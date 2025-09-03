Discusión entre vecinos terminó en disparos en Antioquia: el enfrentamiento quedó en video

Ataque con arma traumática deja tres heridos en conjunto residencial de La Ceja - crédito crédito Antioquía es Mágica/Captura video

La preocupación por la seguridad y la convivencia en La Ceja (Antioquia) se intensificó tras un reciente episodio de violencia en un conjunto residencial, donde tres personas resultaron heridas por un ataque con arma traumática.

El ataque armado ocurrió el lunes 1 de septiembre dentro de un conjunto residencial en el sector El Tambo, cuando el presunto responsable, identificado por los vecinos como protagonista frecuente de conflictos en la comunidad, fue capturado tras el ataque, mientras las víctimas se recuperan bajo atención médica.

El conflicto se desencadenó cuando el agresor confrontó a varios vecinos que paseaban a sus perros. Durante la disputa, el hombre extrajo un arma traumática y disparó en primer lugar contra una mujer, para luego herir a dos hombres más.

Entre los lesionados se encuentra el esposo de la primera víctima, mientras que uno de los afectados sufrió heridas graves en el pecho y otras extremidades.

Una de las mujeres sostenía un perro de raza Cocker con su mano izquierda, vestía un buso gris y pantalón blanco. En la grabación se observa mientras ella discutía con un hombre, exigiéndole explicaciones. De pronto, el individuo tomó el arma y disparó varias veces.

Testimonios recogidos por las autoridades indican que la esposa del presunto agresor intervino durante el altercado utilizando gas pimienta para impedir que detuvieran a su pareja, lo que dificultó la actuación de los demás vecinos presentes en el lugar.

En palabras de los residentes, los problemas con este individuo se venían presentando desde hacía meses. “Vivía increpando y amenazando a la gente del sector. Varias veces afirmó que pertenecía a un grupo delincuencial de Medellín conocido como ‘El Mesa’”, señalaron los testigos a medios locales.

Los afectados confirmaron que ya existían denuncias previas por enfrentamientos similares, radicadas ante la Fiscalía 41 de Rionegro.

Actualmente, las víctimas continúan el proceso de recuperación tras las heridas. Han manifestado su decidido interés en presentar nuevamente el caso ante la Sijín y la Fiscalía para evitar la impunidad, refiriéndose además a un precedente en Rionegro donde, según sus declaraciones, “el agresor quedó en libertad” tras un hecho semejante.

¿Qué dijo la Alcaldía?

Los residentes de La Ceja se vieron sacudidos por un incidente en el que una discusión vecinal escaló hasta desembocar en violencia con un arma de fogueo, según informó la Administración municipal mediante un comunicado.

Las autoridades locales subrayaron la gravedad de estos hechos y resaltaron la importancia de que los conflictos se gestionen a través de los mecanismos institucionales y el diálogo, descartando cualquier forma de agresión.

El pronunciamiento oficial fue enfático al señalar que “no podemos permitir que las diferencias se conviertan en agresiones o intimidaciones. Nuestro compromiso es con la convivencia pacífica, el respeto por los derechos humanos y la construcción de una sociedad más justa y solidaria”, según cita el comunicado difundido por la Administración municipal de La Ceja.

Las autoridades instaron a la comunidad a rechazar actos de este tipo y recurrir a los cauces legales para la resolución de disputas cotidianas.

Tras los hechos, el Gobierno local solicitó a las autoridades judiciales que lleven a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer lo sucedido y determinar responsabilidades. El llamado incluyó la aplicación de posibles sanciones a los implicados, con el objetivo de proteger la seguridad y la integridad de los habitantes del municipio.

La respuesta institucional concluyó con la reafirmación del compromiso de la Alcaldía de La Ceja de continuar impulsando políticas orientadas a la paz y a la consolidación de un entorno donde el respeto y la convivencia figuren como bases fundamentales de la vida comunitaria.