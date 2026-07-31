Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Blessd celebra tres nominaciones a Premios Juventud 2026 en un momento de alcance internacional y cambios en su vida personal - crédito prensa Blessd

Guardar

El cantante colombiano Blessd celebra tres nominaciones a Premios Juventud 2026, confirmando el alcance internacional y el momento de transformación que atraviesa tanto en lo profesional como en lo personal.

El reconocimiento llega cuando el artista disfruta del éxito de su álbum más reciente, el impacto de su gira latinoamericana y la experiencia de convertirse en padre por primera vez.

Reconocimiento a una carrera en ascenso

“El Bendito”, originario de Medellín, figura entre los artistas colombianos más influyentes de la música urbana. La organización de los Premios Juventud incluyó su nombre entre los postulados en tres categorías:

Mejor urban track por Amista junto a Ovy on the Drums

Mejor mezcla urbana por Pórtate bonito , con la colaboración de Anuel AA y Ovy on the Drums

Mejor canción urbano trap por Yogurcito remix, tema en el que participan Anuel AA, Yan Block, Luar la L, Kris R. y Roa.

Los Premios Juventud 2026 nominaron a Blessd por Amista, Pórtate bonito y Yogurcito remix en tres categorías de música urbana - crédito Univisión / X

Estas nominaciones reflejan la capacidad de Blessd para liderar proyectos colaborativos y consolidar su presencia en las plataformas digitales. El reconocimiento de la industria internacional coincide con una etapa en la que el artista ha logrado conectar con audiencias más allá de Colombia y fortalecer su vínculo con seguidores de toda Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Éxito discográfico y gira internacional

El lanzamiento de El peor hombre del mundo marcó un punto de inflexión en la carrera de Blessd. De acuerdo con datos divulgados por el mismo artista, el álbum ha registrado cifras sobresalientes en reproducciones y ha impulsado la venta de boletería para la gira El peor hombre del mundo Latam Tour.

Entre las fechas anunciadas se encuentran presentaciones en Quito y Guayaquil, en Ecuador; Ciudad de Guatemala, en Guatemala; Tegucigalpa, en Honduras; San José, en Costa Rica; San Juan, en Puerto Rico; Ciudad de Panamá, en Panamá; Managua, en Nicaragua; Santa Cruz y La Paz, en Bolivia; Lima, en Perú; y Santiago de Chile.

PUBLICIDAD

El álbum El peor hombre del mundo impulsó reproducciones y la venta de boletería de la gira El peor hombre del mundo Latam Tour - crédito prensa Blessd

La gira, que incluye presentaciones en varias ciudades de la región, permite a Blessd interactuar de manera directa con su público, fortaleciendo una relación basada en la autenticidad y el orgullo por sus raíces.

La respuesta del público a este proyecto confirma la posición del “Bendito” como uno de los referentes del género urbano. Canciones como las nominadas en los Premios Juventud han escalado posiciones en los listados de popularidad, mientras que las colaboraciones con otros artistas internacionales han ampliado su alcance.

Una transformación personal relevante

En medio de este éxito profesional, Stiven Mesa, nombre de pila del cantante antioqueño, atraviesa un proceso de transformación personal con la llegada de su primer hijo. Él mismo compartió en redes sociales una fotografía donde expresó: “Este es el mejor día de mi vida”. La noticia generó reacciones entre sus seguidores, que celebraron este nuevo capítulo en la vida del artista.

PUBLICIDAD

Desde ese momento, Blessd redujo su presencia en redes sociales. En sus cuentas personales de Instagram y TikTok, el artista anunció que tomaría una pausa temporal en sus cuentas digitales. “Este es el último video de mis redes sociales; cuando regrese, será con el preview de mi próxima canción”, declaró en una de sus historias recientes.

Canciones de Blessd nominadas en Premios Juventud escalaron en los listados de popularidad y ampliaron su alcance con colaboraciones internacionales - crédito prensa Blessd

No se conocen detalles sobre los motivos de esta pausa, aunque en semanas previas el cantante había señalado que experimentaba el mejor momento de su carrera y que se encontraba trabajando en nueva música y en su imagen.

El regreso de Blessd a redes sociales aún no tiene fecha confirmada, pero se especula que podría ocurrir a mitad de agosto, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo sencillo. Mientras tanto, el artista continúa participando en eventos, mantiene el proceso de transformación junto a su familia y sigue enfocado en su música.

PUBLICIDAD

Las nominaciones a los Premios Juventud representan un nuevo logro en la trayectoria de Blessd, que suma millones de reproducciones, colaboraciones con figuras internacionales y una creciente presencia en escenarios de todo el continente.

La evolución artística y personal del cantante paisa lo posiciona como una de las voces urbanas más relevantes de la actualidad, con un futuro que apunta a nuevos desafíos y conquistas dentro y fuera de los escenarios.