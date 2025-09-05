Colombia

Daniel Quintero y el cantó controversial “fuerza Petro” en el estadio Metropolitano: “Los ricos gritan fuera Petro”

En un video que él mismo compartió en su cuenta de X, se ve cómo se despliega en la zona alta de las graderías una bandera con la frase “Fuerza Petro”, mientras corea la frase junto a otros asistentes

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Daniel Quintero, precandidato presidencial y
Daniel Quintero, precandidato presidencial y su apoyo a Gustavo Petro en parido de la selección Colombia - crédito @QuinteroCalle/X

El país vivió uno de los momentos deportivos más emocionantes de los últimos meses luego de que la selección Colombia consiguiera la clasificación al Mundial del 2026, al vencer a Bolivia 3-0 en el Estadio Metropolitano de Barranquilla, casa de la Tricolor.

Previo al pitazo inicial, un hecho con tinte político se tomó el escenario deportivo, situación que no pasó desapercibida y fue difundida por las redes sociales por el mismo protagonista.

Daniel Quintero, precandidato presidencial, y hombre afín con las políticas del presidente Gustavo Petro, llegó al lugar con un objetivo: demostrar su respaldo al mandatario.

En un video que él mismo compartió en su cuenta de X, se ve cómo se despliega en la zona alta de las graderías una bandera con la frase “Fuerza Petro”, mientras comienza a gritar junto a otros asistentes las mismas palabras.

En otra de las publicaciones, criticó a los seguidores del expresidente Uribe, su capacidad adquisitiva y las actividades que realizan en el estadio, además de asegurar que desconocen el significado de lo que representa la selección Colombia, rememorando los episodios en los que en ese mismo lugar se ha gritado “Fuera Petro”.

“Esos que gritan fuera Petro no son ni hinchas ni son la mayoría. Todos vienen de allá, de occidental, donde la boleta vale cuatro y cinco millones de pesos, y no vienen a alentar a la selección, son políticos que vienen a tomarse fotos, a hacer negocios, y que han jodido este país y que no han entendido que nuestra selección es un símbolo de unidad, así como nuestra bandera. Por eso, desde el Metropolitano no decimos fuera Petro, decimos fuerza Petro”, dijo el exalcalde de Medellín.

Los comentarios en respuesta a estas publicaciones no se hicieron esperar. Cientos de usuarios reaccionaron al gesto político en medio del evento deportivo, muchos a favor del precandidato: "Cuando gritaban fuera Petro nos goleaban, le cantan Fuerza Petro y ya llevan 3 goles. Si esto no es una señal, entonces qué es? Yo, elijo creer“, mientras que otros, le recordaron los procesos que tiene abierto por cierto delitos: ”Será un placer ver como se queman en el intento de llegar a la presidencia, un corrupto, ladrón y sin escrúpulos jamás podrá ganar, la política del todo vale, al precio que sea ya la conocemos".

Daniel Quintero estadio Metropolitano apoyando
Daniel Quintero estadio Metropolitano apoyando a Gustavo Petro- crédito redes sociales/X

