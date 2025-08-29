Colombia

Un juez ordenó a Gustavo Petro retractarse por acusaciones contra el fiscal Burgos

El presidente de la república tiene 48 horas para rectificarse por asegurar que el fiscal que adelanta las investigaciones contra su hijo, Nicolás Petro, tiene relaciones con el narcotráfico

Daniel Esteban Reyes Espinosa

Por Daniel Esteban Reyes Espinosa

Guardar
Gustavo Petro, presidente de Colombia,
Gustavo Petro, presidente de Colombia, en medio de la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander de la Policía Nacional - crédito Colprensa

Un juez de Bogotá ordenó al presidente de Colombia Gustavo Petro retractarse públicamente, en un plazo de 48 horas, por una serie de declaraciones en las que vinculó al fiscal Mario Andrés Burgos Patiño con el narcotráfico y otras acusaciones graves.

La decisión judicial responde a una acción de tutela presentada por el propio fiscal, quien alegó la vulneración de sus derechos fundamentales tras las afirmaciones del mandatario.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La sentencia, emitida el 28 de agosto de 2025 por el Juzgado 54 Administrativo del Circuito de Bogotá, establece que el presidente debe rectificar sus declaraciones en un término perentorio e improrrogable.

El fallo señala que las afirmaciones de Petro afectaron el buen nombre, la honra, la integridad personal y la dignidad humana de Mario Andrés Burgos Patiño, fiscal delegado ante el tribunal y adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales.

La acción de tutela fue presentada el 14 de agosto de 2025 por Burgos, quien sostuvo que el presidente vulneró sus derechos fundamentales al difundir información falsa a través de medios masivos y redes sociales.

La justicia colombiana obliga al
La justicia colombiana obliga al mandatario a desmentir afirmaciones sobre Mario Burgos, quien fue acusado públicamente de nexos con mafias y manipulación de investigaciones, según resolución del Juzgado 54 Administrativo - crédito Cortesia

En su escrito, el fiscal argumentó que Petro lo calificó de “fiscal subordinado de la mafia”, “narcofiscal” y lo vinculó a la “junta del narcotráfico”, además de acusarlo de favorecer judicialmente a personas relacionadas con el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci.

Burgos solicitó que el presidente se retractara expresamente, indicando que no le consta de manera directa ni existe pronunciamiento judicial o investigación formal que lo relacione con organizaciones criminales.

Las declaraciones de Gustavo Petro que motivaron la tutela se produjeron en diferentes momentos y plataformas.

El presidente realizó afirmaciones sobre el fiscal Burgos en una declaración televisada el 4 de febrero de 2025, donde sostuvo que el funcionario había excluido de la investigación del asesinato de Marcelo Pecci al sindicado Sebastián Marset y que pertenecía a una banda del narcotráfico. Además, Petro reiteró sus señalamientos en la red social X en varias fechas: 13 de febrero, 3 de junio a las 8:12, 23 de julio, 1 y 4 de agosto de 2025.

La decisión que obliga al
La decisión que obliga al presidente a rectificar acusaciones contra un fiscal plantea interrogantes sobre los límites del discurso político y la protección de derechos fundamentales en la democracia colombiana - crédito Presidencia

En estas publicaciones, el mandatario acusó a Burgos de ser parte de la mafia del narcotráfico, de haber manipulado la investigación del caso Pecci y de violar la Constitución, así como de ejercer tortura psicológica sobre su hijo, Nicolás Petro, quien fue investigado y llevado a juicio por el propio fiscal.

La sentencia detalla de manera precisa cómo debe realizarse la retractación. El presidente Petro deberá rectificar sus declaraciones una vez en una reunión televisada del Consejo de Ministros, refiriéndose específicamente a lo dicho el 4 de febrero de 2025.

Asimismo, tendrá que retractarse una vez en la red social X, corrigiendo las afirmaciones realizadas en las fechas mencionadas. En ambos casos, la rectificación debe dejar claro que no existe sentencia ni investigación formal que relacione a Burgos con la “junta del narcotráfico” o cualquier grupo de delincuencia organizada.

El trasfondo de este conflicto institucional se remonta a la investigación y juicio contra Nicolás Petro, hijo del presidente, proceso que estuvo a cargo de Mario Burgos.

Las tensiones aumentaron cuando el mandatario vinculó públicamente al fiscal con el narcotráfico y lo acusó de excluir a Sebastián Marset, señalado en la investigación por el homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Petro también denunció supuestas violaciones a la Constitución y tortura psicológica contra su hijo durante el proceso judicial.

