Trabajadores de una finca encontraron un cadáver desemembrado dentro de bolsas plásticas en Tarso, Antioquia

El cadáver fue hallado por trabajadores de una finca - crédito Colprensa

El hallazgo de un cuerpo desmembrado en la vereda Canaán, en Tarso (Antioquia), desató terror en los habitantes de esta zona del departamento.

El domingo 31 de agosto de 2025, alrededor de las 6:20 p. m., trabajadores de la finca Providencia encontraron dos bolsas negras en un potrero, dentro de las cuales se hallaba el cadáver de un hombre que permanece sin ser identificado.

El cuerpo masculino presentaba signos de tortura - crédito Jhanuarya G. Gomez Gil/Facebook

De acuerdo con el reporte de testigos, el cuerpo presentaba otros signos de tortura y fue hallado por empleados de la finca mientras transitaban por la propiedad.

Tras el descubrimiento, miembros de la Sijín realizaron la inspección técnica del cadáver y recolectaron pruebas correspondientes en el lugar.

La Policía de Antioquia inició investigaciones para esclarecer los móviles y responsables de este crimen, cuya brutalidad ha generado inquietud entre los habitantes de la zona.

La vereda Canaán, donde ocurrió el hallazgo, se encuentra a unos 20 minutos del casco urbano de Tarso. En esta jurisdicción, las autoridades han identificado la presencia de estructuras criminales como el Clan del Golfo y el grupo de delincuencia común organizado conocido como Los Pachecos.

La injerencia de estos grupos armados ilegales ha sido señalada como un factor que contribuye al aumento de la violencia y la inseguridad en el suroeste antioqueño.

Las autoridades vinculan este hecho violento con disputas de grupos criminales por el microtráfico - crédito Prensa Libre Casanare/YouTube

Del mismo modo, Luis Eduardo Martínez, secretario de Seguridad de Antioquia, explicó que la confrontación entre bandas vinculadas al control del microtráfico en la región podría guardar relación con este tipo de hechos.

Hechos similares ocurridos en Antioquia

Durante 2025, la subregión ha registrado otros homicidios con características similares. A mediados de febrero, en la vereda La Libia Abajo del municipio de Betania, se encontraron los cuerpos sin cabeza de dos hombres jóvenes, también sin identificar.

De acuerdo con la Policía Antioquia, ambas víctimas presentaban heridas de bala y de arma cortopunzante, estaban atadas de manos y fueron arrojadas a un precipicio de aproximadamente 15 metros de altura, mientras que las cabezas fueron encontradas a 20 metros del hallazgo.

“Fueron hallados dos cuerpos sin vida, masculinos, sin identificar, ultimados con arma de fuego y cortopunzante, ambos presentan decapitación“, informó en su momento la Policía Antioquia.

A finales de marzo, otro hecho violento impactó al municipio de Andes. En la finca La Playa, corregimiento de Tapartó, fue hallado el cuerpo de una mujer trans con heridas de arma blanca.

El reporte preliminar de la Policía Antioquia indicó que la víctima fue decapitada y que la cabeza se localizó a 100 metros del resto del cuerpo, en un cafetal de la propiedad.

“Fue decapitada totalmente y la cabeza fue encontrada alejada a 100 metros del cuerpo”, indicó puntualmente el reporte oficial.

Fuera del suroeste, pero dentro del departamento, se reportó a mediados de abril otro caso de desmembramiento. En la vereda Tafetanes del municipio de San Jerónimo, occidente antioqueño, el cuerpo de un hombre no identificado apareció en el río Aurra, también con signos de desmembramiento y en avanzado estado de descomposición.

Varios casos de desmembramiento se han reportado en el departamento en lo corrido de 2025 - crédito Colprensa

El cadáver fue remitido a Medicina Legal, ya que en el casco urbano de San Jerónimo no fue posible lograr su identificación. Personal de bomberos y de laPolicíaintervino de inmediato después de recibir la alerta de los residentes, quienes descubrieron el cuerpo flotando en el río, a unos 50 minutos del área urbana, cerca de la veredaTafetanes Parte Baja. El hallazgo se produjo alrededor de las 2:00 p. m. del lunes 14 de abril.

La serie de homicidios recientes, marcados por métodos especialmente violentos y la presencia de víctimas no identificadas, refleja la compleja situación de seguridad que enfrenta el departamento.