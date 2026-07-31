Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gobierno De la Espriella promete $10 billones para rescatar la salud en 90 días

El plan incluye pagos a hospitales, entrega de medicamentos, depuración de deudas y una nueva metodología para definir la UPC de 2027

FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
FOTO DE ARCHIVO. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una casa de cambio en Bogotá, Colombia, 11 de julio, 2022. REUTERS/Luisa González
Guardar

El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella anunció un plan de rescate para el sistema de salud que contempla movilizar hasta 10 billones de pesos durante los primeros 90 días de mandato. La propuesta fue presentada por Iván Sánchez, vocero del sector salud, durante el Congreso Nacional de Hospitales y Clínicas.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el paquete de medidas busca atender la crisis humanitaria, estabilizar las finanzas del sector y recuperar la confianza entre EPS, IPS, proveedores, pacientes, médicos y entidades públicas. El anuncio llega en medio de alertas por deudas acumuladas, tratamientos pendientes y fallas en la entrega de medicamentos.

PUBLICIDAD

Sánchez aseguró que el nuevo Gobierno reconoce la gravedad de la situación y que los primeros reportes del empalme muestran cientos de miles de pacientes con atenciones represadas. Entre ellos habría personas con cáncer, enfermedades crónicas y pacientes trasplantados que enfrentan riesgo de interrupción en sus tratamientos.

El vocero aclaró que esas cifras deberán ser verificadas y auditadas, pero sostuvo que servirán como punto de partida para las primeras decisiones del Ejecutivo. La prioridad, según dijo, será impedir que la crisis financiera siga afectando la atención directa de los usuarios.

Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. EFE/STR
Presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella. EFE/STR

Recursos para nóminas, medicamentos y pacientes represados

El plan de salvamento plantea destinar hasta 4 billones de pesos para pagar nóminas atrasadas y deudas críticas con hospitales y clínicas. Esta será una de las primeras líneas de intervención, debido a que muchas instituciones prestadoras han advertido dificultades para sostener su operación y cumplir compromisos laborales.

PUBLICIDAD

Otros 3 billones de pesos se orientarían a garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de tratamientos. Este punto será clave para pacientes que dependen de terapias permanentes, fórmulas de alto costo o insumos que no pueden interrumpirse sin afectar su estado de salud.

El paquete también incluye 2 billones de pesos para reducir la represa de pacientes con enfermedades de alto costo y 1 billón adicional para atender otras necesidades prioritarias del sistema.

Sánchez afirmó que los recursos no se girarán sin control. Según explicó, el plan tendrá criterios técnicos, auditorías, cronogramas públicos y mecanismos de seguimiento para garantizar la trazabilidad del dinero. La intención es que los pagos respondan a obligaciones verificadas y no profundicen el desorden financiero del sector.

El Banco de la República advierte sobre incremento de billetes falsos en Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney
Billetes de 50 mil pesos de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae - Midjourney

Mesa nacional depurará deudas del sistema

El vocero informó que el próximo 7 de agosto se instalará una mesa nacional de concertación con participación del Gobierno, EPS, IPS, Adres, Superintendencia Nacional de Salud, entidades territoriales, proveedores, pacientes y sociedades científicas.

El objetivo será establecer una metodología para aclarar las deudas acumuladas entre 2022 y 2026. La mesa deberá diferenciar las obligaciones debidamente certificadas de aquellas que están en litigio, tienen inconsistencias o carecen de soporte suficiente.

En materia de financiación corriente, Sánchez anunció que el Gobierno entrante garantizará el flujo oportuno de los recursos de la Unidad de Pago por Capitación, UPC, y de los presupuestos máximos. También dijo que se separará el manejo de la deuda histórica de la operación diaria del sistema, para evitar que los atrasos sigan afectando los pagos ordinarios.

Desde el 7 de agosto también comenzará una mesa técnica para definir la UPC de 2027. La metodología tendrá en cuenta variables como la carga real de enfermedad, el envejecimiento de la población, la ruralidad y los costos efectivos de prestación de servicios.

Temas Relacionados

salud en ColombiaAbelardo de la EspriellaUPCColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este viernes

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este viernes

Pico y placa en Cali hoy 31 de julio de 2026, así regirá la medida

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y placa en Cali hoy 31 de julio de 2026, así regirá la medida

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 31 de julio

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 31 de julio

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de julio de 2026

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de julio de 2026

Amazon revela que las empresas colombianas pagarían 29% más a quienes dominen la IA

Infobae habló con Daniel Saldarriaga, country manager de AWS Colombia, quien advirtió que la demanda de talento especializado supera la oferta disponible de talento

Amazon revela que las empresas colombianas pagarían 29% más a quienes dominen la IA
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Karol G fue señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

Esperanza Gómez relató cómo fue la última vez que vio a su mamá: “No la odiaba, pero tampoco la amaba”

Deportes

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River Plate: fecha y hora confirmada para la serie de Copa Sudamericana 2026

Yaser Asprilla fracasó en Galatasaray y se despediría de Europa: lo buscaría un equipo de Brasil