Un Ferrari, un Rólex y un lujoso apartamento: estos son los cuestionados bienes del hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín y hoy aspirante a la presidencia defiende a su familiar, y asegura que se trata de ataques en su contra: “Estamos creciendo y ellos lo saben”

Polémica por ferrari y rolex
Polémica por ferrari y rolex que lucía el hermano del exalcalde de Medellín

Mientras Miguel Andrés Quintero Calle exhibía un lujoso reloj Rolex, cuyo valor puede alcanzar hasta los doscientos millones de pesos colombianos, el caso sobre su repentino aumento patrimonial durante la administración de su hermano, el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, se convertía en objeto de investigación y debate.

La denuncia difundida por el medio regional El Colombiano indica que una fotografía de Miguel Quintero, rastreada en teléfonos celulares cercanos a su entorno, muestra con claridad el reloj de alta gama.

Además del reloj, otras evidencias recabadas por investigadores incluyen imágenes y videos donde Quintero Calle posa y conduce un Ferrari rojo.

En respuesta a la controversia generada por estas revelaciones, Daniel Quintero —actual precandidato presidencial— realizó declaraciones a través de sus redes sociales, en la mañana del jueves 4 de junio.

El exalcalde de Medellín negó
El exalcalde de Medellín negó sobre todos los supuestos lujos de su hermano

En su cuenta de X, el precandidato presidencial negó la información difundida: “Falso: Si mi hermano tuviera Rolex o Ferraris lo sabría todo el mundo en Medellín. Habrían fotos y videos por doquier”.

Entre líneas seguidas, Quintero señaló que “no creo que exista una familia que haya sido más perseguida: drones, helicópteros y personas disfrazadas. A mis hijas me tocó sacarlas del colegio y a mi familia de la ciudad”.

Fue así como el exalcalde de Medellín afirmó que “el tal Rolex es un reloj chiviado que tuvo que buscar mi hermano en un cajón porque ni se acordaba de él (le acabo de pedir que lo mande a El Colombiano para que no inventen cuentos)“.

En cuánto al Ferrari, Daniel resaltó en sus redes sociales que “la tal foto del carro es del 2019 (antes de ser yo Alcalde): un vicio de montañero que tenía de tomarse fotos cada vez que le mostraban un carro ‘bonito’. Cuando me elegí Alcalde le pedí borrarlas para que no dijeran que eran de él. Así lo hizo".

Finalmente, el político señaló sobre el apartamento de lujo “que supuestamente ofrece en arriendo su esposa en internet: es mi casa en Medellín la que ofrece, la que tuvimos que dejar por culpa de la persecución”.

Miguel Quintero estaría mencionado en
Miguel Quintero estaría mencionado en varias investigaciones preliminares que adelanta la Fiscalía General, por presunta corrupción en la alcaldía de su hermano

Allí sostuvo: “Vendrán más y más ataques, más y más desesperados. Estamos creciendo y ellos lo saben. Vamos a ganar la Presidencia y a resetear la política en Colombia. A meter a los corruptos a la cárcel. Los mismos que hoy están desesperados”, desestimando los señalamientos y anticipando mayores críticas hacia su entorno, de acuerdo con lo reportado por el medio mencionado.

Sobre la denuncia

Además del reloj, otras evidencias recabadas por investigadores del diario El Colombiano incluyen imágenes y videos donde Quintero Calle posa y conduce un Ferrari rojo.

En una conversación digital fechada el 1 de marzo de 2020, compartió la imagen del automóvil e hizo referencia al mismo con el mensaje: “Positivo el día de hoy. Grandes ligas”. El auto de lujo apareció en un ambiente residencial privado, reforzando las sospechas sobre el nivel de vida de quien hasta hace poco residía en barrios populares.

Un análisis previo realizado por el mismo medio en 2022 detectó que Miguel Quintero tenía registrados a su nombre otros dos vehículos de alta gama: una Mazda doble cabina modelo 2018 y un Toyota Prado blanco perlado modelo 2020. La suma de ambos representa aproximadamente 350 millones de pesos en activos, una cifra considerable en contraste con el origen social del involucrado.

- crédito miguelandresquintero / Faceboolk
- crédito miguelandresquintero / Faceboolk

La lupa de las autoridades también apunta hacia bienes raíces significativos. Entre ellos, sobresale una casa finca de 2.500 metros cuadrados en la parcelación Santana I, situada entre Girardota y Copacabana. La finca fue comprada por 100 millones de pesos en 2018, pero tras una remodelación total hoy su valor de mercado se estima en más de 4.000 millones de pesos, cifra ofrecida por una fuente experta en bienes raíces consultada por El Colombiano.

No termina ahí el inventario patrimonial: según registros del Notariado y Registro, Quintero posee un apartamento en Castropol (El Poblado) de casi 82 metros cuadrados, junto con parqueadero, cuyo valor actual alcanzaría los 600 millones de pesos, así como un lote rural en la parcelación 7 Cueros, vereda La Porquera de San Vicente Ferrer, valorado en cerca de 250 millones de pesos.

