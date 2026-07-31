Contraloría le reclama a Mafe Rojas por Aerocivil: informe ya estaba publicado

Ministerio de Transporte - María Fernanda Rojas | crédito Lina Gasca/Colprensa

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La Contraloría General de la República le hizo un duro reclamo a la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, luego de que la funcionaria asegurara que recibió información incompleta sobre los contratos de prestación de servicios de la Aeronáutica Civil, entidad golpeada en los últimos días por señalamientos de presuntas irregularidades.

De acuerdo con la información publicada por Revista Semana, la reacción del organismo de control se produjo después de una rueda de prensa en la que la ministra fue consultada por el caso de Gabriela Muñoz y las denuncias sobre contratación dentro de la Aerocivil.

Rojas afirmó que pidió la información contractual en formato Excel y de manera completa, pero que solo recibió un PDF incompleto que no le permitía hacer comparaciones ni revisar las alertas que han salido a la luz pública.

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“Yo pedí los contratos de prestación de servicios de la entidad, en Excel y de manera completa para poder hacer un análisis de lo que veo en distintas alertas, y he recibido una información incompleta como ministra”, dijo Rojas.

Contraloría General de la República - crédito Colprensa

Contraloría le recordó su rol en la Aerocivil

La respuesta llegó por parte de Luis Fernando Mejía Gómez, contralor delegado para el Sector de Infraestructura, quien remitió al correo institucional de la ministra el informe de auditoría fiscal realizado a la Aerocivil el pasado 12 de junio de 2026.

En el documento, el contralor delegado le recordó a Rojas que, desde su posesión como ministra de Transporte, ella ejerce la presidencia del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil.

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Además, le envió el informe final de la auditoría financiera hecha por la Contraloría Delegada a la Aerocivil, correspondiente a la gestión fiscal de la vigencia 2025. El organismo también subrayó que ese documento estaba publicado y disponible desde el 2 de julio de 2026 en la página web de la Contraloría General.

El reclamo apunta a que la ministra, como cabeza del sector transporte y presidenta del consejo directivo de la entidad, tenía acceso institucional a un informe que ya había sido divulgado oficialmente por el ente de control.

Rojas, sin embargo, insistió en que la información que le entregaron desde la Aerocivil no estaba completa. “Me ha llegado un PDF incompleto en donde usted no puede comparar. Esto es una falta de respeto como ministra”, afirmó durante su declaración pública.

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Aerocivil-Bogotá-Colombia. Foto: Colprensa

Caso Gabriela Muñoz sacude a la entidad

La controversia se produjo tras revelarse el presunto nepotismo en el que habrían incurrido Gabriela Muñoz y Santiago Muñoz dentro de la Aerocivil. Según las denuncias, familiares y personas cercanas habrían llegado a la entidad mediante contratos, situación que ha generado cuestionamientos sobre el manejo administrativo y la contratación pública.

El caso también ha involucrado al exdirector de la Aerocivil, el general en retiro José Henry Pinto, quien, según el reporte, afirmó que Liliana Olaya, madre de Gabriela y Santiago Muñoz, era amiga del presidente Gustavo Petro desde hace aproximadamente 15 años.

La ministra Rojas sostuvo que no es “defensora de nadie”, pero sí la autoridad del sector con capacidad para pedir información. También anunció que tomará acciones porque, según dijo, no se le puede ocultar información desde una entidad adscrita a su cartera.

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El choque entre la Contraloría y Mintransporte eleva la presión sobre la Aerocivil, una de las entidades con mayor presupuesto del país. Mientras la ministra reclama documentos completos para revisar los contratos, el organismo de control le recuerda que ya existe una auditoría fiscal disponible y formalmente remitida.

Por ahora, el escándalo sigue creciendo en la recta final del Gobierno Petro. La discusión ya no solo gira alrededor de Gabriela Muñoz y los contratos cuestionados, sino también sobre quién tenía la información, desde cuándo estaba disponible y qué responsabilidades deben asumir los directivos del sector transporte.