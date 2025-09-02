Colombia

Fiscal detalló la forma en la que alias Harold participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: un par de videollamadas fueron la prueba contundente

En la diligencia llevada a cabo por el juzgado 61 de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, la funcionaria desglosó la forma en la que el acusado participó en la planeación del atentado

Francy Agudelo

Por Francy Agudelo

Guardar
"El Costeño" ha sido mencionado
"El Costeño" ha sido mencionado como la cabeza en Bogotá del atentado a Uribe Turbay - crédito RedesSociales/NoticiasCaracol

En la mañana del 2 de septiembre de 2025, Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego por la fiscal del caso, por ser uno de los hombres que participó en el magnicidio de Miguel Uribe Uribe.

En la diligencia que fue llevada a cabo por el juzgado 61 de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, la funcionaria desglosó la forma en la que el acusado participó en la planeación del atentado y las pruebas que confirman las acusaciones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Una comunicación por Whatsapp fue la prueba rey para su captura.

“Durante la planificación del atentado, usted participó en cuatro videollamadas realizadas a través del grupo de Whatsapp, destinado a documentar los seguimientos al senador y conocido como Plata o Plomo, grupo a través del cual se realizaba la coordinación de todas las actividades delictivas de esta estructura. Estas llamadas se dieron para coordinar los detalles del atentado, estas cuatro llamadas, incluida la participación del menor de edad que dispararía el arma”.

Así se ejecutó el plan para el magnicidio

La fiscal del caso detalló que fueron varias las fases en las que se planeó y ejecutó el crimen.

“Primero se realizaron múltiples seguimientos al senador, documentando en tiempo real, su lugar de residencia, su vehículo y sus actividades. Toda esta información fue compartida a través del grupo de Whatsapp, (notificación) del que usted tenía conocimiento y al cual pertenecía”.

Harold Daniel Barragán Ovalle, alias
Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, hombre que participó en el asesinato de Miguel uribe UTrbay - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Especificó quiénes, cómo y cuándo intervinieron en las labores el 6 y 7 de junio de 2025, días previo y el del atentado.

“El día anterior, 6 de junio de 2025, Carlos Eduardo Mora, Elder José Arteaga y un menor de edad se desplazaron al lugar donde se llevaría a cabo el atentado en el parque El Golfito para realizar un reconocimiento previo. Durante ese recorrido, Elder Arteaga lo contactó a usted, Harold Ovalle, a través de videollamada, mostrándole el lugar y el menor que accionaría el arma de fuego. Luego de coordinado el hecho y ante la falta de nueva comunicación con el menor que iba a realizar el atentado, usted, Harold Ovalle, coordinó el contacto con el menor infractor JSRC, quien fue finalmente el autor material del hecho y quien era su subordinado dentro de la estructura criminal”.

El juzgado 61 de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao confirmó, sobre las 9:30 a. m. del 2 de septiembre de 2025, el inicio de la audiencia de imputación de cargos en contra de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, hombre que fue capturado el 31 de agosto por ser uno de los presuntos responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay - crédito redes sociales

Sobre el mediodía del 7 de junio así se movió la organización criminal: “El día del atentado, el 7 de junio de 2025, a las 12:43 p. m., usted participa en una nueva videollamada junto con Elder Arteaga y el menor infractor, en la que coordina los aspectos finales del atentado. El menor infractor llega al barrio Modelia a bordo de una motocicleta contactada mediante aplicación de transporte. Elder Arteaga y Carlos Mora arriban al barrio en el vehículo conducido por Carlos Mora. Katherine Martínez se desplaza hacia el parque El Golfito en un vehículo automotor, llevando consigo el arma de fuego con la que se cometió el atentado. Elder, Katherine, Carlos y el menor se reúnen en, al interior del vehículo de Carlos y allí se entrega el arma y se afinan los detalles del atentado”.

