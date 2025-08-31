Colombia

Resultados del Sinuano Día y Noche: estos son los ganadores del 31 de agosto de 2025

Como todos los días, la tradicional lotería colombiana difundió la combinación ganadora del primer sorteo del día

Por Rodrigo Gutiérrez González

Guardar
Con esta lotería, tu apuesta
Con esta lotería, tu apuesta puede incrementar hasta en 4 mil 500 veces (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la larga lista de loterías que abundan en Colombia existe una que se caracteriza por no tener un plan de premios definido: Sinuano.

Estos son los números ganadores de ambos sorteos realizados este domingo 31 de agosto de 2025, en sus respectivos horarios.

Resultados del Sinuano Día y Sinuano Noche:

Estas son los resultados ganadores
Estas son los resultados ganadores de ambos sorteos. (Infobae)

Resultados del Sinuano Día:

  • Fecha: 31 de agosto de 2025.
  • Combinación ganadora: 1, 7, 5, 4.

Resultados del Sinuano Noche:

  • Fecha: 31 de agosto de 2025.
  • Combinación ganadora: 6, 3, 9, 9.

A qué hora se juega el Sinuano

Esta lotería cuenta con dos concursos diariamente:

  • Sinuano Día se realiza todos los días, de lunes a sábado a las 14:30 horas y el domingo a las 13:00 horas.
  • Sinuano Noche se celebra diariamente, de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingo a las 20:30 horas.

Esta lotería es una de las pocas que lleva a cabo sus sorteos hasta en días festivos.

Guarde bien el boleto porque es el comprobante oficial para reclamar el premio en caso de resultar ganador, hay que mantenerlo en un lugar seguro y procurar que no se pierda.

Si ganó alguno de los premios, se debe acudir a cualquier punto de venta con tu boleto e identificación oficial, donde se podrá cobrarlo sin problemas.

(Infografía / Infobae México)
(Infografía / Infobae México)

¿Cómo se juega el Sinuano y cuál es su plan de premios?

Para jugar al Sinuano solo se necesita definir la apuesta eligiendo cuatro dígitos entre el 0 y el 9.

A diferencia de la gran mayoría de las loterías, en el Sinuano no hay un plan de premios establecido o una bolsa acumulada. En este sorteo quién pone el límite de lo que puedes ganar es el apostador.

Para ganar el premio mayor, la combinación ganadora debe de coincidir en dígitos y orden con el resultado del sorteo. De ser así, el monto a recibir será de la cantidad de tu apuesta multiplicada 4 mil 500 veces. Es decir, por cada peso apostado, se recibe 4 mil 500 pesos.

Eso no es todo. La lotería del Sinuano entrega premios hasta en el primer acierto.

Si la combinación ganadora coincide en tres cifras con el resultado del sorteo, tu premio será de 400 veces lo apostado.

En el caso de que se acierte dos de los dígitos del premio mayor, la lotería tu apuesta se incrementará 50 veces.

Y si se atina a una sola cifra, tu apuesta se quintuplica.

El Sinuano cuenta con otra modalidad de premio que se llama “Combinada”. Esta opción se elige al momento de comprar tu boleto y consiste en acertar las cifras del premio mayor pero en desorden.

Si se acierta a las cuatro cifras del resultado del sorteo en desorden, con esta modalidad recibes 208 veces lo apostado. Y si se acierta a tres cifras en desorden, el premio se multiplica 83 veces.

Recomendaciones para guardar y validar el billete ganador de la lotería Sinuano

Los pasos para jugar por
Los pasos para jugar por los premios del Sinuano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para guardar y validar el billete ganador de la Lotería Sinuano, es fundamental:

Conservar el boleto original en buen estado, ya que es el único documento legal que acredita el derecho a reclamar el premio.

Guardarlo en un lugar seguro, seco y protegido, para evitar que se deteriore, se moje o se ensucie, ya que un billete dañado puede impedir el cobro del premio.

Tomar una fotografía o escanear el billete apenas se adquiere para tener un respaldo digital por si acaso.

Para validar el boleto, debes:

Verificar el número ganador en fuentes oficiales como la página web de la Lotería Sinuano o medios confiables de resultados.

Presentar el billete original junto con tu documento de identidad en los puntos autorizados es indispensable para cobrar.

En caso de premios mayores, el trámite puede requerir adicionalmente documentos como certificado bancario.

