Colombia

Jorge Enrique Robledo aseguró que la reforma tributaria de Petro es copia de la de Alberto Carrasquilla: “Si se hubiera sabido, no habría ganado la Presidencia”

Expertos advierten que el proyecto aumentaría impuestos para asalariados con ingresos desde 6.200.000 pesos, eliminaría deducciones por hijos y aplicaría IVA a alimentos, bebidas alcohólicas, servicios culturales y plataformas digitales

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Robledo reforma tributaria de Petro replica la de Carrasquilla - crédito Prensa Jorge Robledo

El debate en torno a la reforma tributaria impulsada por el Gobierno de Gustavo Petro ha vuelto a cobrar fuerza tras las críticas del exsenador Jorge Enrique Robledo, quien asegura que la iniciativa reproduce elementos de la propuesta presentada en 2021 por el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Robledo señaló que, del total del nuevo recaudo proyectado, de 26.2 billones de pesos, 15.7 billones provendrán de impuestos indirectos como el IVA, lo que, según él, afectará principalmente a los sectores populares y a la clase media.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Confirmado. La reforma tributaria de Petro sí es como la del ministro Carrasquilla, la que en 2021 le tumbó la gran protesta social. Porque 15.7 billones de pesos del nuevo recaudo del total de 22.6 billones serán impuestos indirectos, IVA y otros, que principalmente castigan a los sectores populares y a las capas medias”, afirmó.

El exsenador cuestionó la coherencia del actual Gobierno y recordó que el petrismo se opuso de manera frontal a la reforma de 2021.

El exministro de Hacienda, Alberto
El exministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó en 2021 una reforma tributaria que generó fuertes protestas sociales y fue retirada - crédito montaje Infobae

Además, planteó un interrogante sobre el impacto electoral que habría tenido la divulgación de esta reforma en 2022: “Si esta agresión tributaria de Petro se hubiera sabido en 2022, ¿habría ganado la Presidencia de la República? Seguro que no”.

Robledo también solicitó que los congresistas del Pacto Histórico y de los partidos Liberal, Conservador, de la U y Alianza Verde se pronuncien públicamente sobre la propuesta.

Entre los cambios incluidos en el proyecto de reforma tributaria se encuentran la eliminación del beneficio que permite deducciones por personas a cargo en la declaración de renta, la aplicación de un IVA del 19% a las bebidas alcohólicas y la reducción del umbral para el impuesto al patrimonio, que pasaría de 3.585 millones a 1.990 millones de pesos.

En el Congreso, la reforma se suma a otros debates legislativos, como los cambios a la ley de servicios públicos y al Código Minero.

La representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, criticó la iniciativa: “Otra reforma tributaria que se va contra la clase media y de frente. Pero a los ricos: alivios fiscales para que nos cuenten dónde están sus fortunas. ¿Y la reforma tributaria que solo tocaría a los 4.000 más ricos, presidente?”.

Por su parte, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, recomendó que en lugar de una nueva reforma tributaria, el Gobierno recorte el gasto estatal, elimine la burocracia y revise los contratos de prestación de servicios vinculados a personas cercanas al Ejecutivo.

En 2021, miles de colombianos
En 2021, miles de colombianos salieron a las calles en protestas masivas contra la reforma tributaria de Carrasquilla, que finalmente fue retirada por la presión social - crédito Nathalia Angarita/Reuters

En defensa de la propuesta, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que la reforma no afectará a la clase media ni impactará la canasta familiar.

“Afectará a la clase media”

Por su parte, Lisandro Junco, exdirector de la Dian, desglosó los efectos de la reforma sobre los ciudadanos, advirtiendo que asalariados con ingresos mensuales desde 6.200.000 pesos serían considerados “ricos” y podrían enfrentar tarifas de renta de hasta 41%, sumadas a otros impuestos como IVA, ICA y predial.

Según Junco, una persona con un salario de 6,600,000 pesos podría destinar cerca de 2,000,000 pesos al pago de impuestos, recibiendo solo 4,600,000 pesos netos.

Además, la eliminación de la deducción por hijos podría afectar la tasa de natalidad y aumentar la carga fiscal de los hogares.

