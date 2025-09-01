Colombia

Candidata de Miss Universe Colombia 2025 a quien comparan físicamente con Westcol se roba el show en el ‘reality’ de RCN

La participación de Rebeca Castillo como representante del Amazonas en el concurso de belleza la ha convertido en protagonista de innumerables memes y debates por su falta de preparación

Danny Barros

Por Danny Barros

Guardar
Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas
Rebeca Castillo, Miss Universe Amazonas 2025 hace historia en el 'reality' del Canal RCN al protagonizar la gran parte de los memes que ha dejado el concurso - crédito @Cris_pxz/X y Cortesía Canal RCN

Desde que el rostro de Rebeca Castillo apareció como aspirante a lucir la banda del departamento del Amazonas en el Miss Universe Colombia, el reality que escogerá a la próxima representante del país en el certamen internacional que tendrá lugar en Tailandia durante el mes de noviembre, abrió debate sobre el tema de la inclusión en los reinados.

La joven, que según rumoran en realidad sería originaria del Meta, poco a poco se ha ido ganando el cariño del público y cautiva a los jurados del programa del Canal RCN con su seguridad y espontaneidad a la hora de responder a cada pregunta, no obstante, su poco dominio de la pasarela y falta de preparación física encendió las redes sociales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Miss Universe Amazonas 2025, Rebeca Castillo se hace tendencia en redes sociales por su seguridad en el 'reality' del Canal RCN - crédito @Cris_pxz/X

Esta versión televisada del certamen de belleza que estrenó RCN ha despertado todo tipo de comentarios entorno a las nuevas políticas con las que se elige a la Miss Universe Colombia, ya que la belleza no es el requisito principal, sino que buscan mujeres reales e inteligentes, en donde las medidas, estatura, peso o edad, ya no son un condicionamiento para participar.

Por lo anterior la llegada de Rebeca Castillo como representante del Amazonas al reality Miss Universe Colombia ha generado una ola de reacciones en redes sociales, donde los memes, las críticas y, especialmente, la comparación física con el streamer Westcol han convertido su participación en un fenómeno viral.

El programa, producido por Canal RCN, se estrenó el 30 de agosto y tiene como objetivo seleccionar a la candidata que llevará la banda de Colombia al certamen internacional Miss Universo, previsto para el 21 de noviembre en Tailandia.

El concurso reúne a jóvenes de todos los departamentos del país, cada una con historias y motivaciones propias. En este contexto, la presencia de Castillo ha captado la atención no solo por su papel como Miss Amazonas, sino también por el debate que ha surgido en plataformas digitales.

Rebeca Castillo actual Miss Universe
Rebeca Castillo actual Miss Universe Amazonas es comparada con Paula Andrea Betancourt, ex Señorita Colombia en 1992 ganó la corona para este departamento - crédito @Cris_pxz/X

Usuarios de distintas redes han viralizado imágenes y comentarios que la comparan físicamente con Westcol, uno de los streamers más reconocidos del país, alimentando tanto el humor como la controversia en torno a los estándares de belleza y la exposición mediática de las participantes.

Las críticas y los memes han circulado ampliamente, aunque la comparación se ha limitado al aspecto físico, sin declaraciones directas de los involucrados.

Miss Universe Amazonas 2025 despierta sospechas sobre su verdadera identidad tras estar ausente en redes sociales

Rebeca Alejandra Castillo Cruz, de 19 años y de acuerdo con lo publicado en el perfil del certamen es nacida en la ciudad de Leticia, se perfila como una figura que encarna el coraje y la autenticidad de su región.

Miss Universe Amazonas genera sospechas
Miss Universe Amazonas genera sospechas acerca de su identidad, ya que, en redes sociales no comparte nada sobre su vida personal - crédito Cortesía Canal RCN

Actualmente estudia ciencias políticas y ha enfrentado desafíos personales desde temprana edad, lo que la ha llevado a convertirse en una voz de transformación y empoderamiento juvenil en el Amazonas. Su imagen, caracterizada por una piel trigueña, cabello ondulado y una sonrisa que transmite fortaleza, se complementa con una personalidad decidida y una mirada intensa.

La historia de Castillo va más allá de la superficie. Ha atravesado momentos de vulnerabilidad emocional y ha transformado esas experiencias en una fuente de fortaleza y propósito. Mientras avanza en su formación universitaria, utiliza sus redes sociales para compartir mensajes de autocuidado y salud mental, temas que le resultan cercanos por vivencias propias. Esta labor digital la ha posicionado como promotora de la importancia del bienestar emocional entre los jóvenes de su departamento.

