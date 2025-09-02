Colombia

Hijo de Jorge Barón mandó a Gustavo Petro a revisar su nueva reforma tributaria: “No le mienta al pueblo colombiano en la cara”

Jorge Barón hijo ha cultivado vínculos con líderes relevantes de la política colombiana, mostrándose cercano a Álvaro Uribe Vélez, además de compartir experiencias públicas junto a Miguel Uribe Turbay

Por David Garzón

El hijo de Jorge Barón, desde el entorno universitario y mediante sus actividades extracurriculares, ha dejado clara su inclinación por la vida política - crédito: @@JorgeEBaron/X

Un referente indiscutible de la televisión colombiana, Jorge Barón, permanece activo a sus 77 años, liderando programas emblemáticos como El Show de las Estrellas.

En este espacio han intervenido numerosas figuras del mundo artístico y muchos recuerdan el característico gesto de la patadita de la buena suerte, marca personal del presentador.

Si bien su carrera se ha mantenido mayormente distante de cuestiones políticas, el ámbito familiar refleja un panorama diferente, especialmente a través de uno de sus hijos que expresa un interés cada vez mayor en estos asuntos públicos.

Crítico del Gobierno Petro

Entre los integrantes de la familia Barón destaca uno de los hijos menores, que lleva el mismo nombre que su padre, Jorge Barón. Este joven se encuentra actualmente comprometido con una formación académica robusta, cursando estudios de Ciencia Política y Derecho en la Universidad de los Andes.

Desde el entorno universitario y mediante sus actividades extracurriculares, ha dejado clara su inclinación por la vida política y ha manifestado abiertamente tanto sus alianzas como sus diferencias con figuras del escenario nacional.

El joven, a pesar de ocupar todavía una posición estudiantil en el ámbito universitario, ha empezado a conectar con líderes y comunidades que comparten sus ideas - crédito @giorgiob2001/Instagram y AP

A pesar de su juventud, Jorge Barón hijo ha cultivado vínculos con líderes relevantes de la política colombiana. Se ha mostrado cercano a Álvaro Uribe Vélez, a quien declara admirar, y compartió experiencias públicas junto a Miguel Uribe Turbay, reafirmando así su integración a círculos ideológicamente afines.

En sus intervenciones, el hijo del presentador suele manifestar opiniones críticas frente al curso de la administración del presidente Gustavo Petro, marcando distancia de las políticas implementadas durante ese gobierno.

Último pronunciamiento

Recientemente, la dinámica entre actores políticos y ciudadanos en redes sociales adquirió relevancia tras la publicación de una imagen por parte del presidente. En ella, Gustavo Petro desmentía categóricamente la existencia de nuevos impuestos sobre actividades como conciertos, restaurantes, venta de apartamentos y parques turísticos, tasas que supuestamente alcanzarían el 19%. El mandatario calificó esta información como falsa e instó a la ciudadanía a informarse directamente a partir de canales oficiales.

Esto comentó el hijo de Jorge Barón - crédito @JorgeEBarón / X

No obstante, la reacción del hijo de Jorge Barón no se hizo esperar, optando por confrontar las declaraciones presidenciales. Mediante sus redes sociales, expresó su desacuerdo señalando que la reforma tributaria sí plantea la imposición de tributos elevados.

En sus palabras, expresó lo siguiente: “Presidente Petro, tras revisar su nueva reforma tributaria, nos damos cuenta de que todo lo que usted habla son mentiras. El enfoque de esta reforma tributaria es acabar con la clase media. Le doy un ejemplo, el artículo 25 menciona que los servicios de esparcimiento quedaran en 19%, se incluirá el consumo de prestador del servicio de telefonía móvil, datos e internet. Lo invito a que revise su propia política pública y no le mienta al pueblo colombiano en la cara, de esta manera tan descarada”.

Esta postura ilustra no solo el posicionamiento político de Jorge Barón hijo, sino la naturaleza activa de su participación en debates contemporáneos. El joven, a pesar de ocupar todavía una posición estudiantil en el ámbito universitario, ha empezado a conectar con líderes y comunidades que comparten sus ideas, convirtiéndose en un vocero de la inconformidad ante cambios que, en su visión, afectan profundamente a la clase media colombiana.

Se abre un campo en la política

La familia Barón tiene muy claro sus ideales políticos - crédito @JorgeEBaron/X

Cabe destacar, que el joven Jorge Barón ha aprovechado además el alcance de sus plataformas digitales para compartir sus puntos de vista, fomentando el diálogo y la discusión con otros ciudadanos que igualmente están atentos a las decisiones gubernamentales.

Los espacios académicos en los que participa contribuyen a fortalecer su capacidad argumentativa y a articular propuestas o críticas basadas en la revisión de documentos oficiales, como lo demostró al citar el artículo 25 de la reforma tributaria en su desacuerdo público con el presidente.

Por su parte, la carrera de Jorge Barón padre se ha caracterizado por un enfoque completamente diferente. Aunque ha liderado uno de los programas de entretenimiento más longevos y queridos de la televisión, rara vez se ha adentrado en controversias o discusiones públicas en torno a temas políticos.

