Colombia

Bandas transnacionales y disidencias estarían buscando menores en Cali, para actividades ilícitas: de qué se trata

Organizaciones criminales intensifican la captación de menores en zonas vulnerables de Cali mediante engaños laborales y deportivos, según la Personería y la Defensoría del Pueblo

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Alerta en Cali por posible
Alerta en Cali por posible reclutamiento en instituciones educativas por bandas trasnacionales - crédito Raúl Arboleda/AFP

Una reciente alerta de la Personería Distrital de Cali y la Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas sobre el reclutamiento de jóvenes caleños por parte de grupos armados ilegales y bandas transnacionales.

Ambas entidades advirtieron que organizaciones criminales están utilizando ofertas fraudulentas de empleo y promesas en el ámbito deportivo para atraer a menores de edad hacia sus filas, especialmente en sectores vulnerables de la capital del Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La advertencia destaca que las estructuras delincuenciales en cuestión no hacen parte solamente de grupos nacionales como las disidencias de las Farc y el ELN, sino también se han identificado redes procedentes de países vecinos, incluyendo Venezuela, México y Ecuador.

Según explicó el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, la situación reviste gravedad particular ante la participación de actores transnacionales en la región:“Además de las disidencias de las Farc y los grupos locales, opera la criminalidad organizada que está tomando como presa a nuestros menores, niños, niñas y adolescentes".

La presencia de disidencias y
La presencia de disidencias y bandas extranjeras en espacios frecuentados por adolescentes enciende las alarmas, mientras autoridades analizan medidas para proteger a la población más vulnerable - crédito Colprensa

El funcionario agregó: “Lo venimos denunciando, esta presencia de bandas trasnacionales en el suroccidente colombiano, tratando de fortalecerse en las economías ilegales y es allí donde quieren instrumentalizar a nuestros menores”.

Temas Relacionados

Reclutamiento menores en CaliBandas trasnacionales en CaliDisidencias Farc y ELNActividades ilícitasEngaños laborales y deportivosPersonería CaliDefensoría del PuebloCaliColombia-Noticias

Más Noticias

Bogotá crearía cuerpo especial de tránsito para vigilar ciclorrutas y proteger a ciclistas frente al desorden vial

El proyecto de acuerdo 746 de 2025 busca crear agentes exclusivos para controlar las ciclorrutas, reducir accidentes y garantizar la seguridad de ciclistas y usuarios de movilidad sostenible en la capital

Bogotá crearía cuerpo especial de

Diego Guauque reveló cuál era la última voluntad del fallecido periodista Fredy Calvache

Tras su muerte en Zúrich, la familia del reportero y sus compañeros gestionan el regreso de sus restos, mientras amigos y ciudadanos preparan un homenaje en Popayán para honrar su legado periodístico

Diego Guauque reveló cuál era

La justicia colombiana ordenó devolver 21 bienes a la familia del narcotraficante Horacio Triana

El fallo establece que la SAE debe reintegrar activos que incluye empresas, haciendas, apartamentos, camionetas de alta gama, camiones, motos, trescientas cabezas de ganado y una cuenta bancaria

La justicia colombiana ordenó devolver

Vuelta a España 2025 EN VIVO, etapa 11, Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

La ronda ibérica tendrá su paso por el País Vasco, en donde contará con varios premios de media montaña, que podría aprovechar Egan Bernal para volver a estar entre los diez primeros de la clasificación general

Vuelta a España 2025 EN

Magnicidio de Miguel Uribe: estos son los siete capturados por el crimen del precandidato presidencial

Siete personas, incluido un menor de 15 años, enfrentan cargos por el crimen del senador, mientras la Fiscalía revela detalles de la estructura criminal y los roles de cada implicado en el atentado que conmocionó a Colombia

Magnicidio de Miguel Uribe: estos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Juan Pablo Barragán revela qué

Juan Pablo Barragán revela qué es lo más difícil de actuar con influenciadores y no con actores formados profesionalmente

Yina Calderón y Melissa Gate dejan atrás su rivalidad y juegan con la intriga de un posible proyecto juntas

Exparticipante de ‘MasterChef Celebrity Colombia’ confirmó relación entre Mario Alberto Yepes y Caterin Escobar

Thunderbolts arrasa en su semana de estreno y triunfa en el ranking de películas de Disney+ Colombia

Los 10 podcasts de Spotify en Colombia para engancharse este día

Deportes

Colombia vs. Bolivia: hora y

Colombia vs. Bolivia: hora y dónde ver el partido que puede clasificar a la Tricolor a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Periodista boliviano le respondió a Carlos Antonio Vélez tras menospreciar a su selección: “Pinche”

Etapa 11 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO, Bilbao: siga el minuto a minuto de los ciclistas colombianos

Video: Un jugador agrede a la árbitra Vanessa Ceballos tras ser expulsado en la primera C del fútbol colombiano

Jhon Jáder Durán ya tendría regreso a las canchas tras su lesión en Fenerbahce: la selección Colombia no lo extrañaría