El propósito de Castillo en el certamen trasciende la competencia. Para ella, representar al Amazonas significa rendir homenaje a las mujeres de su tierra, a la diversidad cultural y a la riqueza natural de una región que suele quedar al margen de la atención nacional. Cada paso en el concurso lo da con la intención de visibilizar voces que suelen permanecer en silencio y de inspirar a otras jóvenes a reconocerse como capaces y valiosas.

Rebeca Castillo actual Miss Universe
Rebeca Castillo actual Miss Universe Amazonas generó polémica tras avanzar a la siguiente ronda del 'reality' del Canal RCN - crédito Cortesía Canal RCN

En su preparación para Miss Universe Colombia, Castillo ha trabajado de manera integral, enfocándose en el desarrollo físico, emocional y en la expresión oral. Este proceso ha fortalecido su amor propio y su disciplina, elementos que considera fundamentales para afrontar tanto el certamen como los retos personales y sociales que asume.

Más allá de la búsqueda de una corona, Castillo aspira a que su participación se convierta en una plataforma para abordar temas que suelen quedar relegados en la conversación pública, como la salud mental, la autenticidad y la importancia de mostrarse vulnerables sin perder la fortaleza.

Temas Relacionados

Rebeca CastilloMiss Universe ColombiaAmazonasWestcolMiss Universe Colombia 2025 candidatasColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Gobierno Petro radicó nueva reforma tributaria en el Congreso: estos son los puntos claves del proyecto

La iniciativa presentada por el Ministerio de Hacienda apunta a recaudar más de 26 billones de pesos, que financiarían una parte del Presupuesto del 2026

Gobierno Petro radicó nueva reforma

Familia Vargas Lleras le gana un nuevo pulso judicial a Petro: Consejo de Estado ordenó retractarse al presidente

El alto tribunal ratifica que el jefe de Estado debe emitir una aclaración pública, tras considerar que sus comentarios presentaron hechos sin pruebas y afectaron la honra de Enrique Vargas

Familia Vargas Lleras le gana

Natalia Reyes se despachó contra reconocida aerolínea por cobrarle un recargo adicional por el coche de su hija Isla

A través de sus redes sociales, la reconocida actriz expresó su inconformidad, pues considera que el accesorio para la movilidad de los bebés es casi igual de indispensable que una silla de ruedas

Natalia Reyes se despachó contra

Sneyder Pinilla llegó a la Corte Suprema a declarar contra congresistas de la Comisión de Crédito salpicados por escándalo de la Ungrd

El testimonio del exsubdirector de la entidad del riesgo hace parte del principio de oportunidad alcanzado con la Fiscalía General de la Nación a cambio de “delatar” a los involucrados en el caso de corrupción

Sneyder Pinilla llegó a la

Resultados del Sinuano Día y Noche: estos son los ganadores del 31 de agosto de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Resultados del Sinuano Día y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El Clan del Golfo perdió

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

Investigan crimen de alias El Isleño, señalado integrante del Clan del Golfo en Barranquilla: lo atacaron mientras estaba de compras

Capturan a alias El Paisa, cabecilla logístico de las disidencias en Nariño: comunidades intentaron retener a las tropas militares

ENTRETENIMIENTO

Natalia Reyes se despachó contra

Natalia Reyes se despachó contra reconocida aerolínea por cobrarle un recargo adicional por el coche de su hija Isla

Candidata de Miss Universe Colombia 2025 es comparada físicamente con Westcol y se roba el show en el ‘reality’ de RCN

Marcela Reyes dedicó emotivo mensaje y reveló que se habría casado en secreto: “Eres el mejor esposo”

Claudia Bahamón organizó picnic en su casa con los participantes de ‘Masterchef Celebrity 2025’: así fue el encuentro

Mamá de Epa Colombia publicó video de la empresaria llorando y conmovió con mensaje: “Todo esto acabará”

Deportes

Diego Raimondi se despidió de

Diego Raimondi se despidió de los jugadores del América de Cali luego de perder contra Alianza: este será el cuerpo técnico encargado

Néstor Lorenzo definió el rol de Dayro Moreno en la selección Colombia en los partidos contra Bolivia y Venezuela

Alberto Gamero se refirió a la muerte del hincha del Cali arrollado por el bus del equipo: “Hoy es un día cruel”

Así fue el primer entrenamiento de Dayro Moreno con la selección Colombia luego de 9 años

Juan Fernando Quintero despertó las alarmas en la selección Colombia: salió con hielo, horas antes de sumarse a convocatoria