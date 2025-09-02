Colombia

Psicólogo reveló el significado del dibujo de la menor Valeria Afanador y lo que dice sobre su estado emocional: “Aporta elementos”

La menor desapareció el 12 de agosto de 2025 y su cuerpo fue encontrado 18 días después a un costado del río frío, el 29 de agosto, muy cerca a las instalaciones de su colegio

Francy Agudelo

Desde el 12 de agosto la menor estaba desaparecida

El 29 de agosto de 2025 se confirmó el hallazgo del cuerpo de la menor de 10 años, Valeria Afinador, que desde el 12 de agosto había sido reportada como desaparecida mientras se encontraba en las instalaciones del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, del municipio de Cajicá, en Cundinamarca.

Uno de los puntos que llamaron la atención para los investigadores fue el último dibujo realizado por la pequeña con síndrome de Down, en el que se identifican algunas figuras, pero que no había sido descifrado en su totalidad.

Belisario Valbuena, psicólogo forense y criminólogo, le entregó a Red+ Noticias el análisis pertinente de los trazos de la menor que habían sido realizados aproximadamente ocho días antes de su desaparición.

En primera medida, el especialista explicó que el dibujo “no constituye una prueba forense, pero sí aporta elementos interpretativos sobre el estado emocional y victimológico de la niña”.

Valbuena detalló que el análisis parte de la edad de la persona que realizó el trazo y la condición de salud mental en el caso específico de Valeria: “Se hace desde la psicología profunda, la interpretación gráfica de qué hacen los niños a través de los dibujos. Estamos hablando aquí de una niña de 10 años que tiene una discapacidad cognitiva tipo síndrome de Down. Con base en eso es interpretable”.

Especialistas forenses analizan el dibujo hallado por la docente de artes para buscar pistas sobre el caso

En la imagen se observan lo que serían dos personas, un bote sobre agua y una nube, algunos de los objetos que se pueden identificar con mayor facilidad. Con respecto a los otros componentes de la imagen: “Unos trazos débiles, discontinuos, simples, con amplio uso del espacio en blanco con presencia de espirales en la parte superior, que puede estar representando un posible simbolismo de confusión o caos mental propio precisamente de su condición de discapacidad”.

El medio de comunicación también dejó conocer que el psicólogo forense le dio una interpretación clara a las figuras que más predominan:“Las formas geométricas pueden sugerir obstáculos o barreras en su mundo interno y externo. El bote con la figura adentro puede simbolizar un desplazamiento, un viaje o estar a la deriva, una sensación de soledad y desprotección. Las ondas de agua reflejan la idea de inestabilidad, peligro o riesgo emocional”.

crédito Captura de Pantalla Noticias RCN

Así mismo, dejó ver el grado de fragilidad que la misma Valeria habría podido estar experimentando: “refleja una vulnerabilidad e indefensión que está sintiendo quien lo realizó, es decir, la niña Valeria. La proyección de un personaje dentro del bote sobre aguas inestables puede asociarse con algunas vivencias de pérdida de seguridad o de percepción de amenaza. Los elementos confusos y la falta de integración gráfica sugieren un estado psicoemocional de fragilidad”.

Finalmente, Valbuena encerró todo el análisis en una conclusión que dejaba ver el estado emocional en el que podría haberse encontrado la menor días previo al desafortunado hecho: “El dibujo de Valeria Afanador está evidenciando indicadores de fragilidad del yo y dificultades de integración psicoemocional, una sensación de soledad o de estar expuesta a un entorno inestable, una falta de sostén protector claro en su representación simbólica, y pues todo esto evidentemente eleva la vulnerabilidad victimología de la menor en el contexto en el cual desapareció”.

El informe forense descarta signos de violencia física o abuso sexual en el cuerpo de Valeria Afanador

El 1 de septiembre la Fiscalía General de la Nación confirmó las causas de la muerte de Valeria luego de haber realizado la necropsia: “ahogamiento o sumersión en medio líquido”.

La institución afirmó que no presentaba signos de violencia física y/o sexual, también explicaron que los signos de descomposición que presenta el cuerpo indicaron que el fallecimiento se puedo haber presentado el mismo día de la separación.

