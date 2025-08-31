Padre Linero confesó el regaño que propinó a Diomedes Díaz por llegar tarde a un importante compromiso religioso: “Tiene que respetar”

Diomedes Díaz tuvo una gran amistad con el Padre Linero - crédito @lilydiazg/Instagram

Tras su salida del sacerdocio en 2018, Alberto Linero ha mantenido una presencia activa en los medios de comunicación, participando en espacios radiales como Mañanas Blu y en televisión, en el programa Día a Día de Caracol Televisión. Su trayectoria incluye 25 años como miembro de la comunidad de los Padres Eudistas, etapa que dejó atrás para vivir el amor en pareja y continuar su labor como periodista, escritor, profesor universitario y conferencista.

En el pódcast Conversaciones Pendientes con Chicho Arias, Linero habló sobre su relación con el fallecido cantante de música vallenata Diomedes Díaz. En la entrevista, explicó que su vínculo estuvo marcado por episodios que reflejan la admiración y cercanía personal entre ambos.

El exsacerdote relató una anécdota que ilustra la relación de confianza que mantuvo con el célebre cantante vallenato, a quien llegó a considerar un ídolo en el ámbito musical, más allá de sus valores personales o su estilo de vida. Linero subrayó que, en su opinión, es fundamental distinguir la obra artística de la vida privada de quienes la crean, y que su amistad con Díaz le permitió acumular diversas historias junto a él.

En uno de los bautizos que ofició para los hijos de Diomedes Díaz fueron tres en total, según el propio Linero, se produjo un episodio que el periodista y conferencista aún recuerda con humor. La cita estaba programada para las 2:00 p.m., pero el artista, fiel a su estilo, llamó para avisar que estaba disfrutando de una bebida fría y que llegaría pronto, aunque fue postergando su llegada. “A las 4:00 yo me puse furioso y dije que me espere si llega, volví a las 5:00 y no había llegado, llegó a las 6:00. Yo dije a este man hay que regañarlo, puede ser quien sea pero le meto el regaño, tiene que respetar a la gente”, relató Linero.

El desenlace de la situación resultó inesperado. Cuando finalmente Diomedes Díaz apareció, se acercó al entonces sacerdote con los brazos abiertos y le susurró al oído: “A mí me han contado que usted es Diomedista, pero qué va, yo soy Linerista”. Esta frase, según Linero, desarmó por completo su intención de reprenderlo, y terminó cediendo ante la alegría y el carisma del cantante, convenciéndose de que podía llegar a la hora que quisiera.

Durante el programa Se dice de mí, uno de los hermanos de Alberto Linero se refirió a la vida amorosa del exsacerdote antes de que decidiera dedicarse de lleno a la Iglesia católica. “Él tuvo una vida antes del seminario. Con las canciones de Diomedes, Alberto enamoró”, declaró.

Esto llamó la atención de todos sus seguidores y el mismo exsacerdote confirmó cuáles eran sus canciones favoritas para dedicar a las mujeres que cortejaba en aquella época en la que no había decidido entregar su amor a Dios.

“Yo intenté enamorar con Te necesito, con Te quiero mucho, era mi ídolo. Era un campesino poeta, (...) yo no puedo decir que admiraba su vida personal porque no lo hice”, declaró Alberto Linero, teniendo en cuenta que la forma en la que el Cacique de La Junta manejaba su vida no era bien vista por los excesos que llevaba.

Linero también habló sobre María Alcira Matallana Batista, la mujer que le robó el corazón y con la que se casó luego de dejar el sacerdocio.

“Con el paso del tiempo descubres que no hay nada como encontrar el amor y la amistad en la misma persona y empiezas a construir la vida y te das cuenta de que, cada paso es valioso, si se da con amor agarrado de la mano. Que cada proyecto es un motivo para seguir caminando juntos. Que cada día es la oportunidad para recordarle con detalles que a pesar de todo lo que pueda estar viviendo amar vale la pena”, declaró.