Carín León, Blessd, Sabrina Carpenter, The Hives y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

Carín León presentó una ambiciosa colaboración con la estadounidense Kacey Musgraves - crédito Cortesía prensa Carin León

Cada semana, la industria musical presenta una serie de estrenos que captan la atención del público y marcan tendencias en distintos géneros. Artistas consolidados y emergentes lanzan producciones que abarcan desde el pop y el rock hasta la música urbana y electrónica.

Entre los estrenos más destacados durante la última semana de agosto, varias figuras a lo largo y ancho del globo se reportaron con lanzamientos ligados al género urbano, el regional, o la música de cantautor, así como al pop o el rock alternativo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Con ese panorama, Infobae Colombia hace un repaso por lo más destacado en materia de estrenos musicales a nivel nacional e internacional.

Hamilton debuta por todo lo alto con ‘Afrorockstar’

El lanzamiento del primer larga duración de estudio del cartagenero representa el punto culminante de una etapa formativa que se remonta a la publicación de su primer sencillo, Morena, en 2019 y tuvo un desarrollo con el estreno del EP Los Reyes del Mar (2024), y una primera toma de contacto con la popularidad gracias a su colaboración con Ryan Castro en A Poca Luz.

Compuesto de 21 canciones, el larga duración incluye una lista de colaboraciones que incluye a figuras como Farruko, Ryan Castro, De La Ghetto y Nanpa Básico, en una fusión de ritmos afrocaribeños, urbanos y globales.

“Es mi carta de presentación al mundo. Es un homenaje a mis raíces, a Cartagena, pero también aportar a la internacionalización del afrobeats hecho en Colombia”, afirmó el artista en un comunicado de prensa.

Blessd y Fuerza Regida se juntan en “COMO OREO”

El “Bendito” continúa su racha de colaboraciones de alto perfil con el lanzamiento de esta pista junto a la agrupación de regional mexicano, bajo la producción de Ovy On The Drums. El tema apuesta por un reguetón que entrecruza los estilos de ambos proyectos, con la clara meta de dominar las listas de reproducción a nivel internacional.

Nanpa Básico y DFZM unen fuerzas en “En Tu Boca El Humo Me Sabe Mejor”

Dos figuras cada vez más consolidadas en el género urbano presentan un tema que explora la fuerza transformadora del amor, capaz de convertir las vulnerabilidades más íntimas en una ilusión única y poderosa.

Con un sonido que combina batería enérgica y guitarra melancólica, Nanpa y DFZM exploran un relato íntimo de deseo y búsqueda de conexión, donde cada verso potencia la carga emocional de la letra, acompañado de un videoclip ambientado en un taller mecánico que se transforma en escenario de un coqueteo imposible.

﻿“Esta nueva etapa de mi música refleja quién soy hoy. Estoy explorando sonidos que me inspiran y contando historias que todos sentimos. Cada tema es una invitación a vivir este viaje conmigo, y lo que viene será honesto, intenso y muy real”, expresó Nanpa en un comunicado de prensa.

Jessi Uribe presenta “La Ambulancia”

El santandereano presenta una pista concebida como un auxilio para todos los corazones despechados, describiendo el dolor de una despedida sin anestesia que mezcla desgarro, honestidad y la fuerza interpretativa que lo han convertido en uno de los artistas de mayor proyección internacional en la música popular colombiana.

Ángel Popular y Junior Vargas unen la Costa Caribe y el interior de Colombia en “Qué Le Pasó A Tu Corazón”

Dos de los géneros más importantes y tradicionales del país se juntaron en un sencillo marcado por el despecho y el influjo de la cumbia colombiana. Este junte (que se produjo luego de que ambos artistas coincidieran en un aeropuerto), relata la historia de un amor fallido.

“La conexión que hubo entre nosotros debía inmortalizarse en una colaboración musical, la versatilidad de un artista como Ángel y el sentimiento de un artista vallenato como Junior, era el complemento para una canción con una historia tan real como lo es esta”, expresó Ángel en un comunicado de prensa.

Paola Jara abre su corazón en “Me Imagino”

La estrella de la música regional colombiana, semanas después de la publicación de su EP Sin Rodeos, lanzó como sencillo la primera composición escrita enteramente por ella de manera íntegra.

La pista, de acuerdo con el entorno de la antioqueña, fue concebida como un refugio para quienes aún no logran “soltar” del todo, y encuentran fuerza precisamente en imaginar lo que más les duele. Curiosamente, la letra hace referencias a éxitos anteriores de Paola.

Mono Zabaleta estrena “Pa’ que les duela”, adelanto de su próximo álbum

El reconocido cantante vallenato presenta una canción de su autoría que refleja con picardía y sentimiento la historia de un hombre que intenta conquistar a una mujer, pese a que ella ya tiene pareja y no está dispuesta a dejarlo.

Esta será la antesala del lanzamiento de su nuevo álbum en octubre, acompañado de un videoclip grabado en Valledupar en forma de parranda vallenata.

Wonderfox presenta “Vuelve El Invierno”

La cantante antioqueña Isabel Valencia presentó una nueva pista de su próximo larga duración, que juega con la dinámica pasiva agresiva propia del rock alternativo, con estrofas susurradas y una guitarra hipnótica, que cambia bruscamente en el coro, en el que la artista sube el volumen de los instrumentos y de su propia voz.

