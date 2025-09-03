Colombia

Edad de pensión en Colombia debe ser modificada lo más pronto posible: esta es la preocupante razón

De acuerdo con Andrés Velasco, presidente de Asofondos, es necesario hacer una nueva reforma pensional con base en la realidad: los colombianos tienen una tasa de natalidad menor que la de Japón

Juan Escobar Fernández

Por Juan Escobar Fernández

Guardar
En la actualidad, la edad
En la actualidad, la edad necesaria para pensionarse es de 57 años para mujeres y 62 para hombres - crédito Cuartoscuro

El debate sobre la Ley 2381 de 2024, “por medio de la cual se establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, la Invalidez y la Muerte”, más conocida como la reforma pensional del gobierno de Gustavo Petro, y el aumento de la edad de jubilación en Colombia recobraron protagonismo, impulsados por las advertencias de actores clave sobre la urgencia de adaptar el sistema a los desafíos demográficos y fiscales que enfrenta el país.

Durante el Congreso Nacional de Contadores Públicos Conecta+2025, el presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos), Andrés Velasco, reiteró la importancia de abordar las presiones fiscales que afectan al sistema.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Como se recordará, el país está a la espera de la decisión de la Corte Constitucional sobre si respalda o no la nueva ley que, pese a las polémicas, no modificó la edad de pensión. Por ello, esta se mantiene en 57 años para las mujeres y 62 para los hombres, siempre que se cumplan al menos 1.300 semanas de cotización.

No obstante, la norma aprobada reduce ese requisito a 1.000 semanas para las mujeres, con un bono adicional de 50 semanas menos por cada hijo, hasta un máximo de tres beneficiarios.

La entrada en vigor de
La entrada en vigor de la Reforma Pensional del Gobierno Petro depende de la Corte Constitucional - crédito Luisa González/Reuters

Cambios en la estructura demográfica

En la presentación que hizo, el dirigente resaltó que los cambios en la estructura demográfica nacional exigen una revisión profunda de las reglas actuales. “Hay un reto gigante de sostenibilidad financiera para las futuras generaciones, que tendrán que hacer una nueva reforma pensional con base en la realidad: los colombianos tenemos una tasa de natalidad menor que la de Japón”, afirmó.

También, insistió en que cualquier ajuste que permita prolongar el ahorro pensional de los trabajadores contribuirá a fortalecer las finanzas públicas.

“Deberíamos percibir el ahorro como una maratón, con esfuerzo. Es la forma en que podemos garantizar que vamos a tener una deuda más corta en el futuro”, señaló, y agregó: “Lo único que nos va a garantizar un ingreso es el ahorro”.

Leonardo Villar es el gerente
Leonardo Villar es el gerente general del Banco de la República - crédito Luisa González/Reuters

La advertencia del Banco de la República

Y es que, precisamente, el 19 de agosto de 2025, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, manifestó que resulta prioritario revisar el requisito de la edad de retiro, con lo que se sumó así a las voces que consideran indispensable una actualización de la normativa para responder a las nuevas realidades del país.

Villar, durante el 36º Simposio de Mercado de Capitales, advirtió que “hacer sostenible el sistema pensional a largo plazo seguramente requerirá ajustes, en particular en las edades de jubilación y en los porcentajes de cotización de los afiliados”.

El Gobierno de Gustavo Petro ya reconoció la necesidad de una reforma pensional que contemple los cambios demográficos, aunque plantea un horizonte de hasta 15 años para su implementación. La postura contrasta con la de tanques de pensamiento, empresas privadas y expertos locales, que consideran que las modificaciones deben adoptarse en el corto plazo para evitar mayores desequilibrios en el sistema.

Andrés Velasco, presidente de Asofondos,
Andrés Velasco, presidente de Asofondos, habló del sistema pensional de Colombia durante el Congreso Nacional de Contadores Públicos Conecta+2025 - crédito @fondosdepension/X

Impacto económico de las posibles reformas

Sobre el impacto económico de las posibles reformas, Velasco proyectó que un aumento en el ahorro pensional, destinado a compensar la eliminación de subsidios, podría elevar el ahorro nacional en casi $10 billones. Dicha cifra ilustra la magnitud de los recursos en juego y la relevancia de las decisiones que se tomen en el Congreso de la República y el Ejecutivo.

