Vicky Dávila lanzó duro mensaje a Daniel Quintero por promesa de lavadoras: “Primero ‘lava’ la plata de la corrupción”

Vicky Dávila y Daniel Quintero mantienen activa su pelea desde hace meses

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila respondió de manera indirecta a las declaraciones de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato, respecto a su postura sobre el atentado contra Miguel Uribe y las críticas hacia su figura política. Sin embargo, lo que generó un gran revuelo fue un mensaje en su cuenta de X que, aunque no mencionó directamente al paisa, se entendió como una clara referencia a las promesas del líder sobre la entrega de lavadoras, un tema que causó controversia en el país.

Daniel Quintero es uno de los principales críticos de Vicky Dávila, particularmente en lo relacionado con su vinculación al atentado contra Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio. Tras la muerte del exsenador, el líder paisa insistió en que detrás del ataque estuvo el Clan del Golfo y otros grupos de extrema derecha, con el fin de desestabilizar al Gobierno del presidente Gustavo Petro y favorecer la candidatura de Dávila.

En varias declaraciones públicas, el exalcalde acusó a la periodista de estar involucrada en un posible golpe de Estado, afirmando que había audios que la vinculaban con Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, y con otros actores políticos de la oposición.

Daniel Quintero señaló a Vicky Dávila de participar en un supuesto golpe de Estado contra Gustavo Petro

Quintero también denunció a Dávila y a Leyva ante las autoridades, solicitando que se investigara su posible participación en actos de sedición y conspiración, apuntando que había pruebas de que el atentado contra Uribe Turbay no fue solo un ataque dirigido a un político, sino un intento de desestabilizar al Gobierno.

En declaraciones para el medio digital Desigual, Quintero ofreció más detalles de sus acusaciones, insistiendo en que Dávila parecía estar al tanto de los planes para derrocar al presidente Petro, y criticó la forma en que los medios, supuestamente, se alinearon a su narrativa.

La periodista, lejos de entrar en una confrontación directa con el exalcalde, publicó un mensaje en su cuenta de X el 2 de septiembre que, sin mencionarlo explícitamente, parece haber sido una clara referencia a sus críticas y promesas incumplidas.

En el mensaje, Dávila escribió: “Si usted primero ‘lava’ la plata de la corrupción y luego promete ‘lavadoras’, ¿qué viene siendo…?”.

Vicky Dávila respondió sin mencionar a Daniel Quintero, pero con una frase que dejó claro su mensaje

La frase, breve, pero contundente, rápidamente captó la atención de sus seguidores y de los medios. La alusión a las “lavadoras” se interpretó como una crítica velada a la promesa de Quintero de entregar millones de estos electrodomésticos a hogares de estratos bajos, una iniciativa que es parte de su discurso desde su tiempo como alcalde de Medellín y que ahora presenta como propuesta en su carrera presidencial.

La polémica de Daniel Quintero y las lavadoras

La propuesta del precandidato por el Pacto Histórico de distribuir cuatro millones de lavadoras a mujeres de sectores vulnerables provocó un debate nacional. En su reciente declaración, Quintero afirmó que, de llegar a la Presidencia de la República, impulsaría esta medida como una forma de aliviar la carga del trabajo doméstico no remunerado, una de las principales problemáticas de equidad de género en Colombia; sin embargo, la propuesta fue duramente criticada, especialmente al recordar los fracasos en su gestión como alcalde de Medellín.

Durante su mandato, Daniel Quintero había prometido entregar 6.090 lavadoras a mujeres de la ciudad, pero al concluir su Gobierno, ni una sola lavadora fue distribuida, de acuerdo con las investigaciones del diario local El Colombiano.

El precandidato prometió cuatro millones de lavadoras si gana la presidencia

Al parecer, a pesar de que la administración había asignado grandes sumas de dinero para este proyecto, los recursos no se ejecutaron correctamente y el plan no pudo llevarse a cabo debido a restricciones legales que impiden la entrega directa de electrodomésticos como ayuda estatal.