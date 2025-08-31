Por qué fue condenado alias Harold, el séptimo detenido por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: esto arrojó su prontuario criminal

El detenido sería uno de los señalados hombre que operaría para la empresa criminal que había establecido alias El Costeño luego de salir de prisión y establecerse en el noroccidente de Bogotá - crédito Policía Nacional y @migueluribet/IG

Luego de que se reportó la captura de la séptima persona implicada en el magnicidio del senador y precandidato presidencial (Centro Democrático) Miguel Uribe Turbay, la noche del sábado 30 de agosto de 2025, se conocieron nuevas detalles de la caída de Harold Daniel Barragán Ovalle, alias Harold.

Y de acuerdo con lo que reveló el prontuario de este criminal, es señalado de ser uno de los cabecillas de la empresa criminal que habría montado Elder José Arteaga, alias el Costeño o “Chipy”, y uno de los cerebros del atentado que perpetró el sicario de 15 años en una de las esquinas del parque El Golfito, ubicado en el barrio Modelia (occidente, localidad de Fontibón) de Bogotá el sábado 7 de junio de 2025.

En un informe por parte del diario El Tiempo, se precisó que dentro de los antecedentes judiciales de Barragán Ovalle, de 26 años, se encuentra una anotación por una condena por el delito de hurto. También figuran reportes por estafa y tráfico de armas.

La Fiscalía detuvo en Bogotá a Harold Daniel Barragán Ovalle, quien habría participado en la planeación del crimen ocurrido en el barrio Modelia el pasado 7 de junio.

En los documentos que hacen parte del expediente de este joven, también se menciona en específico la detención de “Harold” junto su cómplice de andanzas, alias Diego Armando, el 7 de noviembre de 2019. En aquella ocasión por por poco asesinan a un empresario al que atracaron.

En declaraciones al mismo medio, una fuente judicial precisó sobre este hecho delictivo un detalle que ha provocado polémica.

“Alias Harold, oriundo del Líbano Tolima y nacido en diciembre de 1999, fue condenado a 30 meses de cárcel el 14 de enero de 2021, sin el beneficio de libertad condicional. Pero había recuperado la libertad en marzo pasado”, indicó el investigador.

Es decir, esta decisión judicial se dio cerca de tres meses antes de que se cometiera el ataque en contra de Miguel Uribe, y cuya muerte se reportó dos meses y cuatro días después del atentado, el lunes 11 de agosto de de 2025.

La detención de alias Harold se dio en el mismo barrio de Bogotá donde se escondió alias El Costeño: El Muelle, ubicado en la localidad de Engativá, y vecina a Fontibón, donde queda ubicada el parque El Golfito del barrio Modelia, lugar donde se perpetró el ataque por parte del sicario de 15 años, alias Tianz - crédito Policía Nacional

Captura de alias Harold: el séptimo detenido por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay en Bogotá

Esta polémica decisión que le añade un componente al caso y pone en debate (una vez más) la eficiencia del sistema judicial en Colombia, provocó que, añade el informe, “Harold” decidiera tomar rumbo al barrio Muelle y se estableció en esa zona (ubicada en la localidad de Engativá, noroccidente de Bogotá, y mismo lugar en el que se desarrolló la aprehensión de “el Costeño”) junto a su novia.

Allí se habrían conocido estos dos sujetos que hacen parte de las cinco personas que han sido detenidas durante el curso de las pesquisas que buscan esclarecer quién fue el autor intelectual (quién dio la orden) para que se llevara a cabo el trabajo en la capital de Colombia.

El rol de alias Harold en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay: esto se conoce

En los apartes que se pudieron obtener por parte del diario local se detalló que dentro de las tareas que tenía asignadas alias Harold está el conocimiento de gran parte de la planeación del atentado hasta la ejecución por parte del sicario (alias Tianz); que ya recibió una sanción en primera instancia por parte de siete años de reclusión en un centro especializado para menores, según lo que informó en un comunicado la Fiscalía General de la Nación el 27 de agosto.

Asimismo, se destacó que el hoy detenido habría intervenido al estar al tanto del desplazamiento de alias Gabriela (Katherine Andrea Martínez, otra de las detenidas y que estuvo en inmediaciones al parque El Golfito cerca de “Tianz”), cuando intentó huir, y ya con el cabello pintado de rojo para despistar a las autoridades por su aspecto físico, cayó en el sur del país en departamento del Caquetá.

Este es el organigrama criminal detrás del atentado contra Miguel Uribe Turbay - crédito redes sociales/Policía Nacional

Otro de los agravantes que tiene a alias Harold como uno de los principales sospechosos de la indagación es que todo apuntaría a que fue él mismo el que ultimó lo detalles para que “el Costeño” se escondiera en el barrio El Muelle (Bogotá), cuando muchos se imaginaban que había escapado hacia un país vecino, teniendo como antecedente lo ocurrido con “Gabriela”.

El curso de las pesquisas ahora tratará de establecer si el compinche de “Harold” (alias Diego Armando, y cuyos antecedentes detallan que es oriundo del municipio de El Espinal) y residía en Boyacá, no tiene nada que ver con este magnicidio.