Colombia

Caso Valeria Afanador: Gobernación de Cundinamarca ordenó proceso administrativo sancionatorio contra la institución educativa

Jorge Emilio Rey expresó preocupación por la falta de claridad en la reconstrucción de los hechos y solicitó profundizar en cómo la niña logró abandonar el colegio antes de su muerte

Lina Muñoz Medina

Lina Muñoz Medina

La Gobernación de Cundinamarca mantiene
La Gobernación de Cundinamarca mantiene un proceso sancionatorio contra el colegio por posibles deficiencias en la seguridad - crédito @JorgeEmilioRey / X

El reciente dictamen de Medicina Legal sobre la muerte de Valeria Afanador reavivó las dudas en torno a las circunstancias que permitieron que la menor de 10 años saliera del colegio Gimnasio Campestre Los Laureles en Cajicá el mismo día en que desapareció y falleció.

El informe forense, divulgado por la Fiscalía General de la Nación, determinó que la causa del deceso fue un ahogamiento, y que la fecha de la muerte coincide estrechamente con la de la desaparición, lo que impulsó nuevas exigencias de esclarecimiento por parte de las autoridades y la familia.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, expresó públicamente su preocupación por los vacíos en la reconstrucción de los hechos. A través de su cuenta de X, el mandatario subrayó que el dictamen preliminar de la Fiscalía indica que la muerte de Valeria “se aproxima […] a la de su desaparición”, lo que refuerza la hipótesis de que la menor falleció el mismo día en que fue reportada como desaparecida.

La familia de Valeria y
La familia de Valeria y las autoridades exigen esclarecer cómo la menor salió del colegio y si hubo intervención de terceros - crédito @JorgeEmilioRey / X

Rey enfatizó la necesidad de investigar cómo la niña logró abandonar el colegio: “El hecho de que Valeria haya logrado salir del colegio por sus propios medios, o inducida por algún tercero, atravesando un cerramiento metálico y, de esa manera, acercarse a un río y exponer su vida, debe seguir siendo materia de investigación por parte de los organismos competentes”.

Mientras avanzan las diligencias judiciales, la Gobernación de Cundinamarca confirmó que el proceso administrativo sancionatorio contra la institución educativa continuará. La Secretaría de Educación de Cundinamarca busca determinar si existieron deficiencias en la prestación del servicio educativo que pudieran haber contribuido a la tragedia.

Jorge Emilio reiteró: “Por nuestra parte, continuaremos con el proceso administrativo sancionatorio que cursa en la Secretaría de Educación del Departamento contra la institución educativa, el cual busca determinar las presuntas deficiencias en la prestación del servicio educativo, que habrían podido llevar a esta lamentable situación”.

El caso, que conmocionó a la comunidad tras el hallazgo del cuerpo de Valeria el 29 de agosto en el río Frío de Cajicá, generó un debate sobre la responsabilidad del colegio y la posibilidad de intervención de terceros.

El padre de Valeria sostiene
El padre de Valeria sostiene que la niña no salió sola del colegio y pide investigar la posible intervención de terceros - crédito Google Maps

El padre de la menor, Manuel Afanador, manifestó en declaraciones a medios que su hija “no salió sola del colegio”, aludiendo a las imágenes de cámaras de seguridad donde se observa a la niña deambulando por la institución antes de desaparecer. Para la familia, existen responsabilidades claras del colegio y es fundamental esclarecer si alguien intervino en los hechos.

“Queremos saber qué pasó. Si alguien la empujó, si alguien la obligó a salir. Insistimos, ella no salió sola”, afirmó el padre, que señaló que el abogado de la familia, Julián Quintana, acompañará el proceso judicial.

Detalles de la necropsia

El dictamen de Medicina Legal fue contundente al establecer que la causa de la muerte fue un ahogamiento por inmersión en líquido. El informe forense detalló que la niña aspiró e ingirió agua con residuos de pantano, lo que confirma el contacto prolongado con material biológico en descomposición.

Además, las autoridades precisaron que no se encontraron signos de violencia física en el cuerpo ni daños en las prendas de vestir, descartando de manera directa un homicidio por agresión física o abuso sexual.

El informe forense descarta signos
El informe forense descarta signos de violencia física o abuso sexual en el cuerpo de Valeria Afanador - crédito FiscalíaCol / X

La Fiscalía puntualizó: “Los fenómenos cadavéricos presentados en el cuerpo de la niña se aproximan a la fecha de desaparición del 12 de agosto. Es decir, la ventana de muerte -que obedece al momento en el cual fue vista con vida por última vez y el día en que es encontrada- y el intervalo post mortem -cambios de descomposición presentados en el cuerpo- son cercanos en fechas”.

El abogado de la familia recordó que la niña “no era exploradora” ni solía acercarse al agua por voluntad propia, por lo que consideran que un empujón o una acción externa ya configuraría un posible homicidio.

Manuel Afanador insistió: “el llamado que yo le estoy haciendo a la Fiscalía es que tenemos que llegar a las últimas consecuencias, conocemos a nuestra hija, conocíamos a nuestra hija y sabíamos, pues, que ella no era de tomar iniciativas de salir del colegio y lanzarse al río sola”.

