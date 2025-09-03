La selección Colombia comienza su concentración para enfrentar a Bolivia y el bolso de Johan Mojica se roba la atención

Johan Mojica le puso el toque fashionista a la noche con su llegada a la concentración con un bolso Louis Vuitton - crédito Nathan Ray Seebeck-USA TODAY Sports

La llegada de la selección Colombia a Barranquilla marcó el inicio de una nueva concentración en busca de la clasificación al Mundial de Fútbol 2026.

Mientras los grandes nombres se sumaban al grupo dirigido por Néstor Lorenzo, la atención de medios deportivos y de entretenimiento se enfocó en un detalle inesperado del arribo de uno de sus jugadores: Johan Mojica, lateral del Girona FC, ingresó a la sede de concentración portando un bolso azul turquesa Louis Vuitton, un accesorio de lujo cuyo precio asciende a 7.750 euros, unos 34 millones de pesos colombianos al cambio actual.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Johan Mojica se robó todas las miradas a su llegada a la concentración de la selección Colombia con un bolso Louis Vuitton - crédito Redes Sociales/X

De acuerdo con lo que reportaron medios como El Universal, los jugadores fueron llegando al hotel de concentración entre el domingo y el martes, cumpliendo la hoja de ruta establecida para preparar el encuentro contra Bolivia, previsto para el jueves 4 de septiembre desde las 6:30 p. m. en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

La nota colorida de la jornada la puso Mojica, quien fue fotografiado a su arribo con la prenda de diseño francés en la mano, imagen que se volvió viral en portales, redes sociales y grupos de aficionados, mientras el equipo se prepara para un partido clave en las Eliminatorias.

El modelo elegido por el defensor, el Speedy P9 25 con bandolera de la casa Louis Vuitton, está confeccionado en lona Monogram color turquesa con detalles en cuero natural y herrajes dorados. Esta suma supera el ingreso mensual promedio de muchos colombianos y evidencia la preferencia de algunos futbolistas por artículos de alto valor en moda y accesorios.

El accesorio elaborado en cuero con grabados en monograma de la casa de modas cuesta más de 7.000 euros - crédito Louis Vuitton

Colombia se ubica actualmente en la sexta posición de la tabla con 22 puntos, lo que la ubica en zona de clasificación directa a pesar de los impasses que se han presentado en otros juegos. La expectativa por una victoria se traduce en la presencia de figuras experimentadas como Luis Díaz y James Rodríguez, quienes se sumaron puntualmente a la concentración.

El fenómeno no es nuevo en la Selección Colombia. Hace unos meses, Richard Ríos, centrocampista del club Palmeiras, fue noticia por llegar a una concentración con una maleta Luis Vuitton valorada en casi 50 millones de pesos, imagen que replicó la cuenta de la selección Colombia en X en su momento. La bolsa tiene un costo de 10.300 euros, es decir, 48’709.730 pesos colombianos.

El jugador colombiano llevó una versión mucho más grande que la de su colega en junio de 2025 - crédito Selección Colombia/X

Dayro Moreno sorprendió firmando una fruta

El delantero, actual figura del Once Caldas, vive un momento particular en su carrera deportiva. Durante los días de entrenamiento con la Tricolor, se ha hecho viral por su cercanía con la afición, como quedó plasmado en un video compartido en TikTok por el usuario Armando Araque, donde se observa a Moreno firmando autógrafos y, en un gesto original, también lo hizo con una patilla adornada con la imagen de su rostro.

Este tipo de episodios han reafirmado su popularidad y el sentido de agradecimiento que lo acompaña en esta etapa, especialmente tras años sin vestir la camiseta nacional.

Moreno es reconocido ampliamente por su trayectoria en el fútbol colombiano e internacional - crédito @armando_araque / TikTok

El ánimo de Moreno ha contagiado tanto a sus compañeros como a los aficionados que se acercan a los entrenamientos en Barranquilla. La oportunidad de ver a un jugador experimentado, agradecido y dispuesto a interactuar con los seguidores, ha impulsado una atmósfera positiva en las concentraciones.

Este ambiente también se refleja en el respaldo a la plantilla de 26 jugadores que Néstor Lorenzo ha preparado para las fechas eliminatorias. Conforman este grupo nombres destacados en distintas posiciones, garantizando profundidad y recambio en las líneas defensiva, media y ofensiva.

Así las cosas, el entusiasmo se apoderó de los jugadores de la selección que esperan llevarse los tres puntos y así clasificar al mundial.