El nombre de la empresa
El nombre de la empresa criminal sería 'Plata o plomo', mismo nombres del grupo de WhatsApp que se creó para ultimar los detalles del atentado, señaló la jueza durante la audiencia de imputación de cargos a alias Harold, el séptimo detenido dentro la investigación - crédito Pexels | Policía Nacional |

Y agregó: “Elder Arteaga realiza una nueva videollamada a usted, Harold Barragán, quien le indica la manera como debe ajustar el arma para que el disparo sea en ráfaga. Entre tanto, William González realiza vigilancia perimetral del lugar. El menor desciende del vehículo y siendo las diecisiete y veintiocho horas, cuando el senador Miguel Uribe Turbay se encontraba en el parque El Golfito, ubicado en la carrera ochenta y dos, número veintidós cincuenta y cinco del barrio Modelia, ciudad de Bogotá, ofreciendo un discurso político ante la comunidad. El menor de edad, siguiendo las instrucciones, llega al parque con el arma de fuego sin contar permiso para su porte, se ubica a espaldas del senador y acciona el arma en contra de la humanidad de la víctima, Miguel Uribe Turbay. Como resultado, le causó heridas que afectaron su cráneo y rodilla, las cuales produjeron la muerte el pasado 11 de agosto de 2025”.

Temas Relacionados

Miguel Uribe TurbayHarold Daniel Barragán OvalleAlias HaroldParticipación en el atentadoWhatsAppColombia-Noticias

Más Noticias

Así se prepara un sushi con ingredientes colombianos

La receta admite variaciones regionales: en la costa Caribe se puede incluir camarón o tilapia, mientras que en la zona andina se destaca el aguacate y el queso campesino

Así se prepara un sushi

Camilo sacó sus dotes de ‘peluquero’ y mostró cómo cortó el pelo de su esposa Evaluna: “Fue la peor idea”

El artista colombiano aceptó el reto de encargarse personalmente del cambio de corte que la madre de sus dos hijas le pidió, el video se hizo tendencia en redes sociales por el resultado

Camilo sacó sus dotes de

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

La penúltima jornada de la Eliminatoria Sudamericana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 se jugará en simultánea, por ser decisiva en los cupos que se entregan a Conmebol que puede resultar

Así podrá ver en Colombia

Daniel Quintero afirmó que Federico Gutiérrez se “embolató” la plata de la venta de UNE: “La gente está emberracada pero él no se da cuenta porque anda en Japón”

El pronunciamiento del precandidato presidencial se dio por un video de unos ciudadanos que estallaron ante la reciente propuesta del alcalde de Medellín de dotar la ciudad con un mar

Daniel Quintero afirmó que Federico

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

El delantero, que ya supo integrar el plantel de la selección con distintos entrenadores como José Perkerman, Leonel Álvarez y Jorge Luis Pinto, es el actual goleador de la Copa Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Camilo sacó sus dotes de

Camilo sacó sus dotes de ‘peluquero’ y mostró cómo cortó el pelo de su esposa Evaluna: “Fue la peor idea”

Sebastián Caicedo habló de su nuevo propósito de vida y reveló que ya no depende de la actuación: “No persigo ni fama, ni dinero”

Yeferson Cossio reaccionó a las críticas que recibió por la pobreza en que vive su abuela mientras él derrocha dinero: “Esa casa es sagrada”

Feid posó para fotógrafo callejero en Tokio, que no lo reconoció por su música, pero destacó su estilo

AuronPlay, reconocido youtuber, sorprendió a sus fans colombianos al compartir video con el famoso jingle “Desde septiembre se siente diciembre”

Deportes

Así podrá ver en Colombia

Así podrá ver en Colombia todos los partidos de la fecha 17 de la Eliminatoria Sudamericana

Juan Fernando Quintero se refirió a la convocatoria de Dayro Moreno: esto dijo sobre el delantero y presagió lo que puede aportar

Hinchas de la selección Colombia le pusieron presión a Néstor Lorenzo antes del partido ante Bolivia: “Pon a Dayro”

La invitación de James Rodríguez en medio de la concentración con la selección Colombia: “El jueves TODOS unidos por un solo sueño”

Egan Bernal será el capo de la selección Colombia en el Mundial de ciclismo de Ruta: Nairo Quintana se quedó por fuera