Recuerda que el billete debe ser legible y sin alteraciones para que sea aceptado sin problemas al momento de reclamar.

Evita divulgar públicamente que posees un billete ganador para evitar fraudes o presiones. Mantén la discreción mientras verificas los resultados.

Respeta los plazos oficiales para reclamar el premio y acude a los distribuidores o oficinas autorizadas de la Lotería Sinuano para garantizar un proceso seguro y confiable.

Así proteges tu derecho y facilitas un cobro sin contratiempos.

Temas Relacionados

Sinuano díaÚltimo SorteoLoterías de hoyJuegos de azarcolombia-loteriascolombia-noticiasnoticias

Más Noticias

Miguel Uribe Londoño despejó dudas sobre posibles roces con precandidatos del Centro Democrático: “No me he enfrentado a nadie”

El aspirante a la Presidencia aseguró que el partido político ya tomó decisiones sobre la consulta interna sin que se tuvieran en cuenta sus opiniones. Sin embargo, afirmó no estar en desacuerdo con las directrices adoptadas por el Centro Democrático

Miguel Uribe Londoño despejó dudas

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

Rebeca Castillo, la candidata que revolucionó el Miss Universe Colombia 2025, respondió a las críticas que dejó su aparición en la competencia y anunció que sacará provecho de la controversia: “Si te dan limones, haces limonada”

Miss Universe Amazonas se volverá

Patricia Balanta, candidata a la Corte Constitucional, destaca que su postulación se basa en méritos y experiencia: “Aspiro porque soy una mujer preparada, no porque sea mujer negra”

La magistrada y presidenta del Tribunal Superior de Buga subraya aspira a la Corte Constitucional por su preparación, trayectoria de 45 años en la rama judicial y compromiso con la independencia, y no a etiquetas de género o raza

Patricia Balanta, candidata a la

Euro a pesos colombiano martes 2 de septiembre 2025, precio de apertura

En Europa el mercado logró estabilizarse tras la venta masiva en tecnología ocurrida la semana previa

Euro a pesos colombiano martes

Buscan tumbar nombramiento de Juan Carlos Florián como ministro de Igualdad

Los demandantes Juan Manuel López Molina y la representante a la Cámara Catherine Juvinao solicitan la nulidad del decreto 0892 con fecha del 11 de agosto

Buscan tumbar nombramiento de Juan
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla

Cayó alias Janpier, presunto cabecilla del GAO-r estructura Armando Ríos: es acusado de terrorismo y extorsión

El prontuario de alias Chorizo, el poderoso testaferro “invisible” del Frente 36 de la disidencia de Calarcá que fue arrestado en Medellín

El Clan del Golfo perdió a tres alfiles que lideraban su actividad criminal en el Bajo Cauca antioqueño

Masacre en La Guajira: tiroteo en parranda dejó al menos tres fallecidos y varios heridos

Estación de Policía en el El Bordo, Cauca, fue atacada con drones explosivos: hay varios uniformados heridos

ENTRETENIMIENTO

Miss Universe Amazonas se volverá

Miss Universe Amazonas se volverá ‘influencer’ tras su participación en el ‘reality’ del Canal RCN: “No seré víctima”

Valentino Lázaro se despachó contra Melissa Gate y aseguró que tiene pruebas de que salía con un ‘viejito’: “Tanto que criticaban a Karina”

Polémica en el ‘Desafío Siglo XII’: hijo de Juan Pablo Ángel fue blanco de comentario homofóbico por parte de un compañero

Coqueteo en el ‘Desafío 2025’, Deisy sorprendió a Rata con curioso detalle que le envió en secreto: “Enamora”

Amigo de Yina Calderón aseguró que Melissa Gate está evitando a la DJ: “No me gustaría que hubiera una enemistad entre ellas”

Deportes

Etapa 10 de la Vuelta

Etapa 10 de la Vuelta a España 2025 EN VIVO hoy: siga en directo a Egan Bernal en su lucha por regresar al top 10

Así va la tabla de posiciones en Eliminatoria Sudamericana: un empate bastaría para que Colombia clasifique al Mundial, según FIFA

Katherine Tapia, arquera de la selección Colombia Femenina, reveló por qué intentó suicidarse: “Perdón diosito”

Técnico de Once Caldas defendió a Dayro Moreno de las críticas por su llamado a la selección Colombia: “Deje la rabia”

América de Cali es el colero de la Liga BetPlay tras la fecha 9: así va la tabla de posiciones