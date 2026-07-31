Ricardo Roa pide perdón a Ecopetrol y promete quedarse en Colombia tras su salida

Ricardo Roa - Ecopetrol | crédito Cristian Bayona/Ecopetrol

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Ricardo Roa se despidió de la presidencia de Ecopetrol con un mensaje marcado por dos puntos centrales: pidió perdón a la compañía por el impacto que tuvieron sus asuntos personales en la organización y aseguró que no saldrá de Colombia tras dejar el cargo.

Durante su última intervención pública como presidente de la estatal petrolera, Roa afirmó que permanecerá en el país para atender los procesos judiciales que cursan en su contra. De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el directivo insistió en que colaborará con las autoridades y responderá ante las instancias que lo requieran.

“Llegó la hora, para muchos esperada, para otros no, pero llegó la hora de hacer un cierre”, dijo Roa al iniciar su despedida. En esa intervención también señaló que su paso por Ecopetrol fue un espacio en el que, según dijo, buscó poner a los seres humanos en el centro de la organización.

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El mensaje llega en medio del cambio de liderazgo en la petrolera. La junta directiva acordó su salida temporal mediante un esquema de vacaciones y licencia, mientras se concreta su relevo definitivo en la presidencia.

Ricardo Roa - Ecopetrol - crédito Cristian Bayona/Colprensa

“Voy a estar aquí poniendo la cara”

Roa fue enfático en que no se irá del país. El presidente saliente de Ecopetrol aseguró que asumirá su situación judicial desde Colombia y que atenderá los requerimientos dentro de los procedimientos establecidos.

“Yo aquí me quedaré con confianza, con tranquilidad, asumiendo”, afirmó.

Luego agregó: “Voy a estar aquí poniendo la cara y dando la cara ante las instancias de justicia que están haciendo sus investigaciones y, lógicamente, las que vengan hacia futuro”.

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Con esa declaración, Roa buscó responder a las dudas que rodean su salida de Ecopetrol y dejar claro que no evadirá los procesos abiertos. Su mensaje fue una defensa personal, pero también un intento por separar su situación jurídica de la gestión empresarial de la compañía.

El directivo también reconoció que sus asuntos personales terminaron ocupando el foco de atención pública sobre Ecopetrol. Por eso, dijo que en una reunión interna pidió perdón a la organización.

Ricardo Roa - Ecopetrol | crédito @ricroabar/X

“Yo lamenté profundamente que los temas personales del ser humano, Ricardo Roa, hubieran estado en el foco de la atención de esta organización”, sostuvo.

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Pidió perdón por afectar la imagen de la empresa

Roa aseguró que esa exposición impidió que se vieran con claridad los resultados de su administración. “Impidieron mostrar los verdaderos logros y resultados que hemos hecho durante este tiempo”, añadió.

La disculpa estuvo dirigida a la empresa y a quienes hacen parte de ella. El presidente saliente admitió que las controversias personales afectaron la conversación pública sobre Ecopetrol, una compañía estratégica para el país y con alta exposición económica, política y energética.

Mientras se concreta su reemplazo, la dirección de Ecopetrol quedará en manos de Juan Carlos Hurtado Parra, actual vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos y primer suplente del presidente de la compañía.

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Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Aunque el centro de su intervención fue el perdón y su decisión de quedarse en Colombia, Roa también defendió algunos puntos de su gestión. Habló de la transición energética y sostuvo que esa ruta no nació en su administración, sino que venía construyéndose desde hace más de una década.

También respondió a las críticas por el manejo del gas natural y aseguró que Ecopetrol mantiene una apuesta por este combustible. Según dijo, la empresa dejó de comprar gas externo para aumentar el suministro al mercado nacional sin afectar su operación.

Roa cerró anticipando que los resultados financieros del primer semestre de 2026 serán positivos en ingresos, EBITDA y utilidad neta, aunque todavía no puede revelar las cifras oficialmente.

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