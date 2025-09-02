Colombia

Vicky Dávila lanzó duro mensaje a Daniel Quintero por promesa de lavadoras: “Primero ‘lava’ la plata de la corrupción”

La candidata hizo referencia directa a las promesas que el líder ya había utilizado durante su gestión como alcalde de Medellín, pero que, según los antecedentes, no llegaron a cumplirse

Katherine Lancheros

Por Katherine Lancheros

Guardar
Vicky Dávila y Daniel Quintero
Vicky Dávila y Daniel Quintero mantienen activa su pelea desde hace meses - crédito Vicky Dávila-Daniel Quintero/Facebook

La periodista y candidata presidencial Vicky Dávila respondió de manera indirecta a las declaraciones de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín y precandidato, respecto a su postura sobre el atentado contra Miguel Uribe y las críticas hacia su figura política. Sin embargo, lo que generó un gran revuelo fue un mensaje en su cuenta de X que, aunque no mencionó directamente al paisa, se entendió como una clara referencia a las promesas del líder sobre la entrega de lavadoras, un tema que causó controversia en el país.

Daniel Quintero es uno de los principales críticos de Vicky Dávila, particularmente en lo relacionado con su vinculación al atentado contra Miguel Uribe, ocurrido el 7 de junio. Tras la muerte del exsenador, el líder paisa insistió en que detrás del ataque estuvo el Clan del Golfo y otros grupos de extrema derecha, con el fin de desestabilizar al Gobierno del presidente Gustavo Petro y favorecer la candidatura de Dávila.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

En varias declaraciones públicas, el exalcalde acusó a la periodista de estar involucrada en un posible golpe de Estado, afirmando que había audios que la vinculaban con Álvaro Leyva, exministro de Relaciones Exteriores, y con otros actores políticos de la oposición.

Daniel Quintero señaló a Vicky
Daniel Quintero señaló a Vicky Dávila de participar en un supuesto golpe de Estado contra Gustavo Petro- crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE - Presidencia de Colombia

Quintero también denunció a Dávila y a Leyva ante las autoridades, solicitando que se investigara su posible participación en actos de sedición y conspiración, apuntando que había pruebas de que el atentado contra Uribe Turbay no fue solo un ataque dirigido a un político, sino un intento de desestabilizar al Gobierno.

En declaraciones para el medio digital Desigual, Quintero ofreció más detalles de sus acusaciones, insistiendo en que Dávila parecía estar al tanto de los planes para derrocar al presidente Petro, y criticó la forma en que los medios, supuestamente, se alinearon a su narrativa.

La periodista, lejos de entrar en una confrontación directa con el exalcalde, publicó un mensaje en su cuenta de X el 2 de septiembre que, sin mencionarlo explícitamente, parece haber sido una clara referencia a sus críticas y promesas incumplidas.

En el mensaje, Dávila escribió: “Si usted primero ‘lava’ la plata de la corrupción y luego promete ‘lavadoras’, ¿qué viene siendo…?”.

Vicky Dávila respondió sin mencionar
Vicky Dávila respondió sin mencionar a Daniel Quintero, pero con una frase que dejó claro su mensaje - crédito @VickyDavilaH/X

La frase, breve, pero contundente, rápidamente captó la atención de sus seguidores y de los medios. La alusión a las “lavadoras” se interpretó como una crítica velada a la promesa de Quintero de entregar millones de estos electrodomésticos a hogares de estratos bajos, una iniciativa que es parte de su discurso desde su tiempo como alcalde de Medellín y que ahora presenta como propuesta en su carrera presidencial.

La polémica de Daniel Quintero y las lavadoras

La propuesta del precandidato por el Pacto Histórico de distribuir cuatro millones de lavadoras a mujeres de sectores vulnerables provocó un debate nacional. En su reciente declaración, Quintero afirmó que, de llegar a la Presidencia de la República, impulsaría esta medida como una forma de aliviar la carga del trabajo doméstico no remunerado, una de las principales problemáticas de equidad de género en Colombia; sin embargo, la propuesta fue duramente criticada, especialmente al recordar los fracasos en su gestión como alcalde de Medellín.

