Colombia

Federico Gutiérrez reveló resultados de mega operativo en el centro de Medellín: incautaron más de 1.500 dosis de bazuco

El alcalde de la capital antioqueña compartió imágenes en sus redes sociales de lo que fue el procedimiento que desplegaron las autoridades en la mañana del martes 2 de septiembre

Juan Camilo Rodríguez Parrado

Por Juan Camilo Rodríguez Parrado

Guardar
Fico Gutiérrez explicó que 52
Fico Gutiérrez explicó que 52 armas blancas fueron incautadas- crédito @FicoGutierrez/X

En la mañana del martes 2 de septiembre de 2025, las autoridades llevaron a cabo un contundente operativo en el centro de Medellín, con coordinación directa del alcalde Federico Gutiérrez, que hizo un balance público a través de su cuenta de X sobre los resultados del despliegue.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según explicó el alcalde, el operativo dejó un saldo significativo:

  • 2 armas de fuego incautadas
  • 3,5 kilos y 1.560 dosis de bazuco decomisadas
  • 4 millones de pesos en moneda falsa encontrados
  • 52 armas blancas sacadas de circulación
  • 4 personas trasladadas al Centro de Traslado por Protección (CTP)
  • 26 cambuches desmontados en zonas de alta vulnerabilidad

El despliegue de las autoridades evidenció el compromiso de la administración por mantener el orden y combatir el microtráfico en áreas críticas del centro de la ciudad.

Y es que el operativo fue parte de una estrategia más amplia de presencia policial y acción directa en zonas sensibles. Aunque no se han detallado las ubicaciones exactas de los hechos, el centro enfrenta históricamente problemas de convivencia derivados del microtráfico y la ocupación informal del espacio público.

Por ejemplo, el desmantelamiento de 26 cambuches refleja un avance tangible en la recuperación de esos espacios.

Las autoridades concretaron múltiples incautaciones
Las autoridades concretaron múltiples incautaciones en Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

Además, los decomisos llevados a cabo –especialmente las armas blancas y la droga– constituyen un golpe directo al accionar del crimen urbano en barrios con alta circulación peatonal.

La incautación de moneda falsa también muestra una dimensión económica de la operación que va más allá de la seguridad, apuntando a cortar redes delictivas que afectan la economía local.

Así mismo, la difusión de fotos en las que se aprecia el compromiso de los uniformados refleja una estrategia de comunicación proactiva por parte de la administración de Gutiérrez. El alcalde destacó el apoyo de la ciudadanía y la necesidad de mantener el pulso operativo para generar un entorno más seguro y habitable.

Las autoridades llegaron hasta el
Las autoridades llegaron hasta el centro de Medellín- crédito @FicoGutierrez/X

Este tipo de acciones, articuladas con la Policía Metropolitana, representan un impulso clave hacia la sensación de seguridad ciudadana, especialmente en espacios con alta fragilidad institucional.

Frente a ello, es importante mencionar que este operativo se suma a una serie de iniciativas que la administración ha impulsado en Medellín este año.

En abril, la capital antioqueña registró una histórica reducción del 43% en el número de hurtos, así como importantes disminuciones en modalidades como cosquilleo, raponazo y hurto por engaño. También en agosto de 2025 se llevó a cabo el megaoperativo “Avispa”, con 25 capturas, incautación de armas y 85 personas trasladadas al CTP.

Las armas blancas quedaron en
Las armas blancas quedaron en poder de las autoridades- crédito @FicoGutierrez/X

Cifras relacionadas con la inseguridad disminuyen en Medellín

Durante el primer semestre de 2025, Medellín registró disminuciones destacadas en varias modalidades de hurto. Según explicaron las autoridades, el hurto a personas cayó un 28%, el hurto a establecimientos comerciales se redujo un 54%, mientras que los robos de vehículos y motocicletas descendieron en 37% y 30% respectivamente.

También hubo importantes reducciones en hurto a residencias (-26%), extorsión (-23%), lesiones personales (-16%) y violencia intrafamiliar (-7%).

Estos logros se enmarcan en una ofensiva sostenida que ha permitido capturar a 1.200 personas por delitos relacionados con hurto hasta el 8 de agosto. Con respecto al año anterior, el hurto a personas disminuyó un 25%, los robos de vehículos y residencias bajaron entre 17% y 32%, posicionando estos resultados como los más alentadores en años recientes.

Pese a las reducciones en gran parte de los delitos, los homicidios mostraron un claro repunte. Con corte al 12 de agosto de 2025, Medellín reportó 211 homicidios violentos, 28 más que en el mismo período en 2024 —un aumento del 15%—. De estos, 46 casos estuvieron vinculados a enfrentamientos entre bandas, cifra similar al año anterior.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezMedellínCentro de MedellínPolicía Metropoliatana de MedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Armando Benedetti ‘sacó las uñas’ en defensa de la reforma tributaria 3.0: “No afecta a la clase media ni a la canasta familiar”

Según el ministro del Interior, la oposición busca confundir a la ciudadanía con versiones falsas sobre el impacto real de la reforma fiscal

Armando Benedetti ‘sacó las uñas’

Así se movía en Ucrania ‘Chepelin’, el mercenario colombiano cuyo asesinato fue grabado por un dron ruso que lo atacó en cuestión de 41 segundos

En la última secuencia capturada antes de su muerte, el mercenario aparece herido, tendido en el suelo, con gafas oscuras, extrayendo del bolsillo una pequeña bandera de Colombia y el emblema de su brigada

Así se movía en Ucrania

“No voy a darles el gusto de sacarme del camino”: Daniel Quintero habló sobre su candidatura y los procesos en su contra

El exalcalde de Medellín y precandidato presidencial por el Pacto Histórico aseguró en entrevista que su salida de la Alcaldía fue una decisión estratégica y no un abandono

“No voy a darles el

Yina Calderón y Melissa Gate dejan atrás su rivalidad y juegan con la intriga de un posible proyecto juntas

Las exrivales de ‘La casa de los famosos Colombia’ dejaron a todos boquiabiertos al aparecer juntas en un video, desatando rumores sobre lo que se traerían entre manos

Yina Calderón y Melissa Gate

Federico Gutiérrez señaló a Daniel Quintero de ser “el jefe de la banda” de la corrupción en Medellín

El alcalde paisa reaccionó a la nueva imputación de cargos a exfuncionarios de Daniel Quintero en la Alcaldía de Medellín por presuntos actos de corrupción en su gestión

Federico Gutiérrez señaló a Daniel
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Yina Calderón y Melissa Gate

Yina Calderón y Melissa Gate dejan atrás su rivalidad y juegan con la intriga de un posible proyecto juntas

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ confirmó relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar

Thunderbolts arrasa en su semana de estreno y triunfa en el ranking de películas de Disney+ Colombia

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

El efecto Karola en ‘La Casa de Alofoke’, el fenómeno viral que se apoderó de la red: “Voy reescribiendo la historia día a día”

Deportes

Jhon Jáder Durán ya tendría

Jhon Jáder Durán ya tendría regreso a las canchas tras su lesión en Fenerbahce: la selección Colombia no lo extrañaría

Deportivo Pasto habría caído muy bajo en su crisis económica: denuncian desvió de recursos para el equipo femenino

Se sacude Millonarios por la lesión de Guillermo de Amores: pierde al portero de manera indefinida

Hinchas del América habrían frenado llegada de entrenador que ya fue campeón con los Escarlatas

Tras disturbios en Movistar Arena, se tomó decisión crucial de cara al clásico bogotano