Mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando y conmovió con mensaje: “Todo esto acabará”

- crédito captura de video Más Allá del Silencio Podcast/Youtube/@martha.c.rojas6/X

Daneidy Barrera Rojas, también conocida como Epa Colombia, fue condenada a pagar más de cinco años de prisión por los delitos de los que fue acusada cuando participó en actos vandálicos en contra de una estación de Transmilenio en el sur de Bogotá.

Desde que fue notificada su sentencia, la empresaria bogotana permaneció tras las rejas en la cárcel El Buen Pastor, en el occidente de la capital del país, donde presentó algunos problemas de convivencia con las reclusas, la alimentación y la posibilidad de recibir visitas de su familia, de amigos, así como de su hija.

El 20 de agosto Barrera Rojas fue trasladada a una guarnición militar para mejorar sus condiciones de reclusión.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Martha Rojas, mamá de Epa Colombia, había hablado sobre la posibilidad de que su hija ingresara a la cárcel - crédito captura de pantalla Caracol Televisión

Una de las personas que ha estado al tanto de la situación es la madre de la empresaria, Martha Rojas, que ha compartido emotivos mensajes en sus redes sociales acompañados de videos y fotografías de Daneidy antes de su detención.

Este fue el caso más reciente, en el que Epa Colombia aparece frente a la cámara del celular llorando -en un momento no especificado- y que acompañó con un sentido texto.

“Pronto hijo todo esto acabará y tendrá la recompensa de Dios. Sabes, él es justicia divina, ya lo verás”, acompañado de un emoji con unas manos en posición de oración, conmoviendo a los miles de fans de la bogotana, pues claman constantemente por su liberación.

Mamá de Epa Colombia compartió un emotivo video de la empresaria llorando y con un sentido mensaje - crédito @rastreandofamosos/IG

Rápidamente, la publicación provocó una serie de reacciones de parte de los internautas que se pronunciaron sobre las palabras de Martha Rojas con mensajes como: “Qué Dios le conceda la Libertad a la EPA ✊🏾🇨🇴🙌🏾ella merece una segunda oportunidad 🥹🤍🌷💎”; “libertad y justicia para Epa”; “muy pronto Epa saldrá de la cárcel y podrá reencontrarse con su familia y su pequeña hija”, entre otros.

Yina Calderón también reaccionó a esta publicación de la mamá de Daneidy Barrera en el portal de entretenimiento Rastreando Famosos, con emojis llorando y expresando el dolor en el que está sumergida por la ausencia de su gran amiga tras las rejas.

La publicación luego del traslado de Epa Colombia

El traslado a la Estación de Carabineros de la Policía ha sido interpretado por algunos como un posible paso hacia una medida menos restrictiva, aunque oficialmente no se ha anunciado ningún cambio en el régimen de reclusión.

- crédito martha.c.rojas6/Instagram

En este contexto, la madre de la también empresaria reiteró su apoyo incondicional: “Seguimos adelante con la bendición de Dios. Te amo, mi reina. Siempre seré tu madre y tú mi reina”.

“Gracias Dios por sus promesas cumplidas, no hay Dios tan poderoso como tú, te amo”, escribió la madre de la influenciadora en un post publicado en su cuenta de Instagram.

Un hecho similar se presentó la vez en que Martha Rojas compartió con sus seguidores sentidos mensajes para su hija que está tras las rejas, pues replicó un mensaje en el que deseaba fuerza para la empresaria por el momento por el que está atravesando.

Martha Rojas, madre de Epa Colombia puso en manos de Dios el destino de su hija en la cárcel - crédito @martha.c.rojas6/Instagram

“No te preocupes, hija. Sé que Dios no se queda con nada y él se encargará de todo. Ánimo, mi guerrera, sé fuerte”, luego de haber pasado un par de horas a las afuera del centro de reclusión en el que se cuenta Epa Colombia pagando su pena y donde también se hizo presente Gerardo Barrera, padre de la empresaria que pidió intervención de organismos internacionales para que su hija tenga mejores garantías en el caso.

Este es recordado porque se presentó a los pocos días de que la empresaria fue recluida en el Buen Pastor, donde pagó sus primeros meses de condena por los delitos que se le acusan.