En imágenes| Los mejores momentos del concierto de Manuel Medrano en Bogotá: marcó el inicio de su gira internacional y el lanzamiento de un nuevo álbum

El cantante cantó por más de 2 horas sus mayores éxitos junto a artistas invitados que lo acompañaron en el escenario y frente a miles de fanáticos que se reunieron en Bogotá para celebrar sus 10 años de trayectoria - crédito montaje Colprensa - Infobae Colombia

La noche en el Movistar Arena comenzó con una promesa cumplida: Manuel Medrano celebró sus 10 años de carrera convocando a miles de seguidores en un concierto que se convirtió en una oda a su historia musical.

El cantante cartagenero llenó el recinto de Bogotá, agotando entradas horas antes del espectáculo, un logro que compartió con emoción en sus redes sociales.

“Te amo Bogotá! Nuestro segundo Movistar arena es hoy sold out! Gracias por tanto, es intenso esto que yo siento por ti, el mejor inicio de gira“, escribió el artista, anticipando la magnitud de lo que ocurriría en la tarima.

El cantante llenó el Movistar Arena de Bogotá con su concierto en la anoche del 5 de septiembre - crédito @manuelmedrano/ Instagram

Desde las 7:00 p. m., la euforia de los asistentes se expandía en las inmediaciones del escenario. Fanáticos con vestimentas inspiradas en la discografía de Medrano iban acercándose a las puertas, listos para corear más de dos horas y media de éxitos que quedarían grabados en la memoria y en las redes sociales.

A las 8:00 p. m., el primer destello de luces anunció la apertura a cargo de Duplat, cantante emergente que se encargó de abrir el show interpretando Dulce y Amargo, Fresa, La vida es rara y otras piezas, mostrando destreza con el piano y el saxofón.

El cantante emergente abrió el concierto de Medrano - crédito Juan David Botia /Infobae

El ambiente fue transformándose a medida que las pantallas comenzaron a narrar la historia de Perfecto, el álbum más reciente de Medrano, retrato de un universo ficticio donde el amor a la mujer “mantiene el equilibrio de lo perfecto”. El tránsito entre la ficción y la realidad dio paso a la aparición del propio Medrano, ataviado con un traje brillante color morado y desatando la ovación que sus seguidores contenían desde el anuncio de la fecha.

Los primeros acordes de Bajo el Agua, La Mujer que Bota Fuego, Miel, Si Pudiera, Mi Otra Mitad, Cielo, entre otras, que convirtieron el Movistar Arena en un espacio de emociones desbordadas, gritos y lágrimas que acompañaron cada palabra del repertorio. Uno de los instantes icónicos ocurrió durante La Mujer que Bota Fuego: miles de linternas se encendieron al unísono; un sticker rojo sobre cada luz tiñó el recinto y regaló una postal inolvidable.

Así se vivió el momento en el que los asistentes iluminaron de rojo el concierto de Medrano - crédito Juan David Botia / Infobae

A mitad del espectáculo, entre la ovación y el entusiasmo de los presentes, el cantante se detuvo para agradecer: “Después de haber iniciado en bares con mi guitarra, ahora tengo el privilegio de pararme en esta tarima y cantar para todos ustedes… Gracias Bogotá, esto te lo debo a ti”. Un mensaje que subrayó el sentido de celebración y comunión de la velada, en la que Manuel Medrano reconoció a su público como parte de una historia compartida.

Los miles de asistentes corearon una de las canciones más reconocidas del intérprete - crédito Juan David Botia / Infobae

Medrano sorprendió con invitados especiales

Una de las primeras sorpresas llegó sobre las 10:00 p.m. cuando Medrano detuvo su show para darle paso al famoso cantautor Andrés Cabas con el que cantó La cadena de oro, de la autoría de Cabas, canción que también fue coreada por los asistentes.

Cabas se tomó un momento después de interpretar las canciones junto a Medrano para agradecerle por la invitación al concierto. “Qué orgullo, de verdad que me impresiona ver a un cantautor de este nivel y de este público tan bonito como ustedes, por tener esta llama de la música… Es un privilegio estar aquí, muchas gracias", dijo Cabas antes de retirarse del escenario.

Andrés Cabas fue una de las sorpresas de la noche - crédito Juan David Botia / Infoabe

La segunda sorpresa de la noche llegó por cuenta de la banda de rock colombiana Diamante Eléctrico, con el que interpretaron su más reciente sencillo Suéltame, Bogotá, al que le dieron un nuevo aire con la voz de Manuel Medrano.

Para finalizar la tanda de invitados sorpresa, Manuel anunció el regreso al escenario Duplat, que abrió su show, pero esta vez para cantar juntos su colaboración titulada Fresa.

Un nuevo álbum para celebrar sus 10 años de trayectoria

A punto de acercarse el cierre del concierto, Manuel se tomó un momento de hablar de sus futuros proyectos en la música, instante donde reveló que está trabajando en el lanzamiento de un nuevo álbum que llegaría aproximadamente en un mes. Sin embargo, no reveló la fecha exacta de la publicación ni nombre del proyecto.

El cantante presentó una canción que estará en su próximo álbum de estudio del cual no se conocen muchos detalles - crédito Juan David Botia/ Infobae Colombia

“Su nombre todavía es una incógnita, pero yo sé que ustedes se saben el nombre de algunas canciones, así que esta noche vamos a estrenar un par”, dijo el cantante.

Medrano presentó una canción inédita llamada Veneno, que estará en el próximo álbum del cantante. “Esto no me puede estar pasando a mí, soy adicto a tu veneno, soy adicto a ti”, dice parte de la canción que aún no ha sido lanzada.

El cantante agradeció a su público por el apoyo durante los 10 años de carrera - crédito Juan David Botia / Infobae Colombia

Con esta canción se dio del cierre del concierto y en medio del confeti que fue lanzado, Medrado agradeció a su público por apoyarlo durante sus 10 años de carrera. “Gracias Bogotá, te amo, felices 10 años, nos vamos a llevar por siempre en el corazón, gracias por hacer todos mis sueños realidad… Los quiero“.