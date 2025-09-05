Colombia

Andrea Tovar habló sobre su divorcio y su regreso a las pantallas colombianas en Miss Universe Colombia: “Una reina inspira y significa mucho para Colombia”

La ex señorita Colombia se refirió a su papel como jurado en el nuevo formato de reinado de belleza que elegirá a la colombiana que competirá por la corona universal

Katerin Leguizamón Viasus

Por Katerin Leguizamón Viasus

Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015,
Andrea Tovar, Señorita Colombia 2015, terminó su matrimonio con Julián Guillermo Rojas - crédito @andreatov/Instagram

La ex señorita Colombia Andrea Tovar habló sobre los detalles de su divorcio con Julián Guillermo Rojas y su regreso a la televisión colombiana como jurado de Miss Universe Colombia: El Reality, con el que el Canal RCN elegirá a la representante nacional en el certamen universal que tendrá lugar el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.

El final de su matrimonio marcó un punto de quiebre en la vida de la reina que hizo parte del top 3 en Miss Universo 2016, que afrontó una etapa de silencios forzados, emociones al límite y la necesidad de recomponer su realidad como madre de Elena y Lorenzo, por lo que el cierre de 2024 estuvo marcado por una soledad que no eligió y por la adaptación a la crianza en solitario.

En diálogo con la Revista Aló, Tovar relató que la decisión de separarse no partió de ella y que el proceso la obligó a mirarse a sí misma desde otra perspectiva que pudo evidenciar gracias a la terapia psicológica a la que acudió para hacerle frente al golpe emocional.

“Llegó un momento en el que emocionalmente me derrumbé, sentí que no podía con nada”, aseguró la exreina al medio de comunicación citado sobre el momento en el que aceptó que su matrimonio se había terminado.

Por otro lado, aseguró que regresar a las pantallas de los hogares colombianos se convirtió en la alternativa más favorable para enfrentar el duro momento emocional, por lo que su llegada al nuevo ‘reality’ de belleza fue la oportunidad perfecta para consolidar el cierre de la etapa del divorcio en su vida.

Andrea Tovar hace parte del
Andrea Tovar hace parte del jurado de Miss Universe Colombia junto a Valerie Domínguez y Hernán Zajar - crédito Cortesía Canal RCN

De acuerdo con la ex señorita Colombia, la labor del jurado en este nuevo formato del popular reinado de belleza va más allá de la selección de una ganadora: buscan acompañar y potenciar habilidades de comunicación, autenticidad y liderazgo en todas las candidatas.

En su participación como jurado en el programa es acompañada por la también ex señorita Colombia Valerie Domínguez y el aclamado diseñador de moda Hernán Zajar que junto a la querida presentadora Claudia Bahamon, consolidan un equipo decidido a transformar el significado de los concursos de belleza en el país.

Sin embargo, en su conversación con el medio de comunicación citado fue enfática en que el principal objetivo es poner en primer plano el compromiso social y el liderazgo femenino, sin dejar de lado la elegancia y demás elementos que son valorados por la organización Miss Universo a nivel global.

El nuevo formato busca transformar
El nuevo formato busca transformar el liderazgo de las reinas de belleza - crédito Cortesía Canal RCN

En esta misma línea, precisó que el compromiso con la autenticidad y la salud mental forma parte central de su papel cono jurado del concurso, por lo que busca potenciar estas cualidades en las representantes de cada uno de los departamentos del país.

A la par, señaló que su idea con el programa es plantear ante los colombianos una idea renovada sobre el rol de la reina en la sociedad como un ejemplo y una influencia social que sea capaz de impactar positivamente las realidades de poblaciones vulnerables, lo que por supuesto va más allá de una figura de belleza que posa ante las cámaras.

Bajo esta sintonía, Tovar planea que su regreso a las pantallas del país se proyecte como un desafío a los esquemas tradicionales y una invitación a replantear el liderazgo femenino en el espectáculo colombiano. Entre las pasarelas y la crianza en solitario, Andrea Tovar deja claro que su mayor apuesta está en construir desde la vulnerabilidad, no desde la perfección aparente.

La exreina de belleza marcó
La exreina de belleza marcó su regreso a las pantallas colombianas - crédito @andreatov/Instagram

Cabe destacar que en el pasado Andrea Tovar, luego de su participación en el certamen universal, hizo parte de ‘realitys’ como Soldados 1.0 del Canal RCN, donde fue reconocida por su liderazgo y compañerismo, pese a que debió abandonar el programa por motivos de salud vinculados a su embarazo.

