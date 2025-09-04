La defensa de Harold Barragán solicitó la libertad del implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El abogado de Barragán argumenta que su cliente no dirigía al menor implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y que solo existía un vínculo indirecto relacionado con el tráfico de drogas - crédito captura de pantalla redes sociales/X

La defensa de Harold Barragán, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, presentó una solicitud de libertad para su representado.

El principal argumento es que Barragán no ejercía liderazgo sobre el menor que ejecutó el ataque, sino que mantenía una relación de conocimiento vinculada al tráfico de drogas.

Además, la defensa alegó que durante la investigación se produjeron violaciones a los derechos fundamentales de Barragán.

El abogado defensor expuso que la relación entre Barragán y el menor no era de subordinación ni de mando.

Según la versión presentada, ambos se conocieron a través de una tercera persona apodada “el Caleño”, quien habría sido el verdadero nexo entre ellos.

El defensor explicó que el menor implicado en el caso aclaró ante las autoridades que Barragán era solo un conocido relacionado con la distribución de estupefacientes, pero que no tenía participación directa en los hechos investigados.

La defensa de Barragán pone en el centro la importancia de distinguir entre vínculos circunstanciales y liderazgo criminal, así como el escrutinio a las actuaciones de las autoridades - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG

La defensa insistió en que la conexión entre Barragán y el menor surgió únicamente porque “el Caleño” los presentó, descartando así la hipótesis de que Barragán hubiera dirigido o coordinado al menor para cometer el crimen.

Según el abogado, la narrativa que ubica a Barragán como líder del menor carece de sustento, ya que la relación entre ambos se limitaba a un vínculo indirecto a través de “el Caleño”.

El defensor también denunció que durante los procedimientos previos a la captura de Barragán, las autoridades e investigadores incurrieron en presuntas violaciones a sus derechos fundamentales.

Estas irregularidades, según la defensa, afectaron el debido proceso y constituyen un motivo adicional para solicitar la libertad de su representado.

En sus declaraciones, el abogado enfatizó que el menor implicado reconoció ante el tribunal que Barragán era solo un conocido vinculado al tráfico de drogas y que la verdadera relación se estableció por intermediación de “el Caleño”. El defensor recalcó: “Harold sabe quién es el Caleño porque Caleño fue el que me presentó a Harold. Es decir, imagínese, están diciendo que mi defendido a través del Caleño ubicó al menor, pero quien conocía al menor era el Caleño y no mi cliente, porque mi cliente conoce al menor por cuenta de que se lo presenta el Caleño”.

Para la defensa, la acusación de liderazgo sobre el menor no se corresponde con la realidad de los hechos, ya que la relación entre Barragán y el joven implicado se limitaba a un contacto indirecto, sin que existiera una jerarquía entre ellos.