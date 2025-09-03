Yina Calderón y Melissa Gate dejan atrás su rivalidad y juegan con la intriga de un posible proyecto juntas

Pese a los rumores de distanciamiento, las exparticipantes de 'La casa de los famosos Colombia' coincidieron en un reel que produjo especulaciones sobre lo que tienen planeado - crédito @yinalcalderontv/Instagram

Desde finales de 2024, cuando se anunció que Yina Calderón y Melissa Gate formarían parte de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, la razón entre ambas creadoras de contenido estuvo marcada por la enemistad y los duros comentarios de una hacia la otra.

Esa dinámica fue uno de los motores para que el formato del Canal RCN fuese un éxito y captara la atención de los televidentes, a la par con una amplia difusión de lo que ocurría en el formato, en redes sociales.

Los constantes cruces y discusiones entre ambas se convirtieron en uno de los ejes centrales del programa, al punto de que pocos imaginaban que pudieran reconciliarse. Sin embargo, cuando el formato llegó a la recta final, las dos decidieron dejar atrás sus diferencias y comenzaron a acercarse, en un giro que resultó inesperado para la audiencia.

Las dos exparticiantes de 'La casa de los famosos Colombia' protagonizaron una de las rivalidades más fuertes de la segunda temporada - crédito Cortesía Canal RCN

En las últimas horas, ambas influenciadoras aparecieron juntas en un clip compartido por la huilense en sus historias de Instagram, que fue tomado por los seguidores de ambas como la antesala de un posible proyecto conjunto.

En la grabación, Yina y Melissa se mostraron juntas en un video en el que inicialmente aparece la DJ sola frente a la cámara. Segundos después, mientras inicia un baile, Melissa Gate se suma a la escena, acompañando a la huilense al ritmo de la canción Punto y aparte de Tego Calderón, tema publicado en 2018 que se viralizó nuevamente en TikTok, en las últimas semanas.

Los seguidores de ambas creadoras de contenido quedaron con la incertidumbre sobre lo que estarían anticipando con su apairición en el videoclip - crédito cortesía Canal RCN

El mensaje que acompañó la publicación, “Si sola no me soportan (con Meli menos)”, fue interpretado por muchos como una pista sobre una colaboración futura, generando gran expectativa entre los seguidores de ambas.

La reacción del público no se hizo esperar. La mayoría de los comentarios en redes sociales han sido positivos, con mensajes como “Me encantan como se ven juntas”, “Se vienen cositas” y “estarán preparando algo”, lo que evidencia el entusiasmo por la posibilidad de verlas trabajando en conjunto.

Cabe recordar que ambas influenciadoras afirmaron haberse presentado al casting de un nuevo programa realizado por RCN, pero ambas rechazaron la oferta por considerar que no cumplía sus expectativas económicas.

Amigo de Yina Calderón aseguró que Melissa Gate está evitando a la DJ

De acuerdo con el joven, la paisa se ha negado a encontrarse con Yina en repetidas ocasiones - crédito @letengoelchisme/IG

El clip se difundió poco después de que una persona cercana a la huilense, que no se identificó con nombre propio, aseguró durante una transmisión en Tiktok que había distancia entre ambas exparticipantes.

“Yo he sentido como que me le ha sacado a Yina el rabito”, declaró haciendo referencia a que no habían planeado un encuentro teniendo oportunidades para ello.

Al fondo, se alcanza a percibir una voz parecida a la de Laura G, que dice que la percepción no es solo suya, asegurando que es “la mía también”.

Otro de los participantes en la transmisión aseguró que también tenía la misma idea, y agregó una idea más a las evasuvas que supuestamente mostraba Melissa Gate con Yina.

“Es más, Yina también lo dijo, que varias veces le ha dicho que hagan la batalla y Melisa le ha dicho que no… Melisa estando en Bogotá muchas veces y Yina cuando ha venido también y no entiendo por qué”.

Finalmente, el allegado a Calderón aseguró que no le gustaría que después de haber sobrepasado todos los impases que tuvieron en el reality, no sería bueno que se distanciaran de la noche a la mañana.

“A mí no me gustaría que hubiera una enemistad entre Melisa y Gina, no me gustaría que dejaran de hablar o que dejaran de eso, pero sí he percibido cositas de que no, y he visto a Gina muy, muy como de: ‘Ay, con Melisa voy a hacer esto, quiero hacer esto, a Melisa voy a verla aquí, a Melisa lo otro’. Pero no se ha dado nada de esto”.