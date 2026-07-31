Medicamentos salen más caros al bolsillo: compras directas suben 24,3 % por fallas de EPS

Un informe de ASINFAR muestra que más pacientes están pagando en farmacias los tratamientos que no reciben a tiempo por el sistema de salud - crédito Colprensa

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La crisis del sistema de salud está golpeando directamente el bolsillo de los colombianos. Mientras continúan las quejas por demoras y fallas en la entrega de medicamentos por parte de las EPS, cada vez más pacientes están comprando por su cuenta los tratamientos que deberían recibir de manera oportuna.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el más reciente informe del Observatorio de Medicamentos Radar Farmacéutico de la Asociación de Industrias Farmacéuticas en Colombia, ASINFAR, reveló que las ventas de medicamentos por el canal comercial crecieron 24,3 % durante el primer trimestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior.

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Ese canal comercial corresponde a las compras que hacen directamente los ciudadanos en farmacias y droguerías. En otras palabras, refleja el gasto de bolsillo que asumen los pacientes cuando necesitan continuar un tratamiento, pero no reciben los medicamentos a tiempo por medio del sistema.

Entre enero y marzo de 2026, las ventas totales de medicamentos llegaron a $8,05 billones. De esa cifra, $5,04 billones correspondieron al canal institucional, por el cual el sistema de salud entrega medicamentos a los usuarios, mientras que $3,01 billones provinieron de compras directas hechas por los consumidores.

Entre enero y marzo de 2026, las ventas totales de medicamentos llegaron a $8,05 billones. Foto: Colprensa.

Pacientes pagan más por fallas en la entrega

El informe muestra que el mercado farmacéutico tuvo un crecimiento general de 14,5 % en el primer trimestre. Sin embargo, el aumento del canal comercial fue mucho más alto que el del canal institucional, que creció 9,4 %.

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La diferencia entre ambos comportamientos es clave para entender la presión que están sintiendo los pacientes. Si las compras directas crecen más rápido que las entregas institucionales, significa que más personas están recurriendo a su propio dinero para conseguir medicamentos que no pueden esperar.

El fenómeno coincide con las alertas que ya había emitido la Defensoría del Pueblo en su informe Medicamentos inaccesibles, derechos vulnerados. Según esa entidad, entre enero de 2024 y julio de 2025 se recibieron cerca de 685.000 quejas por la no entrega de medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.

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Para la Defensoría, estas fallas afectan el derecho a la salud porque interrumpen la continuidad y oportunidad de los tratamientos. En enfermedades crónicas, diagnósticos de alto costo o condiciones que requieren medicación permanente, una entrega tardía puede convertirse en una barrera grave para el paciente.

Según esa entidad, entre enero de 2024 y julio de 2025 se recibieron cerca de 685.000 quejas por la no entrega de medicamentos, la mayoría incluidos en el Plan de Beneficios en Salud.. Foto: El Nuevo Dia- COLPRENSA.

Compras directas superan al canal institucional en unidades

El reporte de ASINFAR también señala que durante los tres primeros meses de 2026 se comercializaron 310,8 millones de unidades de medicamentos. De ese total, 200,7 millones fueron compradas directamente por consumidores, mientras cerca de 110 millones fueron distribuidas por el canal institucional.

Aunque los ciudadanos compraron más unidades, el canal institucional concentró el mayor valor económico. Esto se explica por la adquisición de medicamentos especializados de alto costo, como tratamientos para cáncer y enfermedades huérfanas.

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Otro hallazgo del informe es el mayor peso de los medicamentos importados dentro del gasto institucional. ASINFAR advirtió que una parte creciente de los recursos del sistema se está destinando a tratamientos especializados traídos del exterior, mientras los medicamentos producidos por la industria farmacéutica nacional han perdido participación relativa en las compras institucionales.

El panorama deja una señal de alerta para el sistema de salud. Las dificultades de las EPS para garantizar entregas oportunas no solo generan reclamos administrativos, sino que trasladan costos a los hogares.

Para muchos pacientes, comprar en una droguería no es una elección, sino una salida de emergencia para no suspender sus tratamientos. Por eso, el aumento de 24,3 % en el gasto directo muestra una consecuencia concreta de la crisis: cuando el sistema falla, el usuario termina pagando.

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