Durante su mandato, Daniel Quintero había prometido entregar 6.090 lavadoras a mujeres de la ciudad, pero al concluir su Gobierno, ni una sola lavadora fue distribuida, de acuerdo con las investigaciones del diario local El Colombiano.

El precandidato prometió cuatro millones
El precandidato prometió cuatro millones de lavadoras si gana la presidencia - crédito AsuntosLegales/Homecenter

Al parecer, a pesar de que la administración había asignado grandes sumas de dinero para este proyecto, los recursos no se ejecutaron correctamente y el plan no pudo llevarse a cabo debido a restricciones legales que impiden la entrega directa de electrodomésticos como ayuda estatal.

Temas Relacionados

Vicky DávilaDaniel QuinteroPrecandidatoLavadorasDaniel Quintero ofrece lavadorasPresidenciaElecciones 2026Colombia-Noticias

Más Noticias

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla vuelven a ser protagonistas al ayudarle una vendedora y su hija: “Es el mejor día de mi vida”

El video captura el instante en el que ambos influenciadores adquieren la totalidad de los productos que la mujer llevaba y no solo pagaron la comida a un precio superior al habitual, también agregaron obsequios

Camilo Cifuentes y Julián Pinilla

El gas podría escasear en pocos años y disparar las tarifas: así pintan las cuentas de Naturgas para 2026

La presidenta de Naturgas enfatizó la necesidad de inversiones estratégicas para garantizar el suministro. Su mensaje alertó sobre posibles consecuencias para la competitividad nacional

El gas podría escasear en

Reforma Pensional ahora depende de estos documentos que pidió la Corte Constitucional a la Cámara: le dieron tres días

El proceso enfrenta cuestionamientos sobre su validez mientras sectores sindicales y el Ejecutivo demandan una pronta resolución

Reforma Pensional ahora depende de

Gustavo Petro llamó a Iván Duque “bruto” por rechazar a Hamas, organización de la que sigue sin condenar por sus ataques a Israel: esto dijo

El presidente de la República, en sus redes sociales, arremetió contra su antecesor, que lo acusó de ser condescendiente con esta organización terrorista que el 7 de octubre de 2023 asesinó a más de 1.000 ciudadanos israelíes, lo que desató la feroz reacción en Gaza y Palestina

Gustavo Petro llamó a Iván

Desde el Centro Democrático piden declarar al Cártel de los Soles como un grupo terrorista

La oposición busca que Colombia se sume a los países que han reconocido que ese grupo es una amenaza para sus intereses y para los derechos de la población

Desde el Centro Democrático piden
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el

Así funciona ‘el rompecuarteles’, el arma que utilizan las disidencias de las Farc y el ELN para cometer atentados terroristas

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Jorge Barón mandó

Hijo de Jorge Barón mandó a Gustavo Petro a revisar su nueva reforma tributaria: “No le mienta al pueblo colombiano en la cara”

Artista bogotano tuvo accidente cerebrovascular: organizaron una campaña para donaciones

Yeferson Cossio no pudo contener las lágrimas al volver a la casa en la que vivió su padre: “Se me fue”

Fotos de una reunión en casa de Claudia Bahamón despertaron rumores de una posible relación: “¿Quién es el hombre que la abraza?"

Shakira vuelve a deslumbrar en la playa con su figura: “Salvajísima”

Deportes

No solo hace goles, estos

No solo hace goles, estos son los negocios de Dayro Moreno por fuera del fútbol profesional

América de Cali busca técnico: estos son los cuatro candidatos que se manejarían entre los rojos

Néstor Lorenzo no sabe a quién escoger como delantero de la selección Colombia: así está la elección

Reconocido periodista argentino incluyó a Colombia dentro de las 10 mejores selecciones del mundo

Estas serían las tres bajas de Millonarios para enfrentar a Santa Fe y Envigado: recupera dos jugadores