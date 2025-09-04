Colombianos podrán estudiar en el exterior con becas completas en diplomados virtuales que oferta el Icetex: los requisitos

La OEI y el Icetex abren convocatorias para becas en diplomados y cursos cortos en España y Chile - crédito Johan Largo/Infobae

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) en alianza con el Icetex, anunció la apertura de dos convocatorias para ciudadanos colombianos interesados en fortalecer su formación técnica especializada a través de diplomados y cursos cortos en España y Chile.

Los programas, avalados por reconocidas instituciones internacionales, están orientados a áreas de educación artística y cooperación internacional para el desarrollo, sectores considerados prioritarios para Colombia y América Latina. Los interesados que cumplan los requisitos deben realizar el proceso de registro a través de la página del Icetex.

Diplomado en Educación Artística del Presente: formación integral para agentes de transformación social

El Diplomado en Educación Artística del Presente está dirigido a ciudadanos colombianos residentes en cualquier parte del país que deseen profundizar su formación en educación artística con perspectiva contemporánea.

El curso, ofrecido por la Universidad de Talca en colaboración con el Instituto Iberoamericano de Formación y la OEI, iniciará el 3 de noviembre de 2025 en modalidad virtual y asincrónica, con una duración de 300 horas académicas y finalización prevista para el 30 de mayo de 2026.

Los programas están enfocados en educación artística y cooperación internacional para el desarrollo, áreas prioritarias para Colombia - crédito Icetex

La convocatoria, que permanecerá abierta hasta el 28 de septiembre de 2025, asignará 41 becas completas —cobertura del 100% del costo del curso virtual— a ciudadanos entre 18 y 65 años que hayan culminado estudios técnicos, tecnológicos o de pregrado en áreas como pedagogía, artes, comunicación, estudios culturales, humanidades o afines, en instituciones reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia.

Además, las postulaciones están dirigidas a artistas, curadores, gestores culturales, mediadores, investigadores, estudiantes y a cualquier persona interesada en los vínculos entre arte, educación y transformación social.

Entre los requisitos para aplicar se encuentran: ser ciudadano colombiano, acreditar la formación académica establecida, suscribir una carta de compromiso y, en caso de haber financiado estudios con Icetex o fondos en administración, no encontrarse en mora en el pago de la obligación correspondiente. Tanto la nacionalidad como la edad se comprobarán mediante copia simple de la cédula de ciudadanía.

El Diplomado en Educación Artística del Presente ofrece 41 becas completas para colombianos entre 18 y 65 años - crédito Alcaldía de Bogotá

Diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo: impulso para gestores públicos y privados

Paralelamente, la Flacso Chile y la OEI abrieron convocatoria al Diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo, estructurado para fortalecer la capacidad de ciudadanos colombianos involucrados —o con interés— en la gestión, formulación y evaluación de proyectos de cooperación internacional. El curso iniciará el 3 de noviembre de 2025, se ejecuta en modalidad virtual asincrónica y está compuesto por 400 horas, con terminación el 30 de junio de 2026.

En esta convocatoria, también estarán disponibles 41 becas completas, cubriendo el costo total del programa. La carta de compromiso, el cumplimiento de los requisitos académicos (título técnico, tecnólogo o pregrado), la veracidad de la documentación y la solvencia financiera con el Icetex son condiciones obligatorias para la postulación. Para servidores públicos interesados, se exige vínculo legal y reglamentario o laboral vigente y experiencia relacionada con el objeto del curso.

El diplomado proporciona herramientas sobre cooperación internacional y políticas de desarrollo, resaltando la importancia de la transformación social, el diseño y evaluación de proyectos, y el rol de los distintos actores y donantes en la cooperación internacional contemporánea. La Flacso Chile será la entidad responsable de certificar a los participantes que cumplan con los estándares y criterios de evaluación establecidos por el Instituto Iberoamericano de Formación y la OEI.

El Diplomado en Cooperación Internacional al Desarrollo, avalado por Flacso Chile y la OEI, también otorga 41 becas completas - crédito Johan Largo/Infobae

Ambas convocatorias permanecerán abiertas desde el 26 de agosto de 2025 y se cierran el 28 de septiembre de 2025. La Comisión Nacional de Becas realizará la selección el 9 de octubre de 2025. Toda la postulación es en línea y no se cubrirán gastos adicionales diferentes al costo de matrícula del curso virtual, por lo que los participantes deberán asumir cualquier otro rubro.