lujo Ferrari Purosangue, único por su color y detalles, forma parte de las más recientes adquisiciones del cantante colombiano - crédito @maluma / Instagram

La adquisición volvió tendencia a Maluma en redes sociales por motivos ajenos a la música y reactivó la conversación en torno al lujo y la exclusividad automotriz. Diversos usuarios se preguntan si este automóvil marcará el inicio de una nueva colección de autos de alta gama para el cantante colombiano o si representa el cumplimiento de un objetivo particular.

El modelo Ferrari Purosangue se posiciona internacionalmente como el primer utilitario deportivo de la marca, presenta innovaciones técnicas y diversas opciones de personalización para clientes alrededor del mundo.

El lujoso Ferrari tiene detalles en la tapicería - crédito @maluma / Instagram

“Ufffff, bello. Disfrutatelo bro, que para eso trabajas”, “Felicidades mi hermano que naveeee carro 🥵“, ”Lanchotaaaa felicidades mi niño ❤️“, ”Una vueltita😍🔥felicidades mi rey", “Se vale soñar 😍😍😍😍 espectacular", fueron algunas de las reacciones.

Maluma destacó el trabajo del presidente de El Salvador en un reciente concierto

Antes de presumir su lujoso Ferrari, Maluma fue viral en redes sociales hace un par de semanas, después de ofrecer un concierto el 23 de agosto de 2025 en el Estadio Jorge El Mágico González de El Salvador como parte de su gira internacional +Pretty +Dirty World Tour.

Durante la presentación, que reunió a miles de personas bajo la lluvia, el artista expresó su agradecimiento por la calidez del público y dedicó palabras de reconocimiento al país centroamericano.

“Estoy feliz de estar en este escenario, de estar frente a todos ustedes y que se sepan mis canciones. Muchísimas gracias de verdad”, manifestó el músico, resaltando la energía y recepción positiva del público. Más adelante, Maluma se refirió a los cambios recientes experimentados por El Salvador: “Me alegra muchísimo la situación por la que está pasando el país Salvador. Felicidades. Desde que llegué, la energía del lugar se siente bonita, se siente increíble, las calles son limpias, las personas son amorosas y cariñosas”.

El público, lejos de dispersarse ante la lluvia que antecedió el espectáculo, respondió con una energía que el propio artista calificó de inolvidable - crédito redes sociales

El intérprete añadió un mensaje dirigido a su país natal: “Les tengo que decir algo. Como colombiano, tenemos muchísimo que aprenderle al país hermano Salvador”.

Estas palabras generaron una ola de reacciones tanto en el escenario como en distintos espacios digitales, donde fanáticos compartieron videos y mensajes que destacaron la producción del show y la conexión entre el cantante y la audiencia local. Algunos usuarios, pese a la celebración, expresaron críticas respecto a la mención de políticas salvadoreñas lideradas por el presidente Nayib Bukele.

El artista colombiano señaló que Colombia debería aprender del país centroamericano - crédito redes sociales

“Maluma dice esto mientras canta cubriendo sus tatuajes”, “qué incoherente”, “muy lindo, pero en la cabeza no hay nada”, “donde no tuviera plata estaría en alguna cárcel de El Salvador”, fueron los comentarios en redes sociales debido a las restricciones que existen en este país.