Colombia

Primera hipótesis sobre el accidente en el que murieron los creadores de ‘El Rancherito’ en Santander

Las autoridades atribuyen el choque que terminó con la vida de Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y Ruth Elena Alzate a la falta de distancia entre vehículos en la Troncal del Magdalena Medio

Dahana Ospina

Por Dahana Ospina

Fallecieron Jorge Alberto Jaramillo Restrepo
Fallecieron Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y Ruth Elena Alzate, fundadores del restaurante El Rancherito. - crédito X@alejodebedout

En la madrugada del 30 de agosto, fallecieron Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y Ruth Elena Alzate, fundadores del restaurante El Rancherito, tras un accidente de tránsito ocurrido en la Troncal del Magdalena Medio, en el kilómetro 97+900, sector El Opón, jurisdicción de Barrancabermeja, Santander. El hecho involucró un tractocamión, un camión y la camioneta en la que se movilizaba la pareja.

Según la primera hipótesis de las autoridades, el siniestro se habría producido por no respetar la distancia entre vehículos. Información recogida señala que un camión colisionó la parte trasera de la camioneta de la pareja, la arrastró varios metros y la desplazó hacia el carril contrario, donde un tractocamión que venía en sentido opuesto impactó de frente.

El accidente ocurrió cuando la pareja se encontraba detenida en un ‘pare y siga’, procedimiento habitual en este tipo de carreteras. Organismos de socorro acudieron rápidamente, pero al llegar constataron que Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y Ruth Elena Alzate ya no presentaban signos vitales. El país recibió la noticia con consternación, en particular en los departamentos de Antioquia y Santander, donde la pareja era reconocida por su labor empresarial y su figura como promotores de la gastronomía tradicional antioqueña.

Las autoridades mantienen activa la investigación para precisar todos los factores que rodearon el accidente. De momento, la hipótesis predominante es la insuficiente distancia entre vehículos en las maniobras de frenado, lo que generó la reacción en cadena que implicó un camión, un tractocamión y la camioneta de las víctimas. El informe describe que, tras el primer impacto, la camioneta fue arrastrada y su posición cambió, dejándola expuesta al golpe frontal.

Dos coches accidentados. - crédito
Dos coches accidentados. - crédito referencia Freepik

La historia de El Rancherito se remonta a 1975, cuando fue fundado por Mary Noreña y Gregorio Alzate, padres de Ruth Elena. El surgimiento del restaurante se asocia a un sueño premonitorio de Mary Noreña, considerado por la familia como el origen del proyecto. Junto a su esposo, inició una pequeña tienda que después se transformó en un restaurante conocido por reunir familias y viajeros alrededor de la cocina paisa.

Uno de los episodios más recordados por la familia ocurrió cuando ocho hermanas pidieron frijoles con chicharrón, un plato que no estaba en la carta del restaurante. Mary Noreña decidió prepararlo, fortaleciendo así el espíritu de servicio y cercanía que caracterizó al establecimiento.

Con décadas de trayectoria, El Rancherito se consolidó como referente de la gastronomía antioqueña, ampliando su presencia con siete sedes en Medellín y una expansión reciente en Miami, Estados Unidos. El restaurante es popular como sitio de encuentro para varias generaciones, fenómeno atribuido al trabajo y liderazgo de Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y Ruth Elena Alzate.

Tras conocerse el fallecimiento de sus fundadores, El Rancherito expresó su pesar y reconoció el legado de trabajo y tradición que deja la pareja: “Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El rancherito, sino también ejemplo de entrega, amistad y amor por la tradición. Su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión y compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes”.

El mensaje emitido por la familia y el equipo de la empresa agradeció las oraciones y muestras de apoyo: “Agradecemos las oraciones, mensajes de apoyo y muestras de cariño en este momento de profundo dolor. Invitamos a quienes los conocieron y compartieron con ellos a recordarlos con gratitud, alegría y respeto, como lo hubieran querido”.

El comunicado resaltó también el acompañamiento a sus familiares: “En nombre de toda nuestra familia, extendemos nuestras oraciones y un abrazo solidario a sus hijos, familiares y amigos cercanos”.

A raíz del accidente, distintas personalidades y figuras públicas manifestaron su solidaridad. Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, escribió: “Muy triste por la noticia de la muerte de Jorge Jaramillo y Ruth Alzate en accidente de tránsito en la vía Puerto Berrío. Yo los apreciaba mucho en lo personal y los respetaba mucho como empresarios. El Rancherito y su familia son su gran legado. Mi solidaridad con sus hijas María José, Ana Lucía y Paulina. Con sus hermanos y familiares. También con su yerno Federico Hoyos. Con Miguel, con quien trabajo. Eran unos seres humanos increíbles. Mucha fortaleza“.

Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín,
Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, manifestó su apoyo a la familia. - crédito X @FicoGutierrez

El expresidente Iván Duque lamentó el fallecimiento y envió un mensaje a la familia: “Lamento profundamente el fallecimiento de Jorge Jaramillo y su esposa Ruth Alzate. Toda mi solidaridad con sus hijas Paulina, Ana Lucía y María José, así como con sus familiares, amigos, conocidos y con los colaboradores del restaurante El Rancherito. Fortaleza en este momento tan doloroso“.

El expresidente Iván Duque también
El expresidente Iván Duque también expresó públicamente su pesar. - crédito X @IvanDuque

Las autoridades continúan investigando las causas del siniestro, enfocándose en la hipótesis del irrespeto a la distancia de seguridad entre vehículos. El legado de los fundadores de El Rancherito permanece como referente de la tradición gastronómica antioqueña y deja una huella profunda tanto en la comunidad como en el sector empresarial colombiano.

