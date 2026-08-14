Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Sismo hoy: se registró un temblor en San José del Palmar, Chocó, Colombia con magnitud 4.7

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Colombia es uno de los países en donde se registran más sismos en el mundo. (Infobae/Jovani Pérez)
Colombia es uno de los países en donde se registran más sismos en el mundo. (Infobae/Jovani Pérez)
Guardar

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 4.7 este lunes 10 de agosto, que se produjo en los municipios de San José Del Palmar (Chocó) a 12 km, El Cairo (Valle Del Cauca) a 27 km, Nóvita (Chocó) a 29 km, en el departamento de San José del Palmar - Chocó, Colombia.

De acuerdo con el reporte del SGC, el movimiento telúrico comenzó a las 12:34 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 103 km kilómetros.

Es importante mencionar que esta información publicada por el SGC es preliminar y puede estar sujeta a cambios o actualizaciones tanto en la magnitud del sismo, como en la ubicación exacta de origen.

PUBLICIDAD

En Colombia la intensidad de los sismos se mide con la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), la cual parte de la intensidad 2, descrita como "apenas sentido" por muy pocas personas en reposo; el nivel 3 es catalogado como "sentido levemente", en donde puede haber balanceo de algunos objetos.

Un temblor es considerado de intensidad 4 cuando es "sentido ampliamente" por muchas personas en el interior de edificaciones y por pocas en el exterior. Las ventanas, puertas y platos vibran. En el nivel 5, "sentido fuertemente", los objetos pequeños se desplazan, hay un vaivén de puertas o ventanas y se pueden registrar leves grietas en edificios o casas.

PUBLICIDAD

La intensidad de tipo 6 implica un "daño leve", en este rango algunas personas pueden llegar a perder el equilibrio; algunos objetos llegan a caerse y muchas edificaciones presentan daños leves. El nivel 7 se presenta cuando hay un "daño moderado", es decir, los muebles pesados llegan a desplazarse y muchos edificios tienen grietas y puede haber caída de revestimiento de los muros.

Finalmente, en las intensidades por arriba de 7 acontece un "daño severo": en este tipo de terremotos muchas personas tienen dificultad para mantenerse en pie; los objetos pesados se caen; y las estructuras antiguas y débiles pueden llegar a colapsar.

La segunda zona más sísmica del mundo está en Colombia

En esta región suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo. (Infobae)
En esta región suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo. (Infobae)

Considerado un país de alto riesgo sísmico, Colombia es un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes a nivel mundial.

También llamado Anillo de Fuego del Pacífico, está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso específico de Colombia, el país se encuentra en dos áreas de subducción importantes, pues por un lado tiene la placa de Nazca con la Sudamericana y ésta última que también choca con la placa del Caribe, lo que da paso a que tiemble constantemente.

Ante esta situación, los departamentos de Nariño, Chocó, Caldas y Santander son los lugares en donde más tiembla; en éste último se encuentra el municipio de Los Santos, que es la segunda zona más sísmica del mundo.

Los 5 sismos más mortíferos de Colombia

Ecuador-Colombia de 1868

Dos temblores se registraron en la zona limítrofe de Ecuador y Colombia el 15 y 16 de agosto de 1868, con magnitudes de 6.3 y 6.7, siendo éste último el más mortal con una duración de casi un minuto de movimiento.

El primero de ellos se registró en las localidades de El Ángel y La Concepción; mientras que el segundo terremoto dejó la ciudad ecuatoriana de Ibarra completamente destruida. Se cree que este movimiento causó alrededor de 70 mil víctimas, contabilizando muertos y heridos en ambos países.

Terremoto de Cúcuta de 1875

También conocido como el Terremoto de los Andes, este sismo se produjo el 18 de mayo de 1875 y tuvo una magnitud de entre 7.5 y 8.5 en Cúcuta, aunque también causó afectaciones en el estado venezolano vecino de Táchira.

Pese a que algunos aseguran que el número de víctimas de este terremoto llegó a 3 mil, al menos en la zona afectada de Colombia sólo fueron encontrados 461 cuerpos. De este sismo también brotaron aguas termales de los sitios hoy conocidos como "Agua Hedionda", "El Tampaco" y "Aguas Calientes".

La zona geográfica en donde se ubica Colombia lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)
La zona geográfica en donde se ubica Colombia lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Sismo y tsunami de 1906

Un sismo de magnitud 8.8 azotó a la provincia de Esmeralda en Ecuador, colindante con Colombia, el 31 de enero. Este movimiento generó un tsunami que dejó mil 500 víctimas mortales. Según información del SGC, las olas alcanzaron los cinco metros de altura y cubrieron la región colombiana de Tumaco.

