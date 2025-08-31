Colombia

Aparece video del accidente en el que murió la pareja dueña del restaurante El Rancherito: la camioneta quedó totalmente destruida

La escena registrada evidencia la gravedad del impacto: los testigos intentaron sin éxito auxiliar a los empresarios, quienes quedaron imposibilitados de ser rescatados debido al estado en que quedó la camioneta

Aparece video clave del accidente en el que murió la pareja dueña del restaurante El Rancherito: su camioneta quedó completamente destruida crédito @ColombiaOscura_/X

El hallazgo de un video clave ha arrojado nueva luz sobre el trágico accidente que cobró la vida de Ruth Alzate y Jorge Jaramillo, reconocidos empresarios y parte fundamental de la segunda generación al frente del restaurante El Rancherito en Medellín.

La grabación, difundida un día después del siniestro ocurrido en la troncal del Magdalena Medio, en Barrancabermeja, muestra el momento posterior en el que un tractocamión aprisiona la camioneta Toyota Hilux en la que viajaban las víctimas, dejando el vehículo completamente destruido y a sus ocupantes atrapados entre los hierros retorcidos.

La escena registrada evidencia la gravedad del impacto: los testigos intentaron sin éxito auxiliar a los empresarios, quienes quedaron imposibilitados de ser rescatados debido al estado en que quedó la camioneta. En el video, una voz describe la situación con crudeza: “Hay un accidente, la gente se mató, están metidos ahí adentro. Mire cómo quedó la camioneta, terrible”.

La noticia ha conmocionado a la comunidad antioqueña y al sector gastronómico, ya que El Rancherito es un referente de la cocina tradicional con siete sedes en Medellín y una reciente expansión en Miami, Estados Unidos. - crédito @elrancherito_/Instagram

De acuerdo con la seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio, la hipótesis preliminar apunta a que el accidente se originó por la falta de distancia de seguridad por parte del tractocamión, lo que desencadenó una colisión múltiple en la que la camioneta de los empresarios terminó impactando de frente contra otro vehículo. Los conductores del tractocamión y del camión, de 49 y 27 años respectivamente, resultaron ilesos, mientras que Jorge Alberto Jaramillo y Ruth Elena Alzate fallecieron en el lugar tras quedar atrapados.

La noticia ha conmocionado a la comunidad antioqueña y al sector gastronómico, ya que El Rancherito es un referente de la cocina tradicional con siete sedes en Medellín y una reciente expansión en Miami, Estados Unidos. Fundado en 1975 por Mary Noreña y Gregorio Alzate, padres de Ruth, el restaurante ha sido durante décadas un punto de encuentro para familias y un símbolo de la cultura local.

El dolor por la pérdida se intensifica al recordar que apenas quince días antes, la familia celebró el aniversario número 50 de El Rancherito con un acto de reconocimiento en el Concejo de Medellín, donde se reunieron tres generaciones de la empresa. En las imágenes de ese evento, Ruth aparece junto a sus padres recibiendo distinciones y celebrando la trayectoria del restaurante.

El restaurante fue fundado en 1975 por Mary Noreña y Gregorio Alzate, quienes son los padres de Ruth Elena - crédito @ElRancherito/X

La historia de El Rancherito, una insignia de la cocina paisa

A través de un comunicado, la familia de El Rancherito expresó su pesar: “Con el corazón lleno de tristeza la familia de El Rancherito informa su fallecimiento por un accidente automovilístico. Jorge y Ruth no solo fueron pilares fundamentales en la construcción y crecimiento de este sueño llamado El Rancherito, sino también el ejemplo de entrega, amistad y amor por su tradición, su partida deja un vacío imposible de llenar, pero también un legado de trabajo, unión, compromiso con nuestras familias, colaboradores y clientes, agradecemos las oraciones y mensajes de apoyo”.

La historia de El Rancherito se remonta a los sueños de doña Mary Noreña, que describió el origen del restaurante como “un milagro que Dios le regaló”. En sus inicios, el local ofrecía buñuelos, empanadas y chocolate, apoyado en un fogón de leña y la convicción de sus fundadores.

Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y Ruth Elena Alzate, las víctimas mortales del siniestro vial, pertenecen a la segunda generación al frente de la empresa familiar y fueron ampliamente reconocidos por su papel en el crecimiento y expansión del restaurante - crédito @elrancherito_/Instagram

Con el tiempo, el pequeño negocio se transformó en un referente de la gastronomía antioqueña y un espacio de encuentro para la comunidad. Una anécdota relatada por doña Mary ilustra el espíritu del restaurante: ocho hermanas, encantadas con su primera visita, regresaron a los quince días solicitando frijoles con chicharrón, un plato que la fundadora preparó especialmente para ellas, demostrando la cercanía y flexibilidad que caracterizó al negocio desde sus orígenes.

La creación del restaurante surgió de un sueño premonitorio de doña Mary, madre de Ruth Elena, y con el apoyo de su esposo, comenzaron como una pequeña tienda que con el tiempo se convirtió en un referente de la cocina tradicional antioqueña.

Jorge Alberto Jaramillo Restrepo y Ruth Elena Alzate, las víctimas mortales del siniestro vial, pertenecen a la segunda generación al frente de la empresa familiar y fueron ampliamente reconocidos por su papel en el crecimiento y expansión del restaurante. La continuidad de El Rancherito en manos de la siguiente generación garantiza que la visión de sus fundadores permanezca vigente.

