Valentina Taguado ya definió cuál será su próximo trabajo: tendrá un programa junto a Hassam y 'Una gorda ahí'

Hassam regresa a la televisión junto a Taguado para protagonizar la nueva apuesta matutina de RCN, y los internautas reaccionaron en redes sociales a la noticia

¿Qué hay pa' dañar?
¿Qué hay pa' dañar? Se estrena el 8 de septiembre en la app de RCN y en el canal de YouTube

Valentina Taguado, reconocida locutora y participante de la décima temporada de Masterchef Celebrity, asume un nuevo reto en su trayectoria tras confirmar que presentará, junto a los humoristas Hassam y Johana Velandia, el nuevo programa matutino de RCN, ¿Qué hay pa’ dañar?, cuyo estreno será el próximo 8 de septiembre.

El formato, diseñado especialmente para plataformas digitales, se emitirá en vivo de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., a través de la aplicación del Canal RCN y el canal de Youtube.

La propuesta se distancia de los esquemas tradicionales de la televisión, porque busca conectar con un público que privilegia la espontaneidad y la interacción.

Según la propia Taguado, se trata de “un espacio para arrancar las mañanas con buena energía, conectados con lo que pasa en el país, pero también con espacio para reír y relajarse”.

El equipo frente a las cámaras lo integran Valentina Taguado, Hassam y Johana Velandia, comediante y modelo de tallas grandes, originaria de Villavicencio, quien también participó en la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. Este trío reúne voces con las que el canal espera crear un formato enfocado en la comedia y la sátira.

Hassam, conocido por sus personajes como Rogelio Pataquiva y Doctora Gloria, ha compartido abiertamente detalles de su vida personal, como el diagnóstico de mieloma múltiple en 2019 y su recuperación paso a paso, además de atravesar una separación tras 19 años de matrimonio. “He enfrentado momentos difíciles, pero transformo esas vivencias en humor”, ha compartido el humorista sobre su regreso a la televisión.

Los comediantes hablaron del nuevo programa que estará en la app del Canal RCN

El programa, que podrá verse tanto en la app como en el canal oficial de Youtube y redes sociales de RCN, ha desatado una ola de reacciones divididas en redes sociales. “Valentina, ¿qué hace ahí? Ella no es comediante”, “Me apunto solo por escuchar a mi vale hermosa”, “El junte que el pueblo pidió 🔥❤️“, ”Naaaaaa ese hasam es cero divertido", “Ah nop ahora sí de vuelta a la emisora con los mejores 😍“, ”Los 40 están en serios problemas 😂“, son los comentarios en redes.

En medio de las promociones, cada uno de los integrantes de este nuevo programa tuvo la oportunidad de presentarse y hablar de su nuevo trabajo en ¿Qué hay pa’ dañar? “Yo soy Valentina Taguado y no sé qué estaba pensando RCN cuando nos contrató”, dijo la participante de MasterChef.

“Soy Hassam, humorista bogotano y si le gusta bien, si no, pues, todo bien”, añadió el comediante, mientras que Velandia dijo: “Me conoces por ser experta en embarrarla, pero, pues ya lo que quedó, quedó”. Las presentaciones de los tres famosos tuvo un recibimiento variado. Sin embargo, sí destacaron el buen humor que manejan los tres.

¿Qué hay pa' dañar?
'¿Qué hay pa' dañar?', el nuevo formato de RCN que será presentado por Valentina, Jhonana y Hassam

Quiénes son los presentadores del nuevo formato de RCN

La locutora Valentina Taguado nació el 5 de abril de 1993 en Bogotá, Colombia. Es locutora, creadora de contenido digital y figura de la televisión nacional.

Su carrera pública comenzó en YouTube, compartiendo videos sobre moda, tendencias y viajes, y luego se consolidó en la radio como una de las voces reconocidas de LOS40 Colombia, donde participa en el programa Impresentables. También incursionó en el stand-up comedy, aunque ha señalado que el pánico escénico le impidió continuar en ese formato de manera permanente.

Valentina Taguado en el nuevo
Valentina Taguado en el nuevo formato de RCN - crédito @valentinataguado/Instagram

En televisión, Valentina Taguado participó en 2023 en Survivor, la isla de los Famosos, donde fue la quinta eliminada. En 2025, su presencia en MasterChef Celebrity Colombia la ubicó entre los personajes más destacados de la temporada, siendo recordada por su presentación de platos originales y sus intervenciones en el programa.

El comediante colombiano Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del humor nacional gracias a personajes emblemáticos como Rogelio Pataquiva y Próculo Rico, populares en el programa Sábados Felices. Con más de dos décadas de trayectoria en la televisión y el cine, Hassam ha transitado etapas personales y profesionales complejas, incluyendo su diagnóstico de mieloma múltiple en 2019 y posteriores procesos de recuperación, tras someterse a quimioterapia y trasplante de médula.

El comediante presentará 'Qué hay
El comediante presentará 'Qué hay pa dañar' junto a Taguado y Velandia - crédito @oficialhassam/Instagram

En 2025, el humorista reveló que desarrolla artrosis como secuela del tratamiento contra el cáncer y confirmó que desde hace tres años convive con el síndrome de Asperger. A estos retos de salud se sumó la denuncia sobre familiares y allegados que intentaron estafar a terceros utilizando su nombre en la promoción de espectáculos no realizados.

Velandia volvió a RCN
Velandia volvió a RCN tras su salida de'Lcdlf' - crédito @unagordaahi2/IG

Johana Velandia, conocida en redes sociales como “Una gorda ahí”, es una comediante, modelo de tallas grandes y empresaria colombiana nacida en Bogotá y radicada en Villavicencio.

Referente de la comedia en Colombia, utiliza el humor directo y sin filtros para hablar sobre el sobrepeso, el empoderamiento femenino y la autoaceptación. Su carrera comenzó en Villavicencio, donde tras una primera experiencia fallida decidió formarse en stand-up comedy

En 2024, Johana participó en el reality La Casa de los Famosos Colombia, donde resultó la segunda eliminada, hecho que la expuso a críticas y amenazas en redes, situación de la que ha hablado abiertamente. Es autora del segmento “Gordiconsejos en vivo” y tiene una marca de bienestar sexual llamada “El secreto de la gorda”, desarrollada en colaboración con la actriz Esperanza Gómez.