Terremoto de Páez de 1994

El terremoto se originó en las estribaciones de la Cordillera Central de los Andes del Cauca, en el suroeste de Colombia, el 6 de junio de 1994. Fue de una magnitud de 6.4 y dejó alrededor de 800 personas muertas, principalmente los habitantes de los asentamientos cercanos al río Páez. Este es considerado el segundo más mortífero en la historia del país.

Eje Cafetero de 1999

Considerado el peor terremoto en la historia reciente del país, este terremoto afectó los departamentos de Quindío y Risaralda en Colombia, dejando más de mil personas muertas.

El movimiento telúrico se originó el 25 de enero de 1999 y tuvo una magnitud de 6.2. Diversos hospitales se vieron afectados y los recursos para atender la emergencia fueron limitados. El sismo dejó cuatro mil personas heridas y cerca de 500 desaparecidas.

Alrededor de ocho mil fincas cafeteras fueron completa o parcialmente destruidas, también 13 mil estructuras de muchos tipos de empresas e industrias fueron afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en ColombiaSismo en Colombia hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tras el terremoto, Colombia se enfrenta a los incendios forestales: 340 municipios están en alerta roja

El Ideam advierte un fuerte aumento del riesgo en distintas regiones, mientras organismos de socorro combaten decenas de focos y atienden las zonas más afectadas por las llamas

Tras el terremoto, Colombia se enfrenta a los incendios forestales: 340 municipios están en alerta roja

Abelardo de la Espriella designó al pastor cristiano John Milton Rodríguez para liquidar el Ministerio de la Igualdad

El presidente de la República firmó el Decreto 1219 de 2026 a pocos meses de que expire definitivamente la vigencia legal de la cartera declarada inconstitucional

Abelardo de la Espriella designó al pastor cristiano John Milton Rodríguez para liquidar el Ministerio de la Igualdad

Alcaldía de Cali aclaró cómo se realizará el censo de las familias afectadas por el terremoto: será presencial, casa por casa y con formatos físicos

Alejandro Eder recordó que estos datos solo se podrán brindar a funcionarios de la administración distrital, y las visitas se anunciarán con antelación en las zonas afectadas

Alcaldía de Cali aclaró cómo se realizará el censo de las familias afectadas por el terremoto: será presencial, casa por casa y con formatos físicos

Aumenta la ayuda internacional a Colombia tras el terremoto de 7,4: India envía 20 toneladas y Noruega, Suecia y España anuncian nuevos recursos

Medicamentos, equipos médicos, refugios temporales y artículos básicos hacen parte del respaldo ofrecido por distintos gobiernos para atender a las comunidades damnificadas y acompañar las labores de recuperación

Aumenta la ayuda internacional a Colombia tras el terremoto de 7,4: India envía 20 toneladas y Noruega, Suecia y España anuncian nuevos recursos

Vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró si el Gobierno ordenará el ‘retiro forzoso’ de pensionados del sector público: “No tengo competencia para expedir decretos”

La aclaración llegó tras versiones difundidas en medios y redes sobre un supuesto borrador que sacaría de manera obligatoria a jubilados que siguen vinculados al Estado, incluidos maestros, para abrir paso a relevo generacional

Vicepresidente José Manuel Restrepo aclaró si el Gobierno ordenará el ‘retiro forzoso’ de pensionados del sector público: “No tengo competencia para expedir decretos”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Ella es Natalia Garizabal, la joven samaria que buscará la primera corona de ‘Miss Globalcity’ para Colombia en Taiwán

Concierto de Ryan Castro en Cali fue reprogramado por solidaridad con las víctimas del terremoto: “No es momento de celebración”

La Segura compartió reflexión en sus redes sociales sobre la seguridad de su familia tras el terremoto en Colombia: “En ninguna estoy yo”

La Liendra anunció un documental para recaudar dinero para los damnificados del terremoto en Colombia

Karol G compartió un mensaje de solidaridad con las personas afectadas por el terremoto que sacudió al país: “Colombia, te amo”

Deportes

Yerry Mina se perderá el debut en la Copa de Italia con el Cagliari, confirmó su entrenador: “Está en un trabajo personalizado”

Yerry Mina se perderá el debut en la Copa de Italia con el Cagliari, confirmó su entrenador: “Está en un trabajo personalizado”

El futbolista Jhon Arias habló del trabajo que realiza con las donaciones en el Chocó tras el terremoto que vivió la región: “Más allá de las palabras, acciones”

El colombiano Jhon Lucumí viaja a Turín para hacer los exámenes médicos: sería nuevo jugador de la Juventus de Italia

Goleador histórico del Deportivo Pasto relató los duros momentos que vivió durante el terremoto de Colombia: “Corrí luchando por mi vida”

El colombiano Luis Javier Suárez en el radar del FC Barcelona: esto es lo que se informa desde Europa