El mandatario enfrenta una orden
El mandatario enfrenta una orden judicial tras vincular al fiscal con la mafia. El trasfondo incluye investigaciones sensibles y una disputa que sacude la política colombiana - crédito Carlos Ortega / EFE

El juzgado advirtió que, si el presidente no cumple con la orden en el plazo establecido y sin dilaciones injustificadas, podría incurrir en responsabilidades legales conforme a lo dispuesto en el Decreto-Ley 2591 de 1991.

La sentencia enfatiza que no existe condena alguna contra el fiscal Burgos, por lo que la retractación debe realizarse de manera inmediata y en los términos fijados por la autoridad judicial.

Temas Relacionados

Gustavo PetroMario Andrés Burgos PatiñoRetractación presidencialAcción de tutelaNicolás PetroJuzgado 54 Administrativo del Circuito de BogotáNarcotráfico en ColombiaColombia-Noticias

Más Noticias

Cuánto cuestan los tres carros más vendidos en Colombia en lo que va de 2025 y cómo se mueve el mercado

Entre enero y julio fueron matriculados 128.876 vehículos nuevos, mientras que las ventas de los usados también muestran un crecimiento importante

Cuánto cuestan los tres carros

Calendario fases lunares 2025: cómo se verá la luna esta semana desde Colombia

Mira hacia arriba durante esta noche, así se verá la luna en los cielos del país

Calendario fases lunares 2025: cómo

Carlos Antonio Vélez explicó el motivo por el cual Jhon Jáder Durán estaría furioso con la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

El comentarista deportivo se refirió a los problemas de camerino en la selección Colombia, y reveló que uno de los jugadores molestos sería el delantero de Fenerbahçe

Carlos Antonio Vélez explicó el

Gobierno descartó que aumento del IVA de la reforma tributaria vaya a afectar la canasta familiar: “Ningún alimento va a ser gravado”

El Ministerio de Hacienda aseguró que la nueva reforma tributaria no incluirá impuestos sobre productos básicos, en medio de un debate nacional por el proyecto que busca recaudar $26,3 billones para estabilizar las finanzas públicas

Gobierno descartó que aumento del

A Karina García la atacaron comparándola con un animal y ella no dudó en contestar con una contundente frase

La exconcursante de ‘La casa de los famosos Colombia’ se enfrentó a los comentarios ofensivos con una actitud divertida, que generó aún más reacciones en las redes sociales

A Karina García la atacaron
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Quién es ‘Tito Borracho’, el

Quién es ‘Tito Borracho’, el narco pedido en extradición por EE.UU. al que le acaban de incautar bienes por $26.000 millones

Disidencias de ‘Iván Mordisco’ revelaron el estado de los soldados secuestrados en Nariño y Cauca: uno de ellos apareció muerto

Autodefensas estarían amenazando y extorsionando con notas adhesivas pegadas en candados de locales comerciales en Santa Marta

Un soldado muerto y dos más heridos dejó hostigamiento de las disidencias de las Farc en San Andrés de Cuerquia, Antioquia

Este es ‘Giovanni’, el guerrillero que asumirá el poder del frente Carlos Patiño de las disidencias tras la entrega de ‘Kevin’

ENTRETENIMIENTO

A Karina García la atacaron

A Karina García la atacaron comparándola con un animal y ella no dudó en contestar con una contundente frase

La Toxi Costeña denunció ataques a sus hijos en redes sociales: “Me duele en el alma verlos en medio de esto”

Yina Calderón se refirió al novio de Aida Victoria Merlano y le envió contundente advertencia a la influenciadora: “De lo que uno da, recibe”

Andrey, exconcursante del ‘Desafío del Siglo XXI’, reveló qué pasó con su dinero tras sanción por incumplimiento de Omega

Estas son las canciones que sonarán en El Campín para el concierto de Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella

Deportes

Carlos Antonio Vélez explicó el

Carlos Antonio Vélez explicó el motivo por el cual Jhon Jáder Durán estaría furioso con la selección Colombia: “Se aburrió de las preferencias”

Juan Ayuso ganó la etapa 7 de la Vuelta a España 2025: Egan Bernal regresó al top-10 en la general

Iván Mauricio Arboleda regresaría a Millonarios solo un mes después de haber salido del equipo azul

Hinchas del América de Cali confrontaron a la gerente del equipo durante partido de la Liga Femenina: “Se nos ríen en la cara”

Egan Bernal no se rinde y sueña con pelear la camiseta roja en la Vuelta a España: “Todavía queda mucho por delante”