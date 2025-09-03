Bandas transnacionales y disidencias estarían buscando menores en Cali, para actividades ilícitas: de qué se trata

Alerta en Cali por posible reclutamiento en instituciones educativas por bandas trasnacionales - crédito Raúl Arboleda/AFP

Una reciente alerta de la Personería Distrital de Cali y la Defensoría del Pueblo ha encendido las alarmas sobre el reclutamiento de jóvenes caleños por parte de grupos armados ilegales y bandas transnacionales.

Ambas entidades advirtieron que organizaciones criminales están utilizando ofertas fraudulentas de empleo y promesas en el ámbito deportivo para atraer a menores de edad hacia sus filas, especialmente en sectores vulnerables de la capital del Valle del Cauca.

La advertencia destaca que las estructuras delincuenciales en cuestión no hacen parte solamente de grupos nacionales como las disidencias de las Farc y el ELN, sino también se han identificado redes procedentes de países vecinos, incluyendo Venezuela, México y Ecuador.

Según explicó el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, la situación reviste gravedad particular ante la participación de actores transnacionales en la región:“Además de las disidencias de las Farc y los grupos locales, opera la criminalidad organizada que está tomando como presa a nuestros menores, niños, niñas y adolescentes".

La presencia de disidencias y bandas extranjeras en espacios frecuentados por adolescentes enciende las alarmas, mientras autoridades analizan medidas para proteger a la población más vulnerable - crédito Colprensa

El funcionario agregó: “Lo venimos denunciando, esta presencia de bandas trasnacionales en el suroccidente colombiano, tratando de fortalecerse en las economías ilegales y es allí donde quieren instrumentalizar a nuestros menores”.