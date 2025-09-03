Colombia

Ataque armado en el casco urbano de Saravena, Arauca, dejó dos policías muertos: anuncian recompensa por información de los atacantes

El enfrentamiento se produjo cuando hombres armados irrumpieron en el anillo de seguridad que resguarda la zona central del municipio

Paula Naranjo

Paula Naranjo

Policía de Arauca se refirió a lo sucedido en el casco urbano de Saravena - crédito Policía Arauca

El casco urbano de Saravena (Arauca) fue escenario de un ataque armado que dejó dos policías muertos y dos más heridos, en la tarde del miércoles 3 de septiembre.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de la estación de Policía del municipio, en la intersección de la carrera 16 con calle 28, y generó alarma entre los habitantes y transeúntes, que quedaron atrapados en medio del fuego cruzado.

El enfrentamiento se produjo cuando hombres armados irrumpieron en el anillo de seguridad que resguarda la zona central del municipio.

Policías asesinados presuntamente a manos
Policías asesinados presuntamente a manos del ELN - crédito Policía Arauca

El Departamento de Policía de Arauca confirmó que dos uniformados murieron en el hecho criminal y que al menos dos más resultaron heridos. Algunas versiones indican que hay civiles heridos; sin embargo, las autoridades no confirmaron esto en su pronunciamiento oficial.

Uno de los policías falleció en el lugar, mientras que el otro murió durante su traslado de urgencia a una clínica cercana. Los heridos fueron llevados a centros médicos para recibir atención especializada, aunque hasta el momento no se han divulgado detalles sobre su estado de salud.

Los policías fallecidos

Las víctimas mortales fueron identificadas como el intendente Jaime Moreno Cuasialpud y el patrullero Juan David Pérez Bechara, ambos integrantes de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín).

Según el informe del Comando del Departamento de Policía Arauca, los agentes se encontraban realizando labores de inteligencia en el municipio cuando fueron atacados por un grupo de hombres armados. Además de los dos fallecidos, otros dos policías resultaron heridos.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un operativo para recuperar el control del área y dar con los responsables. Aunque la autoría del atentado no ha sido confirmada oficialmente, las investigaciones se centran en la posible participación de grupos armados ilegales con presencia en Arauca, como el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En los últimos meses, la región ha experimentado un aumento en los ataques contra la fuerza pública, lo que ha incrementado la preocupación entre la población y las autoridades.

Mientras la comunidad permanece en alerta y las autoridades continúan con las investigaciones, se espera la publicación de un parte médico oficial que aclare el estado de salud de los heridos y aporte mayor información sobre las consecuencias de este nuevo atentado en una región marcada por el accionar criminal de grupos armados al margen de la ley.

