Frisby España inició acciones legales en Colombia: su representante legal denunció amenazas de muerte

En un nuevo capítulo del conflicto legal que enfrenta a Frisby España S.L. con su homónima colombiana, la empresa europea puso en marcha un plan jurídico de emergencia tras reportar amenazas de muerte, ataques familiares y acoso digital contra su representante, Charles Dupont.

De acuerdo con un comunicado difundido por la compañía y por Orbes & Zúñiga Abogados, el directivo ha sido blanco no solo de intimidaciones personales, sino también de campañas de desprestigio y divulgación de datos privados, lo que los ha llevado a recurrir a la justicia en Colombia para preservar sus derechos fundamentales.

Según la información oficial, la firma legal asumirá la defensa de Dupont en un contexto marcado por un intenso debate sobre la propiedad de la marca en territorio español.

La empresa detalló que la colaboración jurídica en Colombia tiene como objetivo “garantizar la protección de los derechos fundamentales” de Charles Dupont, en medio de la controversia legal que enfrenta la marca en España.

De acuerdo con Orbes & Zúñiga Abogados, la decisión responde a que el representante legal de Frisby España ha sido objeto de “amenazas de muerte, hostigamientos contra su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales”, así como de la divulgación de información privada y la propagación de “calificativos falsos” en su contra.

La gravedad de las intimidaciones motivó a Dupont a buscar representación legal que vele por su seguridad, ya que, según la empresa y el bufete de abogados, la situación ha superado el ámbito de una simple disputa empresarial.

Orbes & Zúñiga Abogados precisó que Dupont no solo ha recibido amenazas de muerte, sino que también ha sido víctima de hostigamientos dirigidos a su familia, mensajes intimidatorios en plataformas digitales, difusión de datos personales y la circulación de atributos falsos que afectan su reputación.

En palabras de la firma de abogados, “rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia, incitación al odio o linchamiento mediático. Ningún desacuerdo comercial o jurídico puede justificar que una persona o su familia vean comprometidos derechos básicos como la vida, la seguridad, la honra y la dignidad”.

Las acciones legales anunciadas por Orbes & Zúñiga Abogados se desplegarán en dos frentes. El primero contempla la interposición de acciones penales y de protección inmediata en Colombia, con el objetivo de que “las amenazas recibidas sean investigadas y sancionadas, y se evite que estos hechos se repitan”.

El segundo frente implica gestiones jurídicas ante medios de comunicación tradicionales y digitales, para impedir la difusión de “acusaciones infundadas y garanticen un ejercicio responsable de la libertad de expresión”.