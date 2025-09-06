Colombia

Hombre atacó hasta la muerte a una mujer y su hijo porque lo sorprendieron robando en su vivienda: padre viudo pide ayuda

Luis Alfredo Beleño Rojano, visiblemente afectado por la doble pérdida, afirmó que no cuenta con los recursos suficientes para trasladar los restos de su familia a Cesar, de donde son oriundos

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Policía entregó detalles de lo ocurrido en San Vicente de Chucurí - crédito Chucurreñosenlared/Facebook

Un violento robo en San Vicente de Chucurí (Santander) tiene de luto a una familia y a los habitantes del municipio, que no se explican por qué este delito terminó en el asesinato de una mujer y su pequeño hijo.

Se trata del doble homicidio de Cristina Isabel Rodríguez Cano y su hijo de un año en una finca rural del mencionado municipio, perpetrado en la tarde del 4 de septiembre. Cuando la joven madre regresaba a su vivienda junto a su beb, sorprendió a un hombre que intentaba robar pertenencias de la familia.

El presunto responsable, identificado como Víctor Camacho Suárez, al verse descubierto optó por atacar a las víctimas con un machete y, tras el hecho, intentó huir con objetos de valor y la motocicleta de la pareja, pero fue capturado poco después por la Policía.

La Alcaldía de San Vicente
La Alcaldía de San Vicente de Chucurí expresó sus condolencias por el doble homicidio - crédito Alcaldía de San Vicente de Chucurí/Facebook

De acuerdo con información recogida por El Heraldo, Rodríguez Cano, de 25 años, era originaria de la vereda Las Casitas, en Valledupar (Cesar). Junto a su compañero sentimental, Luis Alfredo Beleño Rojano, y su hijo, se había trasladado recientemente a la vereda Mérida, ubicada entre San Vicente de Chucurí y Bucaramanga, con el propósito de trabajar en labores agrícolas.

La familia llevaba apenas un mes residiendo en la zona cuando ocurrió el ataque.

Así ocurrió el doble homicidio que estremeció a San Vicente de Chucurí

El relato de los hechos, según las primeras versiones y el testimonio de Beleño Rojano, indica que la tragedia se desencadenó en horas de la tarde, alrededor de las 3:00 p. m. Mientras el compañero de la víctima se encontraba trabajando en el campo, escuchó ruidos provenientes de la vivienda.

Al regresar, halló una escena devastadora: su esposa, su hijo y la mascota de la familia habían sido asesinados. El agresor, tras cometer el crimen, huyó del lugar con dinero en efectivo, objetos de valor y la motocicleta bóxer que la pareja había adquirido hacía unos días atrás.

Así fue el momento de la captura del asesino - crédito Chucurí Online/Facebook

Las autoridades identificaron al presunto responsable como Víctor Camacho Suárez, de 20 años. Una vez cometido los asesinatos, el criminal intentó escapar en la motocicleta hurtada, pero fue interceptado y capturado por la Policía en una rápida operación desplegada.

Al tiempo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía realizaron llegaron al lugar de los hechos a realizar las respectivas diligencias judiciales.

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, expresó en un comunicado su condena por lo sucedido: “Rechazamos con total contundencia este crimen que enluta a una familia y a la comunidad santandereana. La acción inmediata de nuestros uniformados permitió la captura del presunto responsable, quien deberá responder ante la justicia por estos hechos atroces”.

Por su parte, la administración municipal de San Vicente de Chucurí declaró su solidaridad con los familiares de las víctimas y condenó el acto violento.

“La Administración Pública Municipal de San Vicente de Chucurí se une al dolor que embarga a la familia Rodríguez – Beleño, expresando nuestras más sinceras condolencias por el sensible fallecimiento de Cristina Isabel Rodríguez Cano y su hijo Diego Andrés Beleño Rodríguez. Elevamos nuestras oraciones para que Dios conceda fortaleza y consuelo a sus familiares en este difícil momento, en especial a su esposo, hijos y hermanos. Los invitamos a unirse en oración”, dijo puntualmente el alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Sanmiguel.

Padre de familia pide ayuda
Padre de familia pide ayuda para enterrar a su familia en Cesar - crédito Fotomontaje Infobae (San Vicente Estéreo/Facebook)

Entre tanto, desde la Gobernación de Santander, director de Seguridad y Convivencia, Douglas Arenas, afirmó: Solicitamos a todos los entes y a toda la institucionalidad, contundencia con este presunto asesino y que caiga todo el peso de la ley sobre quienes asesinaron a esta mujer y a este niño el día de hoy en el municipio de San Vicente de Chucurí. Nos entristece mucho esta noticia. La Gobernación de Santander pone a disposición de toda la administración y de la comunidad chucureña todas las capacidades para poder salir de este mal momento.

De otro lado, el padre de familia, que sobrevivió al cruel ataque —porque no se encontraba en el lugar—, pide ayuda económica debido a que no cuenta con los recursos suficientes para las honras fúnebres de su esposa e hijo. Visiblemente afectado, solicitó a la emisora local San Vicente Estéreo transmitir el mensaje.

“Ellos son de Valledupar, vinieron a San Vicente de Chucurí a buscar una manera de subsistir, salir adelante y, desafortunadamente, pasó esto. Requieren un apoyo para hacer el traslado a la ciudad y por eso hacemos ese llamado de colaboración a los santandereanos”, indicó el comunicador del mencionado medio.

El número con cuenta habilitada de Nequi para recibir cualquier ayuda es 320 465 9720.

