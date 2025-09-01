Colombia

Vehículo se salió de la carretera y resultó en el techo de una vivienda en Ibagué, Tolima: el conductor fue trasladado de emergencia

El cuerpo de Bomberos llegó hasta el lugar para retirar a la persona atrapada entre las latas y revisar las fuertes afectaciones estructurales en la casa

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

El vehículo quedó encima de
El vehículo quedó encima de la vivienda y dejó, al menos, una persona lesionada - crédito Facebook

Una camioneta terminó encima del tejado de una vivienda en la avenida Guabinal, en la ciudad de Ibagué, durante la tarde-noche del domingo 31 de agosto de 2025, que dejó a varias casas sin energía eléctrica debido al impacto.

Según la información conocida hasta el momento, el incidente ocurrió cuando el conductor de la camioneta Suzuki blanca perdió el control y se salió de la carretera, destruyendo las barreras de contención y quedando sobre el tejado de la vivienda.

Jean Pineda, director de Bomberos de Ibague, señaló que el impacto provocó daños en un portón metálico, la pared y el contador de luz de la vivienda afectada, con la consecuente interrupción del servicio en esa zona residencial.

Pineda detalló que la emergencia fue atendida por las unidades de Bomberos, Policía Nacional y una ambulancia, que trasladó a un herido, identificado como el conductor del vehículo.

Esto provocó afectaciones en el portón metálico, la pared y el contador de luz, ocasionando que la vivienda quedara sin energía. El vehículo involucrado es un campero marca Suzuki”, comentó el director.

Las autoridades señalaron que, además del vehículo volcado, la colisión afectó la estructura del tejado y parte del muro de al menos una vivienda, mientras que varias más sufrieron consecuencias por la desconexión de la red eléctrica.

El director de Bomberos agregó que se espera la intervención de la Dirección de Gestión del Riesgo para evaluar el estado de las edificaciones perjudicadas y canalizar la ayuda necesaria según los resultados de la inspección.

“Las afectaciones fueron significativas en paredes y tejado por lo que con la Dirección de Gestión del Riesgo se evaluará la situación brindando las ayudas y apoyo correspondiente”, puntualizó.

Hasta el momento, solo se ha reportado un lesionado, que corresponde al conductor del vehículo, mientras que las causas del accidente están en investigación. Las autoridades se encuentran revisando tanto la situación de las casas afectadas como posibles factores que intervinieron en el suceso.

Temas Relacionados

Accidente IbaguéIbaguéTolimaBomberos TolimaCamioneta cayó sobre casaColombia-noticias

