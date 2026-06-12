Habló desde la cárcel el líder de La Familia P., señalado de ordenar el asesinato del periodista Cristian Herrera

Alias Demonio (circulo blanco) seria integrantes de la organización criminal La Familia P., que lidera desde la cárcel alias Porras (circulo rojo) - créditos suministrado a Infobae Colombia | @AbadColorado/X | Fiscalía General de la Nación

La investigación para establecer quién es el autor intelectual del homicidio del periodista Cristian Hernando Herrera Nariño (43 años) en Cúcuta el sábado 6 de junio de 2026, y que tres días después ya dejó tres detenidos hasta el momento, incluido el presunto sicario, identificado como John Sebastián Duque Andrade, alias Demonio.

A raíz de la captura de “Demonio” el 9 de junio y de los señalamientos que conoció Infobae Colombia, que vincularían al pistolero a sueldo con la organización criminal conocida como La Familia P., una de las más peligrosas en Cúcuta, Norte de Santander, y con Ever Carreño Corredor, alias Porras, el líder criminal que permanece tras las rejas en una cárcel de Bogotá habló sobre sus supuestos vínculos con el crimen.

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Así lo reveló un informe por parte del diario La Opinión de Cúcuta, y en el que se precisó que el mismo líder criminal negó cualquier relación con el homicidio de Herrera Nariño.

La respuesta se conoció después de que el coronel Fabio Ojeda, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, señalara en declaraciones que “Porras” es la cabeza de la organización a la que se atribuye el asesinato.

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La declaración de Porras se produjo desde el centro penitenciario donde permanece recluido en Bogotá (cárcel La Picota), y luego de que entregó su versión a fuentes extraoficiales del mismo diario en el que trabajó por más de 20 años Cristian Herrera.

Alias Porras permanece recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá - crédito John Paz/Colprensa

Porras rechazó los señalamientos realizados, y hasta pidió en su calidad de interno que la Fiscalía General de la Nación inicie una investigación exhaustiva de los teléfonos incautados durante el operativo, con el objetivo de identificar a los verdaderos responsables del hecho.

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La supuesta relación de Porras surgió tras la captura de Duque Andrade (“Demonio”), señalado como autor material del asesinato y presunto miembro de la Familia P.. Junto al sicario, las autoridades también detuvieron a Angélica Vesga Arenas (“Angélica”) y Wilmer Alexander Portillo González (“Wilmer”), quienes habrían tenido participación en el crimen mediante apoyo logístico, conduciendo un taxi y siendo las veces de campaneros.

Herrera Nariño contaba con más de 25 años de experiencia en el periodismo, y en especial la cobertura de hechos judiciales.

Durante sus últimos meses de vida, el comunicador había enfilado sus esfuerzos en publicar denuncias acerca de posibles escándalos que involucraban a figuras políticas de la región, labor que lo convirtió, además de una referencia informativa en el departamento, en un objetivo para los criminales, puesto que en años anteriores ya se habían presentado.

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Las autoridades capturaron en Cúcuta al presunto asesino del periodista Cristian Herrera en un operativo del Gaula Militar y la Policía, además de dos de sus presuntos cómplices - crédito Composición fotográfica Policía Nacional

Las investigaciones continúan en curso mientras la Fiscalía revisa pruebas y testimonios para determinar las responsabilidades en el asesinato del comunicador, hecho que ha generado preocupación en el gremio periodístico y organizaciones defensoras de derechos humanos, debido a los riesgos que representan para los comunicadores en las regiones, y que según un documento emitido por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), sitúan a Cúcuta como la ciudad más peligrosa para ejercer el periodismo en Colombia.

El prontuario de alias Porras, líder de La Familia P.

Alias Porras es señalado como máximo jefe de La Familia P, una organización criminal que, según organismos de inteligencia, mantiene bajo su control pese a estar privado de la libertad desde 2016 y seguiría dando órdenes desde prisión para delitos ligados al microtráfico en Cúcuta.

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En abril de 2026, la Fiscalía imputó a Carreño Corredor como presunto responsable de dirigir una red a la que se le atribuyen 178 homicidios cometidos entre 2024 y 2025 en la capital de Norte de Santander.

Alias Porras es señalado por las autoridades como el presunto determinador del asesinato del periodista Cristian Herrera, pese a encontrarse privado de la libertad desde 2016 - crédito @jhonjacome/X

De acuerdo con la investigación, el cabecilla habría ejercido control en barrios de las comunas 6, 7 y 8 y habría impartido instrucciones para ejecutar múltiples crímenes.

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Un informe del diario El Tiempo precisó que el hoy detenido también habría asignado funciones dentro de la organización y promovido el uso de menores de edad mediante aplicaciones de mensajería instantánea.

La Fiscalía le imputó concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, tentativa de homicidio, utilización de menores para la comisión de delitos, porte ilegal de armas, fabricación de municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas y hurto.

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En audiencias, alias Porras, también llamado “el Viejo”, no aceptó cargos y seguirá recluido mientras avanzan los procesos judiciales.