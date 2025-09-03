Colombia

Dayro Moreno firmó una fruta con su rostro ilustrado: admiración absoluta de la afición por el jugador de Once Caldas

El ánimo de Moreno ha contagiado tanto a sus compañeros como a los hinchas y seguidores que se acercan a los entrenamientos en Barranquilla

David Garzón

Por David Garzón

La oportunidad de ver a un jugador experimentado, agradecido y dispuesto a interactuar con los seguidores, ha impulsado una atmósfera positiva en las concentraciones - crédito @armando_araque / TikTok

La Selección Colombia se encuentra en la antesala de lograr su clasificación al Mundial de 2026, teniendo como meta obtener al menos tres puntos en los enfrentamientos decisivos contra Bolivia y Venezuela.

En medio de la expectativa que rodea estos cotejos, destaca una renovación llamativa en la convocatoria anunciada por el técnico Néstor Lorenzo, el regreso de Dayro Moreno a la selección nacional.

Su inclusión no solo sorprendió por su recorrido futbolístico, sino que ha generado un ambiente festivo en la concentración nacional, especialmente por el carisma que ha demostrado tras su llegada a Barranquilla.

La firma de autógrafos y una patilla

Moreno es reconocido ampliamente por su trayectoria en el fútbol colombiano e internacional - crédito @armando_araque / TikTok

El delantero, actual figura del Once Caldas, vive un momento particular en su carrera deportiva. Durante los días de entrenamiento con la Tricolor, se ha hecho viral por su cercanía con la afición, como quedó plasmado en un video compartido en TikTok por el usuario Armando Araque, donde se observa a Moreno firmando autógrafos y, en un gesto original, también lo hizo con una patilla adornada con la imagen de su rostro. Este tipo de episodios han reafirmado su popularidad y el sentido de agradecimiento que lo acompaña en esta etapa, especialmente tras años sin vestir la camiseta nacional.

El ánimo de Moreno ha contagiado tanto a sus compañeros como a los aficionados que se acercan a los entrenamientos en Barranquilla. La oportunidad de ver a un jugador experimentado, agradecido y dispuesto a interactuar con los seguidores, ha impulsado una atmósfera positiva en las concentraciones. Este ambiente también se refleja en el respaldo a la plantilla de 26 jugadores que Néstor Lorenzo ha preparado para las fechas eliminatorias. Conforman este grupo nombres destacados en distintas posiciones, garantizando profundidad y recambio en las líneas defensiva, media y ofensiva.

El delantero del Once Caldas es la principal novedad para el equipo de Néstor Lorenzo - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Moreno es reconocido ampliamente por su trayectoria en el fútbol colombiano e internacional, habiendo formado parte de escuadras como Atlético Paranaense, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Millonarios y Tijuana. A lo largo de su carrera, el atacante ha logrado consolidarse como máximo goleador nacido en Colombia, acumulando 367 anotaciones a nivel de clubes y selección, cifra que lo destaca en la historia del balompié nacional.

La última vez que fue convocado

La percepción de Dayro sobre su convocatoria actual es de profundo asombro y gratitud. Son ya casi 40 años, tiempo en el el jugador ha experimentado la exigente realidad de mantenerse vigente en el alto rendimiento deportivo. La última vez que fue citado a la selección mayor se remontaba a la gestión de José Néstor Pékerman, concretamente durante la Copa América de 2016. Desde entonces, la posibilidad de volver a representar a Colombia en una cita oficial parecía algo lejano. Por ello, el delantero aprovecha cada instante junto a sus compañeros y cada muestra de afecto proveniente del público, compartiendo su alegría de manera genuina y espontánea.

Dayro Moreno fue el segundo jugador en unirse a la concentración de la selección Colombia en Barranquilla - crédito FCF

Finalmente, la presencia de Dayro es interpretada tanto por expertos como por seguidores como la recompensa a la constancia, la persistencia y el rendimiento demostrado semana a semana con Once Caldas. Su habilidad para conectar con la gradería, no solo a través de goles, también por su cercanía y gestos de humildad, lo ha erigido como un referente para las nuevas generaciones que observan en él la posibilidad de regresar al radar de la selección aun cuando los años avanzan.

Lista de convocados

El listado de convocados incluye a arqueros de talla como Camilo Vargas, David Ospina y Kevin Mier; defensores de experiencia como Yerry Mina, Dávinson Sánchez y Jhohan Mojica; mediocampistas de peso entre los que figuran James Rodríguez, Jefferson Lerma y Juan Fernando Quintero; así como una línea de ataque que suma talento joven y experiencia, compuesta por Luis Díaz, Jhon Córdoba, Luis Suárez, Jaminton Campaz y el propio Dayro Moreno.

