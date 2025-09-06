Alcaldía de San Vicente de Chucurí, conmocionado, declaró tres días de luto por el asesinato de una madre y su hijo

Una madre y su hijo de un año fueron asesinados durante un intento de robo en una zona rural, lo que llevó a la alcaldía a decretar duelo y a la Policía a capturar al presunto responsable - crédito Facebook de la alcaldía de San Vicente de Chucurí

El municipio de San Vicente de Chucurí, en Santander, enfrenta una profunda conmoción tras el asesinato de Cristina Isabel Rodríguez Cano y su hijo Diego Andrés Beleño Rodríguez, de un año de edad, durante un intento de robo en su vivienda rural.

La alcaldía local decretó tres días de duelo municipal y ordenó izar las banderas a media asta en señal de respeto y solidaridad con las víctimas, según informó Caracol Radio.

El hecho ocurrió el 4 de septiembre de 2025 en la vereda Mérida, una zona rural de San Vicente de Chucurí. De acuerdo con información de Caracol Radio y la Policía Nacional, un joven de 20 años ingresó a la vivienda con la intención de robar objetos de valor.

Al ser sorprendido por Cristina Isabel Rodríguez y su hijo, el agresor reaccionó de manera violenta y los atacó con un machete, causándoles la muerte. En el mismo acto, el atacante también mató a la mascota de la familia y luego intentó huir en la motocicleta del esposo de la víctima.

Comunicado oficial sobre luto por el asesinato de una mujer y su hijo - crédito Alcaldía de San Vicente de Chucurí

La reacción de las autoridades permitió la captura del presunto responsable. El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, confirmó a Caracol Radio que el individuo fue detenido cuando trataba de vender la motocicleta sustraída de la finca.

“En la reacción de la Policía se logró la captura de la persona cuando trataba de vender la motocicleta que había sido hurtada en esta finca. Nos solidarizamos con la familia”, expresó el oficial, que manifestó el rechazo institucional ante el crimen, calificándolo de atroz.

El caso está bajo investigación por parte del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía y la Seccional de Investigación Criminal de la Policía, que adelantan los actos urgentes para esclarecer los hechos y determinar las circunstancias exactas del doble homicidio, según detalló Caracol Radio.

La administración municipal, mediante el Decreto No. 0121 expedido el 5 de septiembre de 2025, formalizó el duelo de tres días en todo el municipio.

El documento resalta el dolor y la consternación que el crimen ha generado en la comunidad chucureña, y reitera la solidaridad de la alcaldía con los familiares de las víctimas, así como el rechazo a los actos violentos que enlutan a la localidad. Durante el periodo de duelo, las banderas permanecerán izadas a media asta como símbolo de respeto.

La Alcaldía de San Vicente de Chucurí expresó sus condolencias por el doble homicidio - crédito Alcaldía de San Vicente de Chucurí/Facebook

Por su parte, la Policía Nacional hizo un llamado a la ciudadanía para que aporte información que pueda contribuir al avance del proceso judicial. Las líneas habilitadas para recibir datos son el 123 y la línea contra el crimen 3143587212, con la garantía de absoluta reserva para quienes colaboren.

En medio del dolor colectivo, la administración municipal ha reiterado su acompañamiento a los familiares de Cristina Isabel Rodríguez Cano y Diego Andrés Beleño Rodríguez, reconociendo el difícil momento que atraviesan tras esta irreparable pérdida.

Capturan a sospechoso de brutal crimen en San Vicente de Chucurí

Padre de familia pide ayuda para enterrar a su familia en Cesar - crédito Fotomontaje Infobae (San Vicente Estéreo/Facebook)

El coronel Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, comandante del Departamento de Policía Santander, expresó: “Rechazamos con total contundencia este crimen que enluta a una familia y a la comunidad santandereana. La acción inmediata de nuestros uniformados permitió la captura del presunto responsable, quien deberá responder ante la justicia por estos hechos atroces”.

El alcalde de San Vicente de Chucurí, Óscar Sanmiguel, manifestó sus condolencias y pidió a la comunidad unirse en oración por los fallecidos. Desde la Gobernación de Santander, el director de Seguridad y Convivencia, Douglas Arenas, solicitó que “caiga todo el peso de la ley sobre quienes asesinaron a esta mujer y a este niño el día de hoy en el municipio de San Vicente de Chucurí”.

Luis Alfredo Beleño Rojano, esposo y padre de las víctimas, sobrevivió porque se encontraba trabajando en el campo durante el ataque. Ahora solicita ayuda económica para trasladar los restos de su esposa e hijo a Cesar, ya que no dispone de recursos suficientes. El número de cuenta habilitado en Nequi para recibir donaciones es 320 465 9720.