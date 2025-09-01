Colombia

Frisby España inició acciones legales en Colombia: su representante legal denunció amenazas de muerte

A través de la firma Orbes & Zúñiga Abogados, se garantizará el bienestar del vocero Charles Dupont

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

Guardar
Representante legal inicia proceso en
Representante legal inicia proceso en Colombia por amenazas de muerte - crédito Freepik/Frisby

En un nuevo capítulo del conflicto legal que enfrenta a Frisby España S.L. con su homónima colombiana, la empresa europea puso en marcha un plan jurídico de emergencia tras reportar amenazas de muerte, ataques familiares y acoso digital contra su representante, Charles Dupont.

De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía y por Orbes & Zúñiga Abogados, el directivo ha sido blanco no solo de intimidaciones personales, sino también de campañas de desprestigio y divulgación de datos privados, lo que los ha llevado a recurrir a la justicia en Colombia para preservar sus derechos fundamentales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según la información oficial, la firma legal asumirá la defensa de Dupont en un contexto marcado por un intenso debate sobre la propiedad de la marca en territorio español.

La empresa detalló que la colaboración jurídica en Colombia tiene como objetivo “garantizar la protección de los derechos fundamentales” de Charles Dupont, en medio de la controversia legal que enfrenta la marca en España.

Frisby España emprende acciones legales
Frisby España emprende acciones legales en Colombia por amenazas de muerte contra su portavoz - crédito @frisbyes/X

De acuerdo con Orbes & Zúñiga Abogados, la decisión responde a que el representante legal de Frisby España ha sido objeto de “amenazas de muerte, hostigamientos contra su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales”, así como de la divulgación de información privada y la propagación de “calificativos falsos” en su contra.

La gravedad de las intimidaciones motivó a Dupont a buscar representación legal que vele por su seguridad, ya que, según la empresa y el bufete de abogados, la situación ha superado el ámbito de una simple disputa empresarial.

Orbes & Zúñiga Abogados precisó que Dupont no solo ha recibido amenazas de muerte, sino que también ha sido víctima de hostigamientos dirigidos a su familia, mensajes intimidatorios en plataformas digitales, difusión de datos personales y la circulación de atributos falsos que afectan su reputación.

En palabras de la firma de abogados, “rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia, incitación al odio o linchamiento mediático. Ningún desacuerdo comercial o jurídico puede justificar que una persona o su familia vean comprometidos derechos básicos como la vida, la seguridad, la honra y la dignidad”.

Frisby España inicia acciones legales
Frisby España inicia acciones legales en Colombia por 'amenazas' a representante - crédito Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

Las acciones legales anunciadas por Orbes & Zúñiga Abogados se desplegarán en dos frentes. El primero contempla la interposición de acciones penales y de protección inmediata en Colombia, con el objetivo de que “las amenazas recibidas sean investigadas y sancionadas, y se evite que estos hechos se repitan”.

El segundo frente implica gestiones jurídicas ante medios de comunicación tradicionales y digitales, para impedir la difusión de “acusaciones infundadas y garanticen un ejercicio responsable de la libertad de expresión”.

Temas Relacionados

Frisby EspañaVocero Frisby EspañaCharles DupontAcciones legales en ColombiaAmenazas voceroOrbes & Zúñiga AbogadosColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía solicitó fecha para imputar al subdirector de la Ungrd, José Ricardo Hurtado, por cuatro delitos: el proceso cursa desde 2015

El vicealmirante en retiro es acusado por presuntamente haber ordenado la liberación de tres tripulantes de una lancha que transportaba más de media tonelada de cocaína y por la supuesta destrucción y manipulación de documentos para impedir su judicialización

Fiscalía solicitó fecha para imputar

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

La intérprete expone las dificultades energéticas, el cansancio y los hábitos diarios alterados tras su reciente maternidad, mientras promueve el debate abierto sobre los tratamientos de fertilidad

Valentina Rendón contó cómo ha

Muerte Valeria Afanador: rectora señala a extrabajador como principal sospechoso en el caso de la menor

La estudiante desapareció de su colegio en Cajicá. En el hecho aparece un nuevo involucrado de acuerdo con información revelada por la máxima autoridad del plantel educativo

Muerte Valeria Afanador: rectora señala

Se conocieron los nombres de las víctimas de masacre en La Unión, Antioquia: hay un menor de edad

Según confirmó Medicina Legal, todos presentaban antecedentes judiciales o investigaciones en curso, mientras que las autoridades atribuyen el hecho a la disputa territorial entre organizaciones criminales de la zona

Se conocieron los nombres de

Yeferson Cossio visitó a su abuela y dejó ver su lado más noble: sus seguidores especularon sobre la realidad del video

El creador de contenido compartió en sus redes sociales el video en el que se observa visitando la casa de su abuela, un lugar humilde, lo que generó un gran debate

Yeferson Cossio visitó a su
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Valentina Rendón contó cómo ha

Valentina Rendón contó cómo ha sido la experiencia de ser madre en plena menopausia: “Es complicado”

Yeferson Cossio visitó a su abuela y dejó ver su lado más noble: sus seguidores especularon sobre la realidad del video

Falcao García no olvidó el cumpleaños de su amigo y colega David Ospina y le envió tremenda sorpresa: “Abrazo, my tiger”

Fan de Shakira, que ha asistido a 23 de sus conciertos en su actual gira, contó cómo se financia: “No soy millonario”

Laura de León y Salomón Bustamante avivaron los rumores de su ruptura tras reaparecer por separado en redes sociales

Deportes

Esta es la polémica “pinta”

Esta es la polémica “pinta” con la que llegó Dayro Moreno a la convocatoria: uñas pintadas y nuevo corte de cabello

Un colombiano detuvo a Messi y se consagró como campeón de la Leagues Cup ante Inter Miami: la final terminó en pelea

Dayro Moreno no solo quiere jugar con la selección Colombia: le apunta a dos récords sorpresivos

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela