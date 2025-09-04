Colombia

La defensa de Harold Barragán solicitó la libertad del implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El representante legal sostiene que la relación con el menor fue indirecta y que carece de fundamento la acusación de ser uno de los líderes del grupo que asesinó al político colombiano

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
El abogado de Barragán argumenta
El abogado de Barragán argumenta que su cliente no dirigía al menor implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y que solo existía un vínculo indirecto relacionado con el tráfico de drogas - crédito captura de pantalla redes sociales/X

La defensa de Harold Barragán, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, presentó una solicitud de libertad para su representado.

El principal argumento es que Barragán no ejercía liderazgo sobre el menor que ejecutó el ataque, sino que mantenía una relación de conocimiento vinculada al tráfico de drogas.

Además, la defensa alegó que durante la investigación se produjeron violaciones a los derechos fundamentales de Barragán.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El abogado defensor expuso que la relación entre Barragán y el menor no era de subordinación ni de mando.

Según la versión presentada, ambos se conocieron a través de una tercera persona apodada “el Caleño”, quien habría sido el verdadero nexo entre ellos.

El defensor explicó que el menor implicado en el caso aclaró ante las autoridades que Barragán era solo un conocido relacionado con la distribución de estupefacientes, pero que no tenía participación directa en los hechos investigados.

La defensa de Barragán pone
La defensa de Barragán pone en el centro la importancia de distinguir entre vínculos circunstanciales y liderazgo criminal, así como el escrutinio a las actuaciones de las autoridades - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG

La defensa insistió en que la conexión entre Barragán y el menor surgió únicamente porque “el Caleño” los presentó, descartando así la hipótesis de que Barragán hubiera dirigido o coordinado al menor para cometer el crimen.

Según el abogado, la narrativa que ubica a Barragán como líder del menor carece de sustento, ya que la relación entre ambos se limitaba a un vínculo indirecto a través de “el Caleño”.

El defensor también denunció que durante los procedimientos previos a la captura de Barragán, las autoridades e investigadores incurrieron en presuntas violaciones a sus derechos fundamentales.

Estas irregularidades, según la defensa, afectaron el debido proceso y constituyen un motivo adicional para solicitar la libertad de su representado.

En sus declaraciones, el abogado enfatizó que el menor implicado reconoció ante el tribunal que Barragán era solo un conocido vinculado al tráfico de drogas y que la verdadera relación se estableció por intermediación de “el Caleño”. El defensor recalcó: “Harold sabe quién es el Caleño porque Caleño fue el que me presentó a Harold. Es decir, imagínese, están diciendo que mi defendido a través del Caleño ubicó al menor, pero quien conocía al menor era el Caleño y no mi cliente, porque mi cliente conoce al menor por cuenta de que se lo presenta el Caleño”.

Para la defensa, la acusación de liderazgo sobre el menor no se corresponde con la realidad de los hechos, ya que la relación entre Barragán y el joven implicado se limitaba a un contacto indirecto, sin que existiera una jerarquía entre ellos.

Temas Relacionados

Harold BarragánMagnicidio de Miguel Uribe TurbaySolicitud de libertadTráfico de drogasDerechos fundamentalesColombia-Noticias

Más Noticias

Juan Ayuso gana la etapa 12 de la Vuelta a España; Santiago Buitrago destaca y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la general

La ronda ibérica tuvo una llegada en esprint, contando con un premio exigente en la alta montaña, en donde el corredor del UAE Emirates se llevó la carrera, mientras que el colombiano del Bahrain Victorious entró en el top-10 de la etapa

Juan Ayuso gana la etapa

Un Ferrari, un Rólex y un lujoso apartamento: estos son los cuestionados bienes del hermano del precandidato presidencial Daniel Quintero

El exalcalde de Medellín y hoy aspirante a la presidencia defiende a su familiar, y asegura que se trata de ataques en su contra: “Estamos creciendo y ellos lo saben”

Un Ferrari, un Rólex y

Se casó en Valledupar Katrinalieth Morales, la hija mayor del fallecido Kaleth Morales: así fue la celebración

Kanner Morales, tío de la primogénita del recordado intérprete de ‘Vivo en el limbo’, fue el encargado de llevar a la joven hasta el altar en una ceremonia a la que asistieron pocos invitados

Se casó en Valledupar Katrinalieth

Feid sorprende con lanzamiento de su propio Funko Pop: se une a Shakira y a J Balvin como los únicos colombianos con su figura coleccionable oficial

El cantante paisa compartió nueva colaboración con la marca Funko, famosa por recrear personajes de la cultura popular en figuras coleccionables

Feid sorprende con lanzamiento de

El Tribunal Superior de Bogotá confirma detención contra Carlos Ramón González por lavado de activos

La decisión judicial incluye el delito de lavado de activos y refuerza la gravedad de las acusaciones contra el exfuncionario que actualmente se encuentra en Nicaragua, protegido por la dictadura de ese país

El Tribunal Superior de Bogotá
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Giro en la investigación por

Giro en la investigación por atentado en Amalfi, Antioquia: ELN se atribuyó ataque a helicóptero de la Policía

Ejército se pronunció tras combate con el Clan del Golfo, que dejó una civil muerta y dos abatidos en Ituango, Antioquia

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

ENTRETENIMIENTO

Se casó en Valledupar Katrinalieth

Se casó en Valledupar Katrinalieth Morales, la hija mayor del fallecido Kaleth Morales: así fue la celebración

Feid sorprende con lanzamiento de su propio Funko Pop: se une a Shakira y a J Balvin como los únicos colombianos con su figura coleccionable oficial

Ella es la modelo colombiana que desfiló para Giorgio Armani, diseñador que murió a los 91 años: “Fue un proceso un difícil”

Catalina Maya reveló secretos de moda y los errores más comunes al vestirse: ⁠“Está mandado a recoger”

Yina Calderón pidió ser la madrina del hijo de Aida Victoria Merlano: aseguró que la barranquillera ya no vive con Juan David Tejada

Deportes

Juan Ayuso gana la etapa

Juan Ayuso gana la etapa 12 de la Vuelta a España; Santiago Buitrago destaca y Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en la general

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Eliminatorias Sudamericanas, últimas noticias y partido clave por el paso al Mundial 2026

Estas son las posibles formaciones titulares de Colombia y Bolivia, según la prensa deportiva del país

Este el perfil del argentino Darío Herrera, árbitro del Colombia vs. Bolivia por Eliminatorias Sudamericanas

Así fue el impresionante banderazo de los hinchas de la selección Colombia en la previa al partido ante Bolivia: “Siempre es bonito”