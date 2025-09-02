Fiscal detalló la forma en la que alias Harold participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: un par de videollamadas fueron la prueba contundente

"El Costeño" ha sido mencionado como la cabeza en Bogotá del atentado a Uribe Turbay - crédito RedesSociales/NoticiasCaracol

En la mañana del 2 de septiembre de 2025, Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, fue imputado por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir, uso de menores de edad para la comisión de delitos y fabricación y tráfico de armas de fuego por la fiscal del caso, por ser uno de los hombres que participó en el magnicidio de Miguel Uribe Uribe.

En la diligencia que fue llevada a cabo por el juzgado 61 de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao, la funcionaria desglosó la forma en la que el acusado participó en la planeación del atentado y las pruebas que confirman las acusaciones.

Una comunicación por Whatsapp fue la prueba rey para su captura.

“Durante la planificación del atentado, usted participó en cuatro videollamadas realizadas a través del grupo de Whatsapp, destinado a documentar los seguimientos al senador y conocido como Plata o Plomo, grupo a través del cual se realizaba la coordinación de todas las actividades delictivas de esta estructura. Estas llamadas se dieron para coordinar los detalles del atentado, estas cuatro llamadas, incluida la participación del menor de edad que dispararía el arma”.

Así se ejecutó el plan para el magnicidio

La fiscal del caso detalló que fueron varias las fases en las que se planeó y ejecutó el crimen.

“Primero se realizaron múltiples seguimientos al senador, documentando en tiempo real, su lugar de residencia, su vehículo y sus actividades. Toda esta información fue compartida a través del grupo de Whatsapp, (notificación) del que usted tenía conocimiento y al cual pertenecía”.

Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, hombre que participó en el asesinato de Miguel uribe UTrbay - crédito captura de pantalla redes sociales/X

Especificó quiénes, cómo y cuándo intervinieron en las labores el 6 y 7 de junio de 2025, días previo y el del atentado.

“El día anterior, 6 de junio de 2025, Carlos Eduardo Mora, Elder José Arteaga y un menor de edad se desplazaron al lugar donde se llevaría a cabo el atentado en el parque El Golfito para realizar un reconocimiento previo. Durante ese recorrido, Elder Arteaga lo contactó a usted, Harold Ovalle, a través de videollamada, mostrándole el lugar y el menor que accionaría el arma de fuego. Luego de coordinado el hecho y ante la falta de nueva comunicación con el menor que iba a realizar el atentado, usted, Harold Ovalle, coordinó el contacto con el menor infractor JSRC, quien fue finalmente el autor material del hecho y quien era su subordinado dentro de la estructura criminal”.

El juzgado 61 de garantías del Complejo Judicial de Paloquemao confirmó, sobre las 9:30 a. m. del 2 de septiembre de 2025, el inicio de la audiencia de imputación de cargos en contra de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold, hombre que fue capturado el 31 de agosto por ser uno de los presuntos responsables del magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay - crédito redes sociales

Sobre el mediodía del 7 de junio así se movió la organización criminal: “El día del atentado, el 7 de junio de 2025, a las 12:43 p. m., usted participa en una nueva videollamada junto con Elder Arteaga y el menor infractor, en la que coordina los aspectos finales del atentado. El menor infractor llega al barrio Modelia a bordo de una motocicleta contactada mediante aplicación de transporte. Elder Arteaga y Carlos Mora arriban al barrio en el vehículo conducido por Carlos Mora. Katherine Martínez se desplaza hacia el parque El Golfito en un vehículo automotor, llevando consigo el arma de fuego con la que se cometió el atentado. Elder, Katherine, Carlos y el menor se reúnen en, al interior del vehículo de Carlos y allí se entrega el arma y se afinan los detalles del atentado”.

El nombre de la empresa criminal sería 'Plata o plomo', mismo nombres del grupo de WhatsApp que se creó para ultimar los detalles del atentado, señaló la jueza durante la audiencia de imputación de cargos a alias Harold, el séptimo detenido dentro la investigación - crédito Pexels | Policía Nacional |

Y agregó: “Elder Arteaga realiza una nueva videollamada a usted, Harold Barragán, quien le indica la manera como debe ajustar el arma para que el disparo sea en ráfaga. Entre tanto, William González realiza vigilancia perimetral del lugar. El menor desciende del vehículo y siendo las diecisiete y veintiocho horas, cuando el senador Miguel Uribe Turbay se encontraba en el parque El Golfito, ubicado en la carrera ochenta y dos, número veintidós cincuenta y cinco del barrio Modelia, ciudad de Bogotá, ofreciendo un discurso político ante la comunidad. El menor de edad, siguiendo las instrucciones, llega al parque con el arma de fuego sin contar permiso para su porte, se ubica a espaldas del senador y acciona el arma en contra de la humanidad de la víctima, Miguel Uribe Turbay. Como resultado, le causó heridas que afectaron su cráneo y rodilla, las cuales produjeron la muerte el pasado 11 de agosto de 2025”.