El exfuncionario también alertó sobre el efecto inflacionario de la reforma, ya que incluye IVA en la gasolina, en servicios públicos como EPM y en productos de consumo básico, trasladando el incremento de costos al consumidor.

Petro desmintió rumores sobre la
Petro desmintió rumores sobre la ley de financiamiento y aclara el alcance de la reforma tributaria - crédito @petrogustavo/X

Sectores culturales y de entretenimiento enfrentarían un IVA adicional del 19% en espectáculos, eventos deportivos y actividades culturales, afectando tanto a los asistentes como a la industria que genera empleo y demanda logística.

En cuanto al comercio electrónico, Junco destacó la preocupación de los comerciantes formales frente a plataformas internacionales que ingresan productos de bajo valor sin pagar impuestos locales.

Gravarlas requeriría un análisis que garantice condiciones de competencia equitativas entre operadores nacionales e internacionales.

En su balance, Junco concluyó que la reforma “va por todo y con todos”, abarcando sectores productivos, culturales, de consumo y comercio, y advirtió que sus efectos podrían sentirse en los hogares, el costo de vida y la competitividad de la economía nacional.

Temas Relacionados

Jorge Enrique RobledoAlberto CarrasquillaReforma tributariaGustavo Petro reforma tributariaProtesta social 2021Canasta familiarColombia-Noticias

Más Noticias

Germán Vargas Lleras arremetió contra la defensora del Pueblo tras hablar sobre candidatos a la Corte Constitucional: “Está pagando los favores de su elección”

El exvicepresidente y líder de Cambio Radical criticó con dureza a Iris Marín Ortiz por un video en el que la funcionaria, al parecer, promueve la elección de una mujer como magistrada de la alta corte

Germán Vargas Lleras arremetió contra

Autoridades capturaron a presunto cabecilla del Tren de Aragua en el aeropuerto de Cúcuta: intentaba escapar con documentos falsos

Enderson Ernesto Durante era buscado internacionalmente por Interpol por delitos de concierto para delinquir y narcotráfico, y su captura fue adelantada por la Policía Metropolitana de Cúcuta

Autoridades capturaron a presunto cabecilla

Tras asesinato de Miguel Uribe Turbay, ‘Harold’ había planeado entregar a ‘El Costeño’ por esta millonaria suma

La Fiscalía General de la Nación ha expuesto nuevos detalles de cómo se ejecutó el plan para terminar con la vida del precandidato presidencial

Tras asesinato de Miguel Uribe

Germán Vargas Lleras lanzó sablazo a Jaime Tobar, candidato a magistrado a la Corte Constitucional: “Es increíble que entregue el país”

El exvicepresidente de la República, con un duro mensaje en sus redes sociales, cuestionó que el ternado haya mantenido su candidatura, lo que a juicio del exfuncionario hará que se pierdan votos valiosos para evitar lo que podría ser la victoria de su contendora, María Patricia Balanta, y que lleguen a Carlos Camargo Assís

Germán Vargas Lleras lanzó sablazo

Italiana que vive en Colombia explicó la relación entre términos de filosofía y colombianismos y hasta citó a Kant

Matilde Orlando, filósofa italiana radicada en Colombia, se hizo viral con la explicación de esta palabra en su cuenta de Instagram

Italiana que vive en Colombia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Este era el plan de

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

ENTRETENIMIENTO

Diseñadora colombiana que le ganó

Diseñadora colombiana que le ganó demanda a Carolina Herrera habló de su batalla legal: “Somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”

Nació el bebé de Cintia Cossio y Jhoan López: así celebró la pareja y Yeferson Cossio la llegada de Lucca

Yeferson Cossio se refirió a su adicción a las drogas: “Me voy a rehabilitar a las malas”

Brenda Asnicar, protagonista de ‘Patito feo’, estaría en ‘La casa de los famosos Colombia 3′: “Me llamaron”

María C y Lucho tuvieron polémico encuentro en “el cubo de los eliminados” del ‘Desafío XXI’: “Con arrunchis incluido”

Deportes

Luis Díaz sigue rompiendo récords:

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocaron a una marcha y anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”

Jorman Campuzano salió a aclarar la polémica que se generó con Dayro Moreno: “Soy un bruto”