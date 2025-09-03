Paola Turbay regresó a las redes tras el sepelio de su primo Miguel Uribe y opinó sobre la actualidad del país: “Ando medio averiada”

Paola Turbay manifestó su descontento por la polarización que atraviesa el país en redes sociales - crédito @paolaturbay/Instagram

El dolor y la reflexión marcaron el regreso de Paola Turbay a las redes sociales tras el asesinato de su primo, el exsenador colombiano Miguel Uribe, en el barrio Modelia de Bogotá.

La exreina y actriz, reconocida por su trayectoria en la televisión, compartió con sus seguidores el impacto personal que le ha dejado la pérdida de un familiar cercano y su sentir ante la violencia que atraviesa el país.

En su primera declaración pública después del crimen, Turbay confesó que se encuentra afectada tanto por motivos familiares como por la situación nacional.

Expresó que ha estado distanciada de las redes debido a temas familiares y a la preocupación por el país y el mundo, señalando que la violencia y los conflictos políticos han permeado la vida cotidiana y el ambiente digital, lo que la llevó a alejarse temporalmente de estas plataformas.

Paola Turbay habló por primera vez en redes sociales luego del fallecimiento de su primo Miguel Uribe - crédito @paolaturbay/Instagram

“La verdad es que he estado medio distanciada de estas redes, ya se han dado cuenta y como ya sabrán he estado como medio baja nota por los temas familiares, por temas de país, del planeta, del mundo, no sé, como que, todo este tema de la humanidad que somos ahora me, afecta un poco”, de esta forma inició Paola Turbay la intervención que hizo a través de un video que publicó en sus redes sociales.

La motivación para retomar su actividad en Instagram surgió de una experiencia personal significativa: el cumplimiento de veinte mil días de vida.

Turbay relató que, al calcular la cifra con ayuda de una herramienta digital, se sorprendió por la magnitud del número y lo que representa.

Consideró que alcanzar esa cantidad de días es motivo de celebración y una oportunidad para reflexionar sobre el valor de cada jornada. “Quería subir cosas, pero no pude porque ando medio averiada”, agregó.

A partir de esta experiencia, Turbay invitó a sus seguidores a considerar la vida como una escuela en la que cada día ofrece una nueva oportunidad de aprendizaje. Recordó que la existencia diaria merece ser apreciada, pues cada jornada representa una ocasión única para crecer y aprender.

La famosa publicó un nuevo mensaje de apoyo para su primo - crédito Paola Turbay / Instagram

No obstante, Paola se animó a compartir con sus seguidores la noticia que tenía pendiente por revelar y pese a la tragedia que supera su familia, se mostró carismática como suele ser regularmente.

“Ayer, es una bobada, estaba cumpliendo 20.000 días en este planeta, en la Tierra. ¿Cómo sé? Pues le dije a ChatGPT que lo hiciera con la fecha de nacimiento, y ahí sale cuántos días lleva uno. Me pareció muy bonito... son 20.000 días, son un montón. Es decir, 20.000 amaneceres, 20.000 lunas, 20.000 asistencias al colegio, porque al final esto es un aprendizaje. Hay que disfrutarlo porque esto es un regalo, y no hay que tomar ningún día por sentado”, detalló.

Así despidió Paola Turbay a su primo Miguel Uribe

La recordada ex Señorita Colombia publicó un sentido mensaje horas después de confirmarse la partida del hijo de Diana Turbay, reconocida periodista colombiana que también fue víctima de la violencia en el territorio nacional, pues fue secuestrada en 1990 y ultimada por un impacto de bala tras un intento de rescate en 1991.

Paola acompañaba a su primo en su lucha por sus convicciones - crédito Paola Turbay / Instagram

La tristeza de esta familia no cesa, debido a que años después volvieron a revivir lo que se siente perder a un ser querido por causa de la violencia y el mensaje de Paola Turbay demuestra lo afectados que están por esta situación: “Siempre mantuve la ilusión de volverte a ver, de abrazarte otra vez y de seguir soñando contigo con un país más justo y amable para todos. Mi excesivo optimismo jamás concibió este final”.

La famosa continuó con lo que soñaba decirle a su familiar en dado caso de que lograra salir de este episodio: “Me imaginé algún día contarte cómo lograste unir al país… y al mundo, alrededor de un mismo sentir; cómo, sin importar partido o religión, conseguiste que todos compartiéramos la misma oración".

Del mismo modo, se desató en elogios para él, teniendo en cuenta que conocía su trabajo y sus objetivos a nivel político: “Pasarán muchos años, quizá décadas, para que vuelva a nacer un unicornio como tú: un ser humano lleno de bondad y talentos. Alguien tan inteligente, estratégico, entregado y noble, con la firme convicción de que sí existían caminos viables para acabar con la pobreza y, por consiguiente, vivir en paz”.

La popular actriz cerró su mensaje con un emoji de corazón roto que representa el dolor que atraviesa por esta lamentable noticia y con el siguiente texto: “Hoy Colombia llora tu partida. Nos duele… me duele en lo más profundo. Te voy a extrañar Miguelito“, escribió en su publicación hecha a través de su cuenta de Instagram.