Policía anunció equipo de investigación élite para determinar los hechos que derivaron en la muerte de Valeria Afanador

Policía anunció equipo de investigación élite para determinar los hechos - crédito X @alcajica y Bomberos Cundinamarca

El 29 de agosto de 2025, la confirmación del hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador, la niña de 10 años desaparecida en Cajicá, Cundinamarca, marcó el desenlace de una búsqueda que se extendió durante 18 días. Un campesino local localizó el cadáver en una zona próxima al río Frío, hecho que fue confirmado por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel.

El mandatario departamental detalló que el cuerpo apareció en un área que ya había sido inspeccionada previamente por las autoridades, lo que lleva a considerar que el cuerpo de la menor había sido ubicado en la zona de forma reciente. “Este hecho tan doloroso, que hoy nos enluta, no quedará en la impunidad. ¿Qué puede pasar por la mente de alguien que arrebata abruptamente la vida a una menor indefensa? Extiendo mi solidaridad y condolencias a los padres y hermanitos de Valeria. Estamos con ustedes”, manifestó el gobernador, reiterando su apoyo a la familia de la víctima.

La identificación de la menor fue realizada por los bomberos de Cundinamarca, quienes acudieron al lugar tras recibir el reporte. El cuerpo fue hallado junto al colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, institución donde Valeria Afanador estudiaba y en la que se encontraba antes de su desaparición. Según el informe de los bomberos, la persona que encontró el cadáver notificó a un miembro de la seguridad privada del municipio, quien, tras verificar la situación, contactó a las autoridades. Estas, a su vez, alertaron al Puesto de Mando Unificado (PMU).

El siguiente paso será el traslado del cuerpo al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se efectuarán los estudios necesarios para confirmar plenamente la identidad de la menor.

Policía anunció medidas por muerte de Valeria Afanador - crédito Policía Nacional

Mientras determinan la causa de la muerte de la menor, el mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán, director de la Policía Nacional, publicó un video en sus redes sociales anunciando la conformación de un equipo especial encargado exclusivamente de la investigación de los hechos que desembocaron en el fallecimiento de la niña de 10 años.

“Hoy es un día triste para Colombia. La muerte de la pequeña Valeria Afanador nos tiene que conmover a todos. He dispuesto de un equipo élite de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Colombiana para que se ponga al frente de la investigación bajo la orientación metodológica de la Fiscalía General de la Nación”.

Según el uniformado, el informe forense será fundamental para establecer las líneas de investigación y encontrar a los responsables de la muerte de la menor.

“Estamos atentos al dictamen de Medicina Legal para conocer las causas de la muerte y de esta manera establecer las líneas de investigación que corresponden a estos trágicos hechos. Enviamos nuestras condolencias a toda la comunidad del municipio de Cajicá, amigos y familiares de la pequeña Valeria Afanador”, sostuvo.

El abogado Julián Quintana aseguró que buscará que se haga justicia por el hallazgo del cuerpo de Valeria Afanador - crédito @julianquintanat/X

El abogado Julián Quintana, representante de la familia Afanador, expresó a través de su cuenta de X el dolor que embarga a los allegados de la niña y la determinación de buscar justicia. “Hoy nos embarga el dolor, pero también la firmeza: como representantes de víctimas no permitiremos que este atroz crimen quede en la impunidad. Exigimos justicia”.

Por su parte, el Gimnasio Campestre Los Laureles, colegio donde estudiaba Valeria, por medio de un comunicado expresó su profundo dolor por la noticia.

El colegio emitió un comunicado oficial el viernes 29 de agosto de 2025 - crédito Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles

“Hoy nuestro corazón está herido. (...) Jamás contemplamos tener que enfrentar una situación tan devastadora, que hiere lo más profundo de nuestra vida institucional y de cada persona que hace parte de ella”.

A la par, la institución educativa agregó que la ausencia de la estudiante deja “un vacío imposible de llenar” y aseguró que la comunidad educativa se encuentra de luto.

También expresó: “Acompañamos a su familia con nuestra solidaridad y nuestro amor. Su dolor es también nuestro dolor, y lo abrazamos con toda la fraternidad de la que somos capaces”.