Ácido Pantera exhibo su lado más exótico en “Agitándonos”

El proyecto bogotano que fusiona electrónica y ritmos latinos, se prepara para presentar nuevo material de estudio, y lo hace con una pista fiel a lo exhibido por el trío: el deseo irrefrenable de poner a bailar a los oyentes, esta vez con un ritmo house y vibras caribeñas, con la voz invitada de la mexicana Pahua.

Ela Conem presenta el videoclip de “Sandía y Cigarro”

La bogotana continúa promocionando su primer larga duración Solsticio, y esta vez lo hace con el videoclip de una pista que baja las revoluciones. Aunque presenta una vibra playera bien reflejada en la grabación, invita a la contemplación más que al baile, como sucede en la mayoría de composiciones.

Nepentes presenta su nuevo sencillo “Dinero Fácil”

Los antioqueños sueltan un dardo tras otro contra el consumismo, la penetración del narcotráfico en distintos ambitos de la sociedad, y las ansias de alcanzar la fama de forma instantanea en plataformas digitales en su más reciente sencillo, acompañado de guitarras a todo volumen y un ritmo frenético.

Margarita Siempre Viva le abre la puerta a los sintetizadores en “Cuando Se Trata De Vos”

Los también antioqueños incursionan en el synthpop en el tercer adelanto de cara al que será su cuarto larga duración, El Principio, que verá la luz en octubre próximo. El adelanto, acompañado de un videoclip con clara estética retro, continúa presentando al grupo cada vez más sofisticado y elaborado en sus composiciones, aniticipando lo que podría ser su placa más madura hasta la fecha.

Lucas Hill exhibe las raices latinoamericanas de su sonido en “Camino”

El bogotano publicó esta semana el segundo sencillo de El sol sale también, su próximo larga duración. En este caso se trata de una pieza que se sumerge en el folclor de América Latina mientras despierta la nostalgia y el amor profundo hacia la figura de la abuela, evocando recuerdos de las abuelas de su creador, así como de la vida en el campo, invitando a reflexionar sobre las raíces y la relación entre la vida rural y el mundo contemporáneo.

Silvana Estrada presenta “No te vayas sin saber”

A pocos días de su paso por el Festival Cordillera, la mexicana publicó un nuevo adelanto de su próximo disco Vendrán suaves lluvias, programado para lanzarse en plataformas digitales el próximo 17 de octubre.

“Esta es mi canción favorita, porque realmente creo que lo que dice me ayudó a ver la vida con más suavidad. Para mí, esta canción es la forma más dulce que he encontrado para decir adiós, una que encierra gratitud, tristeza y también la esperanza de lo que venga después”, explicó la cantautora en un comunicado de prensa.

Los Amigos Invisibles presentan la bailable “Sugga Daddy”

Con la fórmula de energía, descaro y groove que les caracteriza, los venezolanos presentan un nuevo sencillo, “basado en hechos de la vida real, de esos temas que están en el tapete mundial, con situaciones que nos rodean, que nos pasan y que muy probablemente nos seguirán pasando, porque, ¿quién no ha pensado e incluso soñado con un Sugga Daddy?“, según detalló el comunicado de prensa.

Tokischa y La Más Doll se juntaron en “Muxaxa”

Una figura consagrada de la música latina y otra en ascenso, ambas dominicanas, presentan un enérgico tema con el dembow como guía, invitando a bailar pero también a celebrar su lírica de empoderamiento, abordando la sexualidad desde una perspectiva íntima.

Carín León y Kacey Musgraves unieron fuerzas en “Lost in Translation”

El mexicano y la estadounidense mostraron que la tradición musical de ambos países tiene más en común de lo que podría aparentar en un principio con su colaboración, que narra una historia de deseo y conexión entre dos personas que navegan una barrera idiomática.

“Se nos ocurrió esta idea tan linda de dos personas que se conocen y no pueden hablar el mismo idioma, pero el lenguaje del amor y el corporal son universales y realmente sobran las palabras”, expresó Musgraves en un comunicado de prensa, revelando que conoció la música de Carin luego de su Tiny Desk. “Al crecer cantando música country y western tradicional siempre me ha encantado explorar las fronteras del country y donde se mezcla con otros estilos como el norteño y algunos sonidos de música regional mexicana que escuché mucho en Texas”.

Sabrina Carpenter estrena su LP ‘Man’s Best Friend’

Con la polémica de por medio producto de su portada, la norteamericana publicó esta semana el material con el que espera cautivar a los colombianos en 2026, cuando se presente en el Festival Estéreo Picnic como uno de sus principales atractivos.

Desde el tema de apertura Manchild (número uno del Billboard Hot 100), las letras se orientan a describir retratos de hombres de mente cerrada e inmaduros, mientras aborda las emociones propias de una ruptura sentimental.

‘The Hives Forever Forever The Hives’, The Hives vuelve por todo lo alto con su más reciente placa

Los suecos, que brindaron una presentación pasada por lluvia en el Festival Estéreo Picnic en marzo pasado y estarán de vuelta en 2026 como acto de apertura de My Chemical Romance, publicaron su décima placa apostando por lo de siempre: garage rock ruidoso, vibrante, contagioso, con coros sencillos y memorables.

Slow Crush envuelve y estremece con su LP ‘Thirst’

Esta agrupación belga ya tiene experiencia con el público colombiano, pues formó parte de la alineación de Rock Al Parque en 2023. Caracterizada por su estilo envolvente de guitarras (conocido como shoegaze), volvieron a dejar una muestra de ello en su tercera placa, con momentos donde la pesadez y la melodía son facilmente equiparables. Para el panorama del rock alternativo a nivel internacional, se perfila para ser uno de los trabajos más destacados de 2025.