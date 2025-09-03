Icetex abrió convocatoria para Becas Hipólita en maestrías internacionales: conozca los requisitos para participar

La financiación cubre hasta USD 78.000 para matrícula, sostenimiento y tiquetes aéreos en universidades de alto prestigio internacional - crédito Ministerio de Educación

El Programa Becas Hipólita, dirigido a profesionales colombianos pertenecientes a los pueblos negros, afrocolombianos, palenqueros y raizales, abrió su nueva convocatoria para estudios de maestría en el exterior, según informó Icetex. Las inscripciones estarán habilitadas hasta el 19 de septiembre a través de la plataforma web de la entidad estatal.

El programa ofrece a los seleccionados una financiación de hasta USD 78.000 para cubrir matrícula, sostenimiento y tiquetes aéreos, siempre que el programa académico sea en modalidad presencial. El monto máximo por semestre es de USD 19.500 y puede cubrir hasta cuatro semestres académicos, lo que equivale a dos años de estudios de posgrado.

Las universidades elegibles deben estar ubicadas dentro de las primeras 500 posiciones en los principales rankings internacionales: Academic Ranking of World Universities (Ranking de Shanghái), QS World University Rankings, U.S. News & World Report’s Rankings o el Times Higher Education World University Ranking (THE).

Los beneficiarios podrán acceder a la condonación total del crédito tras culminar sus estudios y cumplir los requisitos establecidos - crédito Icetex

Según explicó el presidente del Icetex, Álvaro Urquijo: “El Programa Becas Hipólita es el reflejo de una clara apuesta por una educación de excelencia para los colombianos de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros. Es, además, el apoyo decidido del Gobierno nacional y del Icetex por llevar esta experiencia académica a las mejores universidades del mundo. Con esta nueva oportunidad, quienes accedan al programa tendrán una educación posgradual que impactará de manera positiva en sus comunidades y territorios”.

Apoyo integral y condonación total del crédito

La beca cubre para cada beneficiario los gastos de matrícula hasta USD 78.000 repartidos en un máximo de USD 19.500 por semestre, además de gastos de sostenimiento y tiquetes aéreos. El rubro de sostenimiento y tiquetes puede alcanzar los USD 54.600 en total, con un tope de USD 13.650 por semestre, y en cada desplazamiento aéreo, el beneficiario recibirá hasta USD 2.500 para cubrir los gastos de ida y regreso.

El programa precisa que el beneficiario podrá elegir para qué conceptos solicita la financiación. El valor liquidado para matrícula corresponderá a lo que cobre la universidad de destino, mientras que el valor de sostenimiento será la diferencia entre el costo de matrícula y el tope por semestre, sin superar los límites mencionados.

La inscripción se realiza en línea y exige certificación de pertenencia a comunidades étnicas, título de pregrado y admisión en universidades top 500 - crédito Icetex

Una vez culminados los estudios y obtenida la titulación, los beneficiarios podrán acceder a la condonación del 100% del crédito, para lo cual deberán solicitar el beneficio ante el Icetex en un plazo máximo de 24 meses después del último desembolso.

Requisitos y procedimiento para postulación

Los principales requisitos para aplicar son:

Ser ciudadano colombiano.

Pertenecer a las comunidades negras (afrocolombianas, raizales y palenqueras), debidamente certificado por el Ministerio del Interior mediante documento específico que se puede tramitar en línea.

Contar con título de pregrado y no poseer título de maestría o doctorado.

Haber sido admitido o estar estudiando en un programa de maestría en una de las 500 mejores universidades de los rankings mencionados.

No recibir simultáneamente financiación educativa para los mismos rubros por otros Fondos administrados por el ICETEX.

La inscripción se realiza en línea, en el formulario dispuesto por el programa. Es fundamental que el aspirante diligencie de manera veraz toda la información y mantenga actualizado un correo electrónico propio durante el proceso. El formulario requiere ingresar datos personales, académicos y socioeconómicos, que deben coincidir con otros registros oficiales.

El proceso de selección y adjudicación está sujeto a la verificación de requisitos y procedimientos detallados en la convocatoria - crédito Johan Largo/Infobae

El programa señala que los postulantes que sean preseleccionados y tengan créditos vigentes con el Icetex podrán participar siempre que hayan amortizado al menos el 50% de la obligación previa y no tengan más de dos obligaciones activas con la entidad. Las inscripciones y toda la información detallada de la convocatoria se encuentran disponibles en la página oficial del Icetex: https://web.icetex.gov.co/es/-/programa-becas-hipolita.

El Programa Becas Hipólita, según la entidad, busca fortalecer las capacidades profesionales y académicas de miembros de las comunidades negras, afrocolombianas, palenqueras y raizales, dotándolos de herramientas para generar impactos positivos en sus contextos. El proceso de adjudicación está sujeto a la revisión y cumplimiento de todos los requisitos y procedimientos establecidos en la convocatoria.