Colombia

Frisby España anuncia acciones penales tras amenazas contra su portavoz en Colombia

En un comunicado de la empresa se denunció que Charles Dupont recibió amenazas directas contra su vida, hostigamientos hacia su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

La inclusión de miel en el menú de Frisby España genera controversia por su vínculo cultural con la marca colombiana - crédito @frisby_es/Instagram

La compañía Frisby España informó que iniciará acciones penales en Colombia para que se investiguen las amenazas de muerte en contra de Charles Dupont, su portavoz y representante autorizado en el país.

En un comunicado oficial, la empresa señaló que junto al grupo jurídico Orbes & Zúñiga Abogados iniciaron una colaboración para garantizar la protección de los derechos fundamentales del señor Dupont, frente a hechos recientes que, según la compañía, “han traspasado el debate empresarial y jurídico”.

Según adelantó Frisby España, su labor conjunta con los abogados se centrará en dos frentes principales - crédito Frisby España

El texto denunció que Dupont recibió amenazas directas contra su vida, hostigamientos hacia su familia y mensajes intimidatorios en redes sociales, que incluyen la divulgación de información privada y la circulación de calificativos ofensivos que ponen en riesgo su honra e imagen.

La compañía expresó un rechazo contundente a cualquier forma de violencia y afirmó: “Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia, incitación al odio o linchamiento mediático. Ningún desacuerdo comercial o jurídico puede justificar que una persona o su familia vean comprometidos derechos básicos como la vida, la seguridad, la honra y la dignidad”.

Según adelantó Frisby España, su labor conjunta con los abogados se centrará en dos frentes principales: acciones legales en el ámbito penal y medidas para resguardar la seguridad del portavoz y su entorno familiar.

Noticia en desarrollo...

