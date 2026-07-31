Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Contraloría le reclama a Mafe Rojas por Aerocivil: informe ya estaba publicado

El organismo respondió a la ministra de Transporte, quien dijo que recibió información incompleta sobre contratos en medio del caso Gabriela Muñoz

La ministra María Fernanda Rojas advirtió sobre la estrategia, que estaría usando Emilio Tapia, para eludir restricciones legales usando sociedades sancionadas dentro de consorcios en licitaciones públicas colombianas - crédito Lina Gasca/Colprensa
Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas | crédito Lina Gasca/Colprensa
Guardar

La Contraloría General de la República le hizo un duro reclamo a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, luego de que la funcionaria asegurara que recibió información incompleta sobre los contratos de prestación de servicios de la Aeronáutica Civil, entidad golpeada en los últimos días por señalamientos de presuntas irregularidades.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la reacción del organismo de control se produjo después de una rueda de prensa en la que la ministra fue consultada por el caso de Gabriela Muñoz y las denuncias sobre contratación dentro de la Aerocivil.

Rojas afirmó que pidió la información contractual en formato Excel y de manera completa, pero que solo recibió un PDF incompleto que no le permitía hacer comparaciones ni revisar las alertas que han salido a la luz pública.

PUBLICIDAD

Yo pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad, en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas, y he recibido una información incompleta como ministra”, dijo Rojas.

Contratos por valor de $5 billones concentran la investigación de la Contraloría - crédito Colprensa
Contraloría General de la República - crédito Colprensa

Contraloría le recordó su rol en la Aerocivil

La respuesta llegó por parte de Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado para el Sector de Infraestructura, quien remitió al correo institucional de la ministra el informe de auditoría fiscal realizado a la Aerocivil el pasado 12 de junio de 2026.

En el documento, el contralor delegado le recordó a Rojas que, desde su posesión como ministra de Transporte, ella ejerce la presidencia del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

PUBLICIDAD

Además, le envió el informe final de la auditoría financiera hecha por la Contraloría Delegada a la Aerocivil, correspondiente a la gestión fiscal de la vigencia 2025. El organismo también subrayó que ese documento estaba publicado y disponible desde el 2 de julio de 2026 en la página web de la Contraloría General.

El reclamo apunta a que la ministra, como cabeza del sector transporte y presidenta del consejo directivo de la entidad, tenía acceso institucional a un informe que ya había sido divulgado oficialmente por el ente de control.

Rojas, sin embargo, insistió en que la información que le entregaron desde la Aerocivil no estaba completa. “Me ha llegado un PDF incompleto en donde usted no puede comparar. Esto es una falta de respeto como ministra”, afirmó durante su declaración pública.

Aerocivil-Bogotá-Colombia
Aerocivil-Bogotá-Colombia. Foto: Colprensa

Caso Gabriela Muñoz sacude a la entidad

La controversia se produjo tras revelarse el presunto nepotismo en el que habrían incurrido Gabriela Muñoz y Santiago Muñoz dentro de la Aerocivil. Según las denuncias, familiares y personas cercanas habrían llegado a la entidad mediante contratos, situación que ha generado cuestionamientos sobre el manejo administrativo y la contratación pública.

El caso también ha involucrado al exdirector de la Aerocivil, el general en retiro José Henry Pinto, quien, según el reporte, afirmó que Liliana Olaya, madre de Gabriela y Santiago Muñoz, era amiga del presidente Gustavo Petro desde hace aproximadamente 15 años.

La ministra Rojas sostuvo que no es “defensora de nadie”, pero sí la autoridad del sector con capacidad para pedir información. También anunció que tomará acciones porque, según dijo, no se le puede ocultar información desde una entidad adscrita a su cartera.

El choque entre la Contraloría y Mintransporte eleva la presión sobre la Aerocivil, una de las entidades con mayor presupuesto del país. Mientras la ministra reclama documentos completos para revisar los contratos, el organismo de control le recuerda que ya existe una auditoría fiscal disponible y formalmente remitida.

Por ahora, el escándalo sigue creciendo en la recta final del Gobierno Petro. La discusión ya no solo gira alrededor de Gabriela Muñoz y los contratos cuestionados, sino también sobre quién tenía la información, desde cuándo estaba disponible y qué responsabilidades deben asumir los directivos del sector transporte.

Temas Relacionados

AerocivilMafe RojasContraloríaGabriela MuñozColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Pronóstico del clima en Bogotá este viernes: temperatura, lluvias y viento

El clima en Colombia se ve modificado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Pronóstico del clima en Bogotá este viernes: temperatura, lluvias y viento

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este viernes 31 de julio: temperatura, lluvias y viento

El estado del tiempo en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Pronóstico del clima en Cartagena de Indias este viernes 31 de julio: temperatura, lluvias y viento

¿Cómo estará el clima en Medellín?

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

¿Cómo estará el clima en Medellín?

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barranquilla

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Barranquilla

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Cali este 31 de julio

El clima en Colombia es muy variado, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Reporte meteorológico: las temperaturas que se esperan en Cali este 31 de julio
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Karol G fue señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

Esperanza Gómez relató cómo fue la última vez que vio a su mamá: “No la odiaba, pero tampoco la amaba”

Deportes

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River Plate: fecha y hora confirmada para la serie de Copa Sudamericana 2026

Yaser Asprilla fracasó en Galatasaray y se despediría de Europa: lo buscaría un equipo de Brasil