A esto se suma la preocupación por la falta de reglamentación del seguro previsional, un aspecto que, según Velasco, requiere atención inmediata del Gobierno nacional.

“Hoy en día no tenemos reglamentación para el seguro previsional y el Gobierno nacional debe solucionarlo. No nos podemos quedar sin seguro previsional”, señaló el presidente de Asofondos.

Temas Relacionados

Edad de PensiónEdad de JubilaciónPensiónReforma PensionalGustavo PetroFondos de PensiónColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Así le fue a Millonarios la última vez que vistió camiseta rosada: no clasificaron a los ocho

El cuadro Embajador dio a conocer, en la mañana del miércoles 3 de septiembre, la que será su nueva prenda alternativa durante el segundo semestre de 2025

Así le fue a Millonarios

Invima pone en alerta a los colombianos por producto fraudulento que promete combatir el mal aliento y la sudoración excesiva

La entidad precisó que Deos es comercializado en Colombia como suplemento dietario, categoría para la que no está aprobado, ni tampoco figura como medicamento ni fitoterapéutico en su base de datos

Invima pone en alerta a

Colombia vs. Bolivia: así estará el clima durante el partido decisivo para clasificar al Mundial 2026

Hay expectativa por las condiciones meteorológicas, pues se habla de una alta probabilidad de precipitaciones y temperaturas elevadas

Colombia vs. Bolivia: así estará

Denuncias por violencia intrafamiliar en Bogotá suben 20%: el Distrito anunció nuevas estrategias de atención

El incremento de casos reportados en la ciudad revela una tendencia alarmante, con mujeres y niños como principales afectados. El plan de la Alcaldía incluye el traslado de las comisarías a la Secretaría de Seguridad y un enfoque en la prevención del feminicidio

Denuncias por violencia intrafamiliar en

Hasta el Gobierno de Petro admite que su reforma podría aumentar la pobreza monetaria en 2026: así están las cifras

El Ministerio de Hacienda apuesta por una recaudación histórica para financiar el Presupuesto de la Nación. Mientras tanto, gremios y analistas advierten sobre el impacto social

Hasta el Gobierno de Petro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Asesinaron a firmante de paz

Asesinaron a firmante de paz en Cocorná: intentaron incinerar el cuerpo de la víctima

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

Este era el plan de alias HD, hombre de confianza de ‘Niño Guerrero’ en el Tren de Aragua que se escondía e Colombia: huyeron juntos del país

En video quedó la quema de camiones en el Chocó: presuntos guerrilleros del ELN atacaron a transportadores en la vía a Pereira

Bloque Amazonas de las disidencias de las Farc acusó al Gobierno Petro de “falsos positivos”, tras la liberación de 33 militares en Guaviare

ENTRETENIMIENTO

Daniela Álvarez remodeló su apartamento

Daniela Álvarez remodeló su apartamento en Bogotá: presumió un llamativo regalo que le hicieron

Abogados de Beéle respondieron a señalamientos de la defensa de Cara Rodríguez: “La justicia nos dio la razón”

Diseñadora colombiana que le ganó demanda a Carolina Herrera habló de su batalla legal: “Somos dos mujeres enamoradas de la moda, pero con dos conceptos totalmente distintos”

Nació el bebé de Cintia Cossio y Jhoan López: así celebró la pareja y Yeferson Cossio la llegada de Lucca

Yeferson Cossio se refirió a su adicción a las drogas: “Me voy a rehabilitar a las malas”

Deportes

Extécnico de la selección ecuatoriana

Extécnico de la selección ecuatoriana sería el apuntado por el América de Cali para llegar a la dirección técnica

Luis Díaz sigue rompiendo récords: este es el prestigioso ranking en el cual fue incluido

Este será el ganador del partido de Colombia vs. Bolivia en la Eliminatoria Sudamericana, según la IA

El ‘Cantante del Gol’ se fue en contra de Eduardo Luis: “Tiene que ser honesto”

Barras de América de Cali convocaron a una marcha y anunciaron que no estarán en el clásico contra el Cali: “Fuera familia Gomez Giraldo”