Flavia Dos Santos explica por qué los padres deben hablar con sus hijos sobre el origen de los bebés y cuáles con los tips para hacerlo: “Tenemos que enseñarles”

La sexóloga brasileña insistió en el programa ‘Mujeres sin filtro’ en la importancia que las familias sean honestas y claras al abordar la llegada de los bebés con los más pequeños

Juan David Botia Méndez

Por Juan David Botia Méndez

La sexóloga, famosa en Colombia,
La sexóloga, famosa en Colombia, destacó la necesidad de abrir canales de comunicación sinceros en la familia para que los niños no busquen respuestas en lugares equivocados

La sexóloga brasileña Flavia Dos Santos compartió en la televisión colombiana sus recomendaciones para hablar con los niños sobre cómo vienen los bebés al mundo, tema que consideró necesario abordar de manera clara y honesta desde la infancia.

Dos Santos expuso estos consejos durante una reciente emisión del programa Mujeres sin filtro, del Canal RCN, donde participa junto a María Cecilia Botero, Natalia Sanint y Kika Nieto.

Flavia Dos Santos resaltó la importancia de responder las inquietudes de los menores para evitar desinformación.

Enfatizó que el contacto de los niños con embarazos cercanos suele despertar su curiosidad sobre el tema, por lo que recomendó no dejar vacíos informativos.

“Los niños ven a las mamás de los amiguitos embarazadas, ven a otras mujeres embarazadas, y con la llegada de un bebé hay que crear una narrativa. Es importante explicar; aunque cuando un niño pregunta ya tiene la mitad de la respuesta. (...) Tenemos que enseñarles esto, para no dejar un vacío en la narrativa de la construcción del propio cuerpo”, dijo la experta.

La sexóloga sostiene que madres y padres deben crear una narrativa clara y sincera para explicar el origen de los bebés, con el objetivo de prevenir la construcción de fantasías que podrían resultar poco saludables.

Dos Santos indicó la necesidad de enseñar la realidad de manera gradual y adecuada al desarrollo del menor, y recomendó mantener siempre un canal de comunicación abierto en casa.

La especialista en educación sexual
La especialista en educación sexual advierte que los menores pueden crear fantasías o malentendidos si no reciben explicaciones claras y honestas desde el hogar sobre el origen de los bebés

“Si yo no le enseño a ese niño, la realidad puede empezar a crearse fantasías que no son necesariamente buenas. (...) Es importante dejar las cosas claras y honestas, mostrándole a ellos que hay un canal de comunicación abierto. Puede decirle que cuando él o ella sea adulto va a sentir deseos de tener un hijo o de entablar una relación amorosa. Dígale qué juntos van a decidir tener o no un hijo”, añadió Flavia.

También sugirió que los adultos informen a los niños que, en la adultez, podrán desear formar una familia o entablar una relación amorosa.

Recalcó la importancia de explicar que la decisión de tener hijos es un proceso consensuado en el que ambos padres participan.

La experta recomendó que sean los adultos de confianza quienes aborden primero el tema en casa, para que niñas y niños no reciban información inexacta de otras fuentes.

Desde su perspectiva profesional, la educación sexual adecuada desde la infancia constituye un elemento esencial en la crianza para prevenir mitos y confusiones.

