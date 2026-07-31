Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Medicamentos salen más caros al bolsillo: compras directas suben 24,3 % por fallas de EPS

Un informe de ASINFAR muestra que más pacientes están pagando en farmacias los tratamientos que no reciben a tiempo por el sistema de salud

En agosto, el Invima informó un desabastecimiento significativo que alcanzó a 15 medicamentos esenciales - crédito Colprensa
Un informe de ASINFAR muestra que más pacientes están pagando en farmacias los tratamientos que no reciben a tiempo por el sistema de salud - crédito Colprensa
Guardar

La crisis del sistema de salud está golpeando directamente el bolsillo de los colombianos. Mientras continúan las quejas por demoras y fallas en la entrega de medicamentos por parte de las EPS, cada vez más pacientes están comprando por su cuenta los tratamientos que deberían recibir de manera oportuna.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el más reciente informe del Observatorio de Medicamentos Radar Farmacéutico de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, ASINFAR, reveló que las ventas de medicamentos por el canal comercial crecieron 24,3 % durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

PUBLICIDAD

Ese canal comercial corresponde a las compras que hacen directamente los ciudadanos en farmacias y droguerías. En otras palabras, refleja el gasto de bolsillo que asumen los pacientes cuando necesitan continuar un tratamiento, pero no reciben los medicamentos a tiempo por medio del sistema.

Entre enero y marzo de 2026, las ventas totales de medicamentos llegaron a $8,05 billones. De esa cifra, $5,04 billones correspondieron al canal institucional, por el cual el sistema de salud entrega medicamentos a los usuarios, mientras que $3,01 billones provinieron de compras directas hechas por los consumidores.

Medicamentos-Colombia-26-03-2021
Entre enero y marzo de 2026, las ventas totales de medicamentos llegaron a $8,05 billones. Foto: Colprensa.

Pacientes pagan más por fallas en la entrega

El informe muestra que el mercado farmacéutico tuvo un crecimiento general de 14,5 % en el primer trimestre. Sin embargo, el aumento del canal comercial fue mucho más alto que el del canal institucional, que creció 9,4 %.

PUBLICIDAD

La diferencia entre ambos comportamientos es clave para entender la presión que están sintiendo los pacientes. Si las compras directas crecen más rápido que las entregas institucionales, significa que más personas están recurriendo a su propio dinero para conseguir medicamentos que no pueden esperar.

El fenómeno coincide con las alertas que ya había emitido la Defensoría del Pueblo en su informe Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados. Según esa entidad, entre enero de 2024 y julio de 2025 se recibieron cerca de 685.000 quejas por la no entrega de medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

Para la Defensoría, estas fallas afectan el derecho a la salud porque interrumpen la continuidad y oportunidad de los tratamientos. En enfermedades crónicas, diagnósticos de alto costo o condiciones que requieren medicación permanente, una entrega tardía puede convertirse en una barrera grave para el paciente.

Medicamentos-Colombia-15-05-2021
Según esa entidad, entre enero de 2024 y julio de 2025 se recibieron cerca de 685.000 quejas por la no entrega de medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.. Foto: El Nuevo Dia- COLPRENSA.

Compras directas superan al canal institucional en unidades

El reporte de ASINFAR también señala que durante los tres primeros meses de 2026 se comercializaron 310,8 millones de unidades de medicamentos. De ese total, 200,7 millones fueron compradas directamente por consumidores, mientras cerca de 110 millones fueron distribuidas por el canal institucional.

Aunque los ciudadanos compraron más unidades, el canal institucional concentró el mayor valor económico. Esto se explica por la adquisición de medicamentos especializados de alto costo, como tratamientos para cáncer y enfermedades huérfanas.

Otro hallazgo del informe es el mayor peso de los medicamentos importados dentro del gasto institucional. ASINFAR advirtió que una parte creciente de los recursos del sistema se está destinando a tratamientos especializados traídos del exterior, mientras los medicamentos producidos por la industria farmacéutica nacional han perdido participación relativa en las compras institucionales.

El panorama deja una señal de alerta para el sistema de salud. Las dificultades de las EPS para garantizar entregas oportunas no solo generan reclamos administrativos, sino que trasladan costos a los hogares.

Para muchos pacientes, comprar en una droguería no es una elección, sino una salida de emergencia para no suspender sus tratamientos. Por eso, el aumento de 24,3 % en el gasto directo muestra una consecuencia concreta de la crisis: cuando el sistema falla, el usuario termina pagando.

Temas Relacionados

medicamentosASINFAREPSgasto de bolsilloColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 30 de julio

El sorteo nocturno de esta reconocida lotería colombiana, arrojó los siguientes números y signo zodiacal como resultados ganadores

Resultado Super Astro Luna HOY: número ganador del jueves 30 de julio

Defensoría exige plan urgente por brote de tuberculosis en cárcel El Pedregal de Medellín

La entidad pidió medidas inmediatas de bioseguridad, separación de casos y atención médica para proteger a más de 4.500 personas privadas de la libertad

Defensoría exige plan urgente por brote de tuberculosis en cárcel El Pedregal de Medellín

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este viernes 31 de julio

La restricción vehicular en Cartagena cambia diariamente y depende del tipo de automóvil que se tiene, así como último número de la placa

Pilas: Así rotará el Pico y Placa en Cartagena este viernes 31 de julio

Pico y Placa Villavicencio evita multas este viernes 31 de julio

Esto le interesa si va a manejar en la ciudad hoy viernes

Pico y Placa Villavicencio evita multas este viernes 31 de julio

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de julio

No se pierda los números ganadores del reciente sorteo de su lotería nocturna favorita

Resultado Sinuano Noche hoy 30 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Karol G fue señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

Esperanza Gómez relató cómo fue la última vez que vio a su mamá: “No la odiaba, pero tampoco la amaba”

Deportes

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River Plate: fecha y hora confirmada para la serie de Copa Sudamericana 2026

Yaser Asprilla fracasó en Galatasaray y se despediría de Europa: lo buscaría un equipo de Brasil