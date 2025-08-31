Colombia

María José Pizarro se fue contra la derecha por millonarias pautas publicitarias: “Su mayor inversión es la desigualdad”

El pronunciamiento de la congresista se dio cuando el medio La Silla Vacía publicó una imagen de los gastos de campaña de algunos políticos colombianos

Yeison Andrés López Romero

Por Yeison Andrés López Romero

Guardar
La senadora María José Pizarro
La senadora María José Pizarro arremetió contra la derecha en Colombia - crédito Catalina Olaya/Colprensa

La senadora del Pacto Histórico María José Pizarro se fue contra la derecha colombiana por recientes datos publicados por La Silla Vacía, y extraídos de Meta, donde mostraban las cifras que han gastado algunos políticos colombianos para su campaña desde enero de 2025.

Según la imagen del portal citado, Vicky Dávila es la candidata que más dinero ha gastado en publicidad para su compaña, con $244.644.129, seguida de Juan Carlos Pinzón Bueno con $211.000.000 y Germán Vargas Lleras que aunque no ha confirmado su precandidatura a la presidencia, Meta aseguró que ha gastado $92.689.592.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la lista también figuran Mauricio Cárdenas, Mauricio Lizcano, Felipe Córdoba, David Luna, María Fernanda Cabal y Daniel Oviedo.

Lo anterior, hizo que la congresista Pizarro saliera a dar su punto de vista, arremetiendo contra los candidatos que aparecen en la imagen.

"La hipocresía hecha pauta. Mientras las candidaturas de la derecha despliegan millonarias campañas en publicidad digital, hablan de igualdad y se muestran preocupadas por la gente“, dijo Pizarro.

Pronunciamiento de María José Pizarro
Pronunciamiento de María José Pizarro - crédito PizarroMariaJo/@lasillavacia

La militante del Pacto Histórico señaló que la mayor inversión de la derecha en Colombia es la desigualdad, gastando altas sumas de dinero para poder llegar a la presidencia.

La verdad su mayor inversión es en la desigualdad, una maquinaria publicitaria solo para ganar“, dijo.

El pronunciamiento de la congresista hizo que varios usuarios le recordaran el reciente escándalo del presidente Gustavo Petro, cuando dos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) lo acusaron de haber violado los topes de su campaña por 3.500 millones de pesos.

Y no se indignaba cuando Petro lo hacía en su campaña”, “le recuerdo que Petro violó los topes”, y “su amo está siendo investigado por exceder los topes de campaña”, son los comentarios de algunos usuarios.

Internautas le recordaron a la
Internautas le recordaron a la senadora Pizarro que Gustavo Petro según la ponencia de dos magistrados del CNE también violó los topes durante su campaña - crédito (Colprensa - Sergio Acero)

Presidente del CNE confirmó fecha en la que se votará la ponencia en contra de la investigación a la campaña presidencial de Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Colombia avanza en la investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

El presidente del CNE, Álvaro Hernán Prada, confirmó la fecha en la que se decidirá la ponencia que pide sanciones económicas y administrativas contra los responsables de la campaña.

Según anunció Prada, el pleno de la sala del CNE se reunirá el jueves 11 de septiembre de 2025 para debatir y votar una ponencia que recomienda medidas contra quienes estructuraron y firmaron la contabilidad de la candidatura.

Ocho magistrados participarán tras la recusación de Alba Lucía Velásquez, que será excluida por haber oficiado como testigo electoral del Pacto Histórico, explicó el presidente del CNE al dar detalles sobre la etapa final del proceso.

La comisión instructora conformada por los despachos de Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada determinó que durante la campaña de Gustavo Petro se registraron anomalías en el manejo de recursos.

El informe presentado documenta 121 hallazgos relacionados con el control de gastos y las fuentes de financiación en las dos rondas electorales.

El presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) entregó detalles sobre la ponencia que impondría fuertes sanciones a partidos políticos y miembros de la campaña del presidente Gustavo Petro - crédito suministrado a Infobae Colombia

Uno de los puntos principales del informe revela que la campaña habría superado los topes de gasto por más de 3.042 millones de pesos, recibiendo financiación prohibida por más de 2.118 millones de pesos. En conjunto, la suma alcanza aproximadamente 5.160 millones de pesos.

La ponencia propone sancionar de forma solidaria al gerente de campaña, Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, y a las responsables de la tesorería y auditoría, Lucy Aydeé Mogollón y María Lucy Soto.

