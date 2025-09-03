Federico Gutiérrez reveló resultados de mega operativo en el centro de Medellín: incautaron más de 1.500 dosis de bazuco

Fico Gutiérrez explicó que 52 armas blancas fueron incautadas- crédito @FicoGutierrez/X

En la mañana del martes 2 de septiembre de 2025, las autoridades llevaron a cabo un contundente operativo en el centro de Medellín, con coordinación directa del alcalde Federico Gutiérrez, que hizo un balance público a través de su cuenta de X sobre los resultados del despliegue.

Según explicó el alcalde, el operativo dejó un saldo significativo:

2 armas de fuego incautadas

3,5 kilos y 1.560 dosis de bazuco decomisadas

4 millones de pesos en moneda falsa encontrados

52 armas blancas sacadas de circulación

4 personas trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP)

26 cambuches desmontados en zonas de alta vulnerabilidad

El despliegue de las autoridades evidenció el compromiso de la administración por mantener el orden y combatir el microtráfico en áreas críticas del centro de la ciudad.

Y es que el operativo fue parte de una estrategia más amplia de presencia policial y acción directa en zonas sensibles. Aunque no se han detallado las ubicaciones exactas de los hechos, el centro enfrenta históricamente problemas de convivencia derivados del microtráfico y la ocupación informal del espacio público.

Por ejemplo, el desmantelamiento de 26 cambuches refleja un avance tangible en la recuperación de esos espacios.

Las autoridades concretaron múltiples incautaciones en Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

Además, los decomisos llevados a cabo –especialmente las armas blancas y la droga– constituyen un golpe directo al accionar del crimen urbano en barrios con alta circulación peatonal.

La incautación de moneda falsa también muestra una dimensión económica de la operación que va más allá de la seguridad, apuntando a cortar redes delictivas que afectan la economía local.

Así mismo, la difusión de fotos en las que se aprecia el compromiso de los uniformados refleja una estrategia de comunicación proactiva por parte de la administración de Gutiérrez. El alcalde destacó el apoyo de la ciudadanía y la necesidad de mantener el pulso operativo para generar un entorno más seguro y habitable.

Las autoridades llegaron hasta el centro de Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

Este tipo de acciones, articuladas con la Policía Metropolitana, representan un impulso clave hacia la sensación de seguridad ciudadana, especialmente en espacios con alta fragilidad institucional.

Frente a ello, es importante mencionar que este operativo se suma a una serie de iniciativas que la administración ha impulsado en Medellín este año.

En abril, la capital antioqueña registró una histórica reducción del 43% en el número de hurtos, así como importantes disminuciones en modalidades como cosquilleo, raponazo y hurto por engaño. También en agosto de 2025 se llevó a cabo el megaoperativo “Avispa”, con 25 capturas, incautación de armas y 85 personas trasladadas al CTP.

Las armas blancas quedaron en poder de las autoridades- crédito @FicoGutierrez/X

Cifras relacionadas con la inseguridad disminuyen en Medellín

Durante el primer semestre de 2025, Medellín registró disminuciones destacadas en varias modalidades de hurto. Según explicaron las autoridades, el hurto a personas cayó un 28%, el hurto a establecimientos comerciales se redujo un 54%, mientras que los robos de vehículos y motocicletas descendieron en 37% y 30% respectivamente.

También hubo importantes reducciones en hurto a residencias (-26%), extorsión (-23%), lesiones personales (-16%) y violencia intrafamiliar (-7%).

Estos logros se enmarcan en una ofensiva sostenida que ha permitido capturar a 1.200 personas por delitos relacionados con hurto hasta el 8 de agosto. Con respecto al año anterior, el hurto a personas disminuyó un 25%, los robos de vehículos y residencias bajaron entre 17% y 32%, posicionando estos resultados como los más alentadores en años recientes.

Pese a las reducciones en gran parte de los delitos, los homicidios mostraron un claro repunte. Con corte al 12 de agosto de 2025, Medellín reportó 211 homicidios violentos, 28 más que en el mismo período en 2024 —un aumento del 15%—. De estos, 46 casos estuvieron vinculados a enfrentamientos entre bandas, cifra similar al año anterior.