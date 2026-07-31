Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Ricardo Roa pide perdón a Ecopetrol y promete quedarse en Colombia tras su salida

El presidente saliente dijo que sus asuntos personales afectaron a la petrolera y aseguró que enfrentará en el país los procesos judiciales en su contra

Ricardo Roa dejará la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio y la petrolera ya tiene sucesor - crédito Cristian Bayona/Ecopetrol
Ricardo Roa - Ecopetrol | crédito Cristian Bayona/Ecopetrol
Guardar

Ricardo Roa se despidió de la presidencia de Ecopetrol con un mensaje marcado por dos puntos centrales: pidió perdón a la compañía por el impacto que tuvieron sus asuntos personales en la organización y aseguró que no saldrá de Colombia tras dejar el cargo.

Durante su última intervención pública como presidente de la estatal petrolera, Roa afirmó que permanecerá en el país para atender los procesos judiciales que cursan en su contra. De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el directivo insistió en que colaborará con las autoridades y responderá ante las instancias que lo requieran.

Llegó la hora, para muchos esperada, para otros no, pero llegó la hora de hacer un cierre”, dijo Roa al iniciar su despedida. En esa intervención también señaló que su paso por Ecopetrol fue un espacio en el que, según dijo, buscó poner a los seres humanos en el centro de la organización.

PUBLICIDAD

El mensaje llega en medio del cambio de liderazgo en la petrolera. La junta directiva acordó su salida temporal mediante un esquema de vacaciones y licencia, mientras se concreta su relevo definitivo en la presidencia.

La Fiscalía imputó a Ricardo Roa por la presunta violación de topes en la campaña Petro Presidente 2022, con excesos de $1.388 millones en primera vuelta y $276 millones en segunda - crédito Cristian Bayona/Colprensa
Ricardo Roa - Ecopetrol - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Voy a estar aquí poniendo la cara”

Roa fue enfático en que no se irá del país. El presidente saliente de Ecopetrol aseguró que asumirá su situación judicial desde Colombia y que atenderá los requerimientos dentro de los procedimientos establecidos.

Yo aquí me quedaré con confianza, con tranquilidad, asumiendo”, afirmó.

Luego agregó: “Voy a estar aquí poniendo la cara y dando la cara ante las instancias de justicia que están haciendo sus investigaciones y, lógicamente, las que vengan hacia futuro”.

PUBLICIDAD

Con esa declaración, Roa buscó responder a las dudas que rodean su salida de Ecopetrol y dejar claro que no evadirá los procesos abiertos. Su mensaje fue una defensa personal, pero también un intento por separar su situación jurídica de la gestión empresarial de la compañía.

El directivo también reconoció que sus asuntos personales terminaron ocupando el foco de atención pública sobre Ecopetrol. Por eso, dijo que en una reunión interna pidió perdón a la organización.

Ecopetrol informó que la licencia inicial iba a empezar el 28 de mayo, pero fue postergada por la incapacidad y vacaciones pendientes de Ricardo Roa - crédito @ricroabar/X
Ricardo Roa - Ecopetrol | crédito @ricroabar/X

Yo lamenté profundamente que los temas personales del ser humano, Ricardo Roa, hubieran estado en el foco de la atención de esta organización”, sostuvo.

Pidió perdón por afectar la imagen de la empresa

Roa aseguró que esa exposición impidió que se vieran con claridad los resultados de su administración. “Impidieron mostrar los verdaderos logros y resultados que hemos hecho durante este tiempo”, añadió.

La disculpa estuvo dirigida a la empresa y a quienes hacen parte de ella. El presidente saliente admitió que las controversias personales afectaron la conversación pública sobre Ecopetrol, una compañía estratégica para el país y con alta exposición económica, política y energética.

Mientras se concreta su reemplazo, la dirección de Ecopetrol quedará en manos de Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y primer suplente del presidente de la compañía.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Aunque el centro de su intervención fue el perdón y su decisión de quedarse en Colombia, Roa también defendió algunos puntos de su gestión. Habló de la transición energética y sostuvo que esa ruta no nació en su administración, sino que venía construyéndose desde hace más de una década.

También respondió a las críticas por el manejo del gas natural y aseguró que Ecopetrol mantiene una apuesta por este combustible. Según dijo, la empresa dejó de comprar gas externo para aumentar el suministro al mercado nacional sin afectar su operación.

Roa cerró anticipando que los resultados financieros del primer semestre de 2026 serán positivos en ingresos, EBITDA y utilidad neta, aunque todavía no puede revelar las cifras oficialmente.

Temas Relacionados

Ricardo RoaEcopetrolprocesos judicialessalida de EcopetrolColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gobierno De la Espriella promete $10 billones para rescatar la salud en 90 días

El plan incluye pagos a hospitales, entrega de medicamentos, depuración de deudas y una nueva metodología para definir la UPC de 2027

Gobierno De la Espriella promete $10 billones para rescatar la salud en 90 días

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este viernes

¡Toma tus precaciones! Diferentes barrios de la ciudad sufrirán recortes de agua

En qué barrios de Bogotá habrá cortes de agua este viernes

Pico y placa en Cali hoy 31 de julio de 2026, así regirá la medida

Este programa de restricción vehicular aplica de lunes a viernes en la ciudad

Pico y placa en Cali hoy 31 de julio de 2026, así regirá la medida

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 31 de julio

La restricción vehicular en la ciudad cambia diariamente y depende del tipo de vehículo que se tiene, así como del último dígito de la placa

Pico y Placa en Medellín: restricciones vehiculares para evitar multas este viernes 31 de julio

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de julio de 2026

Este sorteo es uno de los juegos más populares en el sur de país, gracias a su estilo sencillo y ofrece varias oportunidades de ganar

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, jueves 30 de julio de 2026
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

Masacre en Cauca: tres ciclistas fueron ultimados a bala en plena carretera

Militares confesaron ante la JEP cómo presentaron a indígenas como guerrilleros muertos en combate en el Caribe

Explosión en Tarazá provocó la muerte de una persona y dejó varias viviendas afectadas

Video de los disidentes de ‘Iván Mordisco’ patrullando por una vía principal generó alerta en el Cauca: estarían preparando una emboscada

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

‘Yo me llamo’ capítulo 30 de julio de 2026: Lady Gaga y Diomedes Díaz se robaron toda la atención de la noche

Figura de la selección Colombia habría pasado por el quirófano: esta es la imagen que despertó rumores

Blessd suma tres nominaciones a los Premios Juventud 2026 antes de iniciar su gira por Latam

Karol G fue señalada por copiar a Britney Spears por la portada de su nuevo álbum

Esperanza Gómez relató cómo fue la última vez que vio a su mamá: “No la odiaba, pero tampoco la amaba”

Deportes

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

El Ministerio del Deporte definió el futuro de Ramón Jesurún en la Federación Colombiana de Fútbol: querían tumbarlo

Santa Fe no tuvo piedad de Caracas y lo goleó 3-0: clasificó a octavos de la Copa Sudamericana

Esta fue la millonada que Santa Fe ganó por clasificar a octavos de final en la Copa Sudamericana

Independiente Santa Fe vs. River Plate: fecha y hora confirmada para la serie de Copa Sudamericana 2026

Yaser Asprilla fracasó en Galatasaray y se despediría de Europa: lo buscaría un equipo de Brasil