La sanción sería de casi 5.900 millones de pesos. El informe también solicitó multas por cerca de 1.200 millones de pesos para los partidos Unión Patriótica y Colombia Humana.

El presidente del CNE precisó que, una vez aprobada la ponencia, se enviarán copias a la Fiscalía General de la Nación. Así, el ente investigador evaluará si existen responsabilidades penales adicionales por irregularidades en financiación y exceso en los topes legales.

Proponemos sancionar a los sujetos procesales y a los partidos, y remitiremos copias a la Fiscalía respecto a financiación prohibida, superación de topes y otras conductas que puedan establecerse”, mencionó Prada.

La exclusión de la magistrada Velásquez respondió al criterio de conflicto de interés, dado su papel como testigo electoral del partido de Petro durante la campaña. Los restantes ocho magistrados definirán el futuro de las sanciones propuestas.

Temas Relacionados

María José PizarroDerecha colombianaCandidatos a la presidenciaCampaña presidencialColombia-Noticias

Más Noticias

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

Las autoridades señalan que los jóvenes habían sido reclutados en Buenaventura e iban a ser trasladados hasta el departamento del Guaviare

A la cárcel dos mujeres

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

El líder del Ineos Grenadiers buscó en la Estación de Esquí de Valdezcaray su primera victoria en la edición 80 y acercarse al podio de la competencia

Etapa 9 de la Vuelta

Así presentó a su segundo hijo la cantante Miranda, primera ganadora de ‘La Voz Colombia’: “Llegaste rugiendo”

A sus 40 años, la cantante de música cristiana recibió a su segundo hijo, al que llamó Leonardo. Estas son las primeras imágenes del pequeño al que la artista paisa le dice de cariño ‘León’: “Te amo mi cachorro”

Así presentó a su segundo

Los memes que dejó el primer capítulo de ‘Miss Universe Colombia: El reality’: “Hasta las más feas están más bonitas que Yina Calderón”

El nuevo formato que elegirá a la representante de los colombianos para el certamen universal dejó más dudas que certezas entre los seguidores de los concursos de belleza

Los memes que dejó el

Andrés Pastrana calificó de “graves” las acusaciones que hizo Álvaro Uribe: “¿Proponer el Gobierno reuniones para evitar matanzas?”

El pronunciamiento del expresidente Pastrana se dio cuando Álvaro Uribe Vélez afirmó que se negó a reunirse con Gustavo Petro tras el atentado que acabó con la vida de Miguel Uribe

Andrés Pastrana calificó de “graves”
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

A la cárcel dos mujeres

A la cárcel dos mujeres que reclutaban menores para las disidencias de ‘Iván Mordisco’: así era su modus operandi

ELN se atribuyó el homicidio de un hombre en Charalá, Santander: apareció con los ojos vendados y baleado

Autoridades reportan la masacre de cuatro personas en La Unión, Antioquia: la identidad de las víctimas no se ha establecido

Infante de Marina muere en Buenaventura tras ataque con dron explosivo atribuido a disidencia de las Farc

Video: Armada Nacional fue atacada con canoa bomba en el río Guaviare; no se reportaron heridos

ENTRETENIMIENTO

Así presentó a su segundo

Así presentó a su segundo hijo la cantante Miranda, primera ganadora de ‘La Voz Colombia’: “Llegaste rugiendo”

Los memes que dejó el primer capítulo de ‘Miss Universe Colombia: El reality’: “Hasta las más feas están más bonitas que Yina Calderón”

Belinda se arrodilló ante Shakira para agradecer que la invitó a cantar con ella en Ciudad de México: “Cumplí un sueño”

Antonio de la Rúa sigue de gira con Shakira: el exnovio de ‘la Loba’ fue visto coreando ‘Día de enero’ en Ciudad de México

Ya están abiertas las votaciones en ‘Miss Universe Colombia, el reality’: este es el paso a paso para elegir a su favorita

Deportes

Etapa 9 de la Vuelta

Etapa 9 de la Vuelta a España: Egan Bernal sufre en el último puerto de montaña y sale del top 10

A Yerry Mina lo desnudaron en pleno partido del Cagliari contra el Napoli en la Serie A de Italia

Este fue el jugador que inauguró la concentración de la selección Colombia en Barranquilla para los dos últimos partidos de la Eliminatoria

Esta será la camiseta de Colombia en caso de clasificar a la Copa Mundial de la FIFA 2026: un homenaje a Gabriel García Márquez

La Dimayor se pronunció tras la muerte de hincha arrollado por el bus